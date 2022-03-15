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Призываем Китай четко осудить вторжение РФ в Украину, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Призываем Китай четко осудить вторжение РФ в Украину, - Столтенберг

Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну на территории Украины. Требуют отказа от поддержки России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы призываем Китай четко осудить это вторжение и не поддерживать Россию. Мы тщательно наблюдаем за любыми признаками поддержки России со стороны Китая",- заявил Столтенберг.

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Топ комментарии
+20
Китай йорзає. Намагається всіх дурити. Нема віри азійцям
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15.03.2022 17:42
+16
Санкції.
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15.03.2022 17:40
+8
Китай или ты с нами или идешь на русский корабль.
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15.03.2022 17:42
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А якщо Китай відмовиться,то що?
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15.03.2022 17:39 Ответить
Стурбованість.
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15.03.2022 17:40 Ответить
Санкції.
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15.03.2022 17:40 Ответить
Китай залежить від країн НАТО як немовля від мами. Можете навіть не сумніватися
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15.03.2022 18:41 Ответить
******* Китаю. Усі держави з тоталітарними режимами, якімали честь провести Олімпіаду, а потім розпочали війну: Німеччина, СРСР, Югославія, зазнали поразки й розвалилися приблизно через 10 років після Ігор. Зараз у цьому процесі перебуває немита. Китаю варто триматися якмога далі від будь-якої війни і заспокоїтись відносно Тайваню, нехай там живуть як самі хочуть, тим більше, що вони нічим Китаю не загрожують.
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15.03.2022 19:15 Ответить
Попадёт на санкци
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15.03.2022 17:40 Ответить
Китай йорзає. Намагається всіх дурити. Нема віри азійцям
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15.03.2022 17:42 Ответить
Китай или ты с нами или идешь на русский корабль.
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15.03.2022 17:42 Ответить
Пробивають, чи впишеться Китай, коли піде жара?
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15.03.2022 17:42 Ответить
Жара піде,якраз якщо Кітай підтрумуе парашу війсково.Самі парашавійскові(з їх чеченами та сірійцями)яйця з'їденого не коштують.Це довели ще справжні чечени в першій своїй війні з ними.
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15.03.2022 17:49 Ответить

Китайцям слід пам'ятати підступний російський напад на острів Даманський, де загинув цілий китайський батальйон під залпами радянських градів.
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15.03.2022 17:44 Ответить
Вами обрано не зовсім вдалий приклад з історії (( не все так просто було там (( Але китайцям і без того є що згадати ((
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15.03.2022 17:54 Ответить
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15.03.2022 17:45 Ответить
В любой "дружбе" может быть нюанс, как в известном анекдоте.
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15.03.2022 18:00 Ответить
Самое смешное что Украина всегда была открыта для Китая и его инвестиций, товаров. И сейчас Китай хочет прекратить наше существование прикрываясь гуманитаркой, как же это ******.
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15.03.2022 17:46 Ответить
Тут цапи наклали персональні санкції на Байдена. ****, тепер він не зможе попасти в кацапську пільменну та покататися на ладі - каліні.
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15.03.2022 17:46 Ответить
В Мире есть два конкурента США и Китай, а между ног у них болтается, ****** называется, недоразвитая с огромной, необжитой территорией путинская Россия.
США и КНР поделят сферы влияния на территории РФ. Европейскую часть РФ будет контролировать США и НАТО, азиатскую часть РФ будет контролировать Китай. Бункерному деду-хоккеисту Путину хватит болот Московской области.
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15.03.2022 17:46 Ответить
Волгоград - В одном из наших магазинов накануне подрались бабушки, произошло это из-за пакета с сахаром, - рассказал продавец гипермаркета одной из торговых сетей. - Подрались - ладно, одна из женщин схватила этот пакет и разодрала просто в клочья с криком: «Пусть тогда его вообще никто не купит». Жаль, у нас там камер нет. Продавцы просто в панике, мы банально не знаем, как еще останавливать людей от этой истерии. Иначе и не скажешь.
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15.03.2022 17:46 Ответить
Китай "чьотко" засудит рашку, когда пришлет полсотни су-35/су-30 которых у него как грязи.
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15.03.2022 17:46 Ответить
Январь 2022, но по теме Китай-Кацапия
https://www.facebook.com/ivahenkoo/videos/1350766455420059
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15.03.2022 17:49 Ответить
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15.03.2022 17:49 Ответить
НАТО не тільки кацапів боїться, а ще й китайців. Тільки українці нікого не бояться - бо в нас нема вибору або боятися і згинути, або боротися і вижити. Можемо тільки подякувати західним партнерам за те, що вони нас впхнули в таке 'вигідне' становище
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15.03.2022 17:51 Ответить
Не уподобайтесь кацапам яким обама у під'їзді сере. Українці дуууууже довго думали чи треба в НАТО. Навіть до сих пір деякі думають чи треба.
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15.03.2022 19:08 Ответить
НАТО вже зарекомендувало себе як неспроможну ні на що організацію. Тому, скільки б вони не закликали, на їхнє закликання вже ніхто не поведеться - ані Китай, ані раша. Тому що НАТО - нічого нікому не зробить, усіх боїться, тільки закликати і може, без жодних дій. Навіть, якщо раша нападе на якусь країну НАТО, воно продовжить просто закликати рашу припинити бойові дії
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15.03.2022 17:56 Ответить
Всепропало?
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15.03.2022 19:30 Ответить
В послевоенный период Китай поднялся благодаря США, благодаря, что его пустили в рынок США, Европы, благодаря инвестициям, кредитам этих стран. Сегодня 80% продукции Китая поставляется на рынок США, Европы. Поэтому Китаю нет смысла помогать ненормальному Путину, нет смысла потерять эти рынки, потерять репутацию, потерять все. Поэтому Китай будет поддерживать политику цивилизованного мира, Украину.
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15.03.2022 17:56 Ответить
Так, сподіваймося, що здоровий (read: прагматичний) глузд китайців візьме своє. 😐
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15.03.2022 18:04 Ответить
китайцы хитрые
им выгодно сделать игру что они не против россии
хотя фактически это сделает рашку еще более сырьевой колонией китая

как то сократсят торговую активность немного может
но нефть подешевке не перестанут покупать думаю
а уж остальное тем более
(лес и так нелегально тоннами вывозят)
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15.03.2022 18:13 Ответить
 
 