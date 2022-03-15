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Призываем Китай четко осудить вторжение РФ в Украину, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну на территории Украины. Требуют отказа от поддержки России.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы призываем Китай четко осудить это вторжение и не поддерживать Россию. Мы тщательно наблюдаем за любыми признаками поддержки России со стороны Китая",- заявил Столтенберг.
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+20 bezmegh
показать весь комментарий15.03.2022 17:42
+16 віктор федорович 31ee1569
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+8 Алексей Музыка a818500e
показать весь комментарий15.03.2022 17:42
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Китайцям слід пам'ятати підступний російський напад на острів Даманський, де загинув цілий китайський батальйон під залпами радянських градів.
США и КНР поделят сферы влияния на территории РФ. Европейскую часть РФ будет контролировать США и НАТО, азиатскую часть РФ будет контролировать Китай. Бункерному деду-хоккеисту Путину хватит болот Московской области.
https://www.facebook.com/ivahenkoo/videos/1350766455420059
им выгодно сделать игру что они не против россии
хотя фактически это сделает рашку еще более сырьевой колонией китая
как то сократсят торговую активность немного может
но нефть подешевке не перестанут покупать думаю
а уж остальное тем более
(лес и так нелегально тоннами вывозят)