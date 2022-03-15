Закликаємо Китай чітко засудити вторгнення РФ до України, - Столтенберг

Сполучені Штати Америки закликали Китай засудити війну на території України. Вимагають відмовитись від підтримки Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо Китай чітко засудити це вторгнення та не підтримувати Росію. Ми ретельно спостерігаємо за будь-якими ознаками підтримки Росії з боку Китаю",- заявив Столтенберг.

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