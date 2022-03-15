Призываем Китай четко осудить вторжение РФ в Украину, - Столтенберг

Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну на территории Украины. Требуют отказа от поддержки России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы призываем Китай четко осудить это вторжение и не поддерживать Россию. Мы тщательно наблюдаем за любыми признаками поддержки России со стороны Китая",- заявил Столтенберг.

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