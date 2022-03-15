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Закликаємо Китай чітко засудити вторгнення РФ до України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Закликаємо Китай чітко засудити вторгнення РФ до України, - Столтенберг

Сполучені Штати Америки закликали Китай засудити війну на території України. Вимагають відмовитись від підтримки Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо Китай чітко засудити це вторгнення та не підтримувати Росію. Ми ретельно спостерігаємо за будь-якими ознаками підтримки Росії з боку Китаю",- заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай пообіцяв бути для України "доброю силою" та направив в нашу країну гуманітарну допомогу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Китай йорзає. Намагається всіх дурити. Нема віри азійцям
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15.03.2022 17:42
+16
Санкції.
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15.03.2022 17:40
+8
Китай или ты с нами или идешь на русский корабль.
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15.03.2022 17:42
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А якщо Китай відмовиться,то що?
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15.03.2022 17:39 Відповісти
Стурбованість.
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15.03.2022 17:40 Відповісти
Санкції.
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15.03.2022 17:40 Відповісти
Китай залежить від країн НАТО як немовля від мами. Можете навіть не сумніватися
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15.03.2022 18:41 Відповісти
******* Китаю. Усі держави з тоталітарними режимами, якімали честь провести Олімпіаду, а потім розпочали війну: Німеччина, СРСР, Югославія, зазнали поразки й розвалилися приблизно через 10 років після Ігор. Зараз у цьому процесі перебуває немита. Китаю варто триматися якмога далі від будь-якої війни і заспокоїтись відносно Тайваню, нехай там живуть як самі хочуть, тим більше, що вони нічим Китаю не загрожують.
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15.03.2022 19:15 Відповісти
Попадёт на санкци
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15.03.2022 17:40 Відповісти
Китай йорзає. Намагається всіх дурити. Нема віри азійцям
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15.03.2022 17:42 Відповісти
Китай или ты с нами или идешь на русский корабль.
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15.03.2022 17:42 Відповісти
Пробивають, чи впишеться Китай, коли піде жара?
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15.03.2022 17:42 Відповісти
Жара піде,якраз якщо Кітай підтрумуе парашу війсково.Самі парашавійскові(з їх чеченами та сірійцями)яйця з'їденого не коштують.Це довели ще справжні чечени в першій своїй війні з ними.
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15.03.2022 17:49 Відповісти

Китайцям слід пам'ятати підступний російський напад на острів Даманський, де загинув цілий китайський батальйон під залпами радянських градів.
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15.03.2022 17:44 Відповісти
Вами обрано не зовсім вдалий приклад з історії (( не все так просто було там (( Але китайцям і без того є що згадати ((
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15.03.2022 17:54 Відповісти
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15.03.2022 17:45 Відповісти
В любой "дружбе" может быть нюанс, как в известном анекдоте.
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15.03.2022 18:00 Відповісти
Самое смешное что Украина всегда была открыта для Китая и его инвестиций, товаров. И сейчас Китай хочет прекратить наше существование прикрываясь гуманитаркой, как же это ******.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Тут цапи наклали персональні санкції на Байдена. ****, тепер він не зможе попасти в кацапську пільменну та покататися на ладі - каліні.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
В Мире есть два конкурента США и Китай, а между ног у них болтается, ****** называется, недоразвитая с огромной, необжитой территорией путинская Россия.
США и КНР поделят сферы влияния на территории РФ. Европейскую часть РФ будет контролировать США и НАТО, азиатскую часть РФ будет контролировать Китай. Бункерному деду-хоккеисту Путину хватит болот Московской области.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Волгоград - В одном из наших магазинов накануне подрались бабушки, произошло это из-за пакета с сахаром, - рассказал продавец гипермаркета одной из торговых сетей. - Подрались - ладно, одна из женщин схватила этот пакет и разодрала просто в клочья с криком: «Пусть тогда его вообще никто не купит». Жаль, у нас там камер нет. Продавцы просто в панике, мы банально не знаем, как еще останавливать людей от этой истерии. Иначе и не скажешь.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Китай "чьотко" засудит рашку, когда пришлет полсотни су-35/су-30 которых у него как грязи.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Январь 2022, но по теме Китай-Кацапия
https://www.facebook.com/ivahenkoo/videos/1350766455420059
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15.03.2022 17:49 Відповісти
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15.03.2022 17:49 Відповісти
НАТО не тільки кацапів боїться, а ще й китайців. Тільки українці нікого не бояться - бо в нас нема вибору або боятися і згинути, або боротися і вижити. Можемо тільки подякувати західним партнерам за те, що вони нас впхнули в таке 'вигідне' становище
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15.03.2022 17:51 Відповісти
Не уподобайтесь кацапам яким обама у під'їзді сере. Українці дуууууже довго думали чи треба в НАТО. Навіть до сих пір деякі думають чи треба.
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15.03.2022 19:08 Відповісти
НАТО вже зарекомендувало себе як неспроможну ні на що організацію. Тому, скільки б вони не закликали, на їхнє закликання вже ніхто не поведеться - ані Китай, ані раша. Тому що НАТО - нічого нікому не зробить, усіх боїться, тільки закликати і може, без жодних дій. Навіть, якщо раша нападе на якусь країну НАТО, воно продовжить просто закликати рашу припинити бойові дії
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15.03.2022 17:56 Відповісти
Всепропало?
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15.03.2022 19:30 Відповісти
В послевоенный период Китай поднялся благодаря США, благодаря, что его пустили в рынок США, Европы, благодаря инвестициям, кредитам этих стран. Сегодня 80% продукции Китая поставляется на рынок США, Европы. Поэтому Китаю нет смысла помогать ненормальному Путину, нет смысла потерять эти рынки, потерять репутацию, потерять все. Поэтому Китай будет поддерживать политику цивилизованного мира, Украину.
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15.03.2022 17:56 Відповісти
Так, сподіваймося, що здоровий (read: прагматичний) глузд китайців візьме своє. 😐
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15.03.2022 18:04 Відповісти
китайцы хитрые
им выгодно сделать игру что они не против россии
хотя фактически это сделает рашку еще более сырьевой колонией китая

как то сократсят торговую активность немного может
но нефть подешевке не перестанут покупать думаю
а уж остальное тем более
(лес и так нелегально тоннами вывозят)
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15.03.2022 18:13 Відповісти
 
 