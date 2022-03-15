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Закликаємо Китай чітко засудити вторгнення РФ до України, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати Америки закликали Китай засудити війну на території України. Вимагають відмовитись від підтримки Росії.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми закликаємо Китай чітко засудити це вторгнення та не підтримувати Росію. Ми ретельно спостерігаємо за будь-якими ознаками підтримки Росії з боку Китаю",- заявив Столтенберг.
Топ коментарі
+20 bezmegh
показати весь коментар15.03.2022 17:42
+16 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар15.03.2022 17:40
+8 Алексей Музыка a818500e
показати весь коментар15.03.2022 17:42
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Китайцям слід пам'ятати підступний російський напад на острів Даманський, де загинув цілий китайський батальйон під залпами радянських градів.
США и КНР поделят сферы влияния на территории РФ. Европейскую часть РФ будет контролировать США и НАТО, азиатскую часть РФ будет контролировать Китай. Бункерному деду-хоккеисту Путину хватит болот Московской области.
https://www.facebook.com/ivahenkoo/videos/1350766455420059
им выгодно сделать игру что они не против россии
хотя фактически это сделает рашку еще более сырьевой колонией китая
как то сократсят торговую активность немного может
но нефть подешевке не перестанут покупать думаю
а уж остальное тем более
(лес и так нелегально тоннами вывозят)