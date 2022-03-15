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В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацгвардия задержала и передала СБУ мужчину, который оказался наемником России и фотографировал важные объекты города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное СМИ.

Коллаборант фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктурные объекты Днепра. С поличным его задержал патруль Нацгвардии.

В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление 01

Предатель на постоянной основе посылал фотографии контакту в России. Нацгвардейцы передали наемника страны-агрессора СБУ для дальнейшей работы.

В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление 02
В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление 03

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Топ комментарии
+45
СМЕРДЮЧА ГНИДА...
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15.03.2022 18:06
+29
Ну и тварь.
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15.03.2022 18:08
+25
Ця сволота і далі буде заробляти криваві гроші,поки за таку діяльність не буде розстріла!!!
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15.03.2022 18:09
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СМЕРДЮЧА ГНИДА...
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15.03.2022 18:06 Ответить
Расстрел на месте. Никакой жалости по законам военного положения.
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15.03.2022 18:49 Ответить
Ну и тварь.
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15.03.2022 18:08 Ответить
отрубить большие и указательные пальцы
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15.03.2022 18:09 Ответить
А,чи незамало
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15.03.2022 18:25 Ответить
А потом повесить...
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15.03.2022 18:28 Ответить
По самую шею!!!
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15.03.2022 18:37 Ответить
бомж якись, тим себе видав...
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15.03.2022 18:09 Ответить
Ця сволота і далі буде заробляти криваві гроші,поки за таку діяльність не буде розстріла!!!
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15.03.2022 18:09 Ответить
Замовнику лишається,лише вибрати по якому знімку ввести координати. То,неплівковий апарат
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15.03.2022 18:27 Ответить
на гіляку!
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15.03.2022 18:09 Ответить
чому воно, як мінімум не відпізждене?!!!!
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15.03.2022 18:11 Ответить
Замало макитру проломити
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15.03.2022 18:28 Ответить
15лет за измену родине.
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15.03.2022 18:14 Ответить
С помощью его телефона можно узнавать ,что интересует кацапов . Надеюсь - додумаются
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15.03.2022 18:17 Ответить
Побачимо по прильотах
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15.03.2022 18:30 Ответить
Почему не расстрелян на месте по законам военного времени?
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15.03.2022 18:17 Ответить
У нас за законами військового часу он ДБР ганяється за тими хто кацапські танки палить , а це чмо нашим "правоохранітєлям" дружок , як же його бити ((
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15.03.2022 18:32 Ответить
Слава, спробуй потоваришувати з головою.
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15.03.2022 19:22 Ответить
Ну давай , якщо ти голова ДБР , я з тобою потоваришую (( Якого хер@ дбрівці за Пашинським нині по усій Україні бігають , якщо те що йому хочуть " пришити " сьогодні на фронті ворога знищує , а не згоріло у складах як кацапи із своїми агентами планували ? Чи тобі нагадати за яку суму на волю вийшов той , хто нині Миколаїв неприступним зробив ? Чи може скажеш як " непридатні " 5000 броніків чарівним способом за три роки стали якісними ? А уявляєш скільки б цих самих броніків за три роки можна було виготовити додатково якби не саботаж ворожої агентури? То в кого з головою дружби немає? (( Нині всі за те щоб чим пошвидше ворогів знищити , але ось навіть те що у такий час вийшла ця стаття - є зрадництвом ! Бо ці дії мали бути здійснені без оприлюднення ! Зловили - молодці , але нєхер тут фотки телефона виставляти !
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15.03.2022 19:57 Ответить
Якщо непомиляюся,всі знімки з gps прив'язкою
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15.03.2022 18:24 Ответить
это за гранью уже
ну и падло
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15.03.2022 18:29 Ответить
Голову з плеч виродку
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15.03.2022 18:29 Ответить
Покласти в місці що сфооаграфував
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15.03.2022 18:31 Ответить
Безмеж: абсолютно вірно! Прикувати, як пса на тому зфотографованому місці. Хай чекає. Люто плюсую++!
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15.03.2022 19:28 Ответить
Потрібно вішати! Хіба не можна як війна йде? На центральній площі міста!
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15.03.2022 18:29 Ответить
Я думаю, що цілком логічно в у мовах воєнного стану запровадити смертну кару за військові злочини, і спрощену судову процедуру. А за найбільш ганебні злочини, як от зраду Батьківщини чи мародерство, можливо і смертну кару через повішення.
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15.03.2022 18:38 Ответить
Його ще не растреляли
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15.03.2022 18:49 Ответить
Мля... У мене враження, що десь я цього "земляка" (тьху!) бачив. Можливо, помиляюся... але якась знайома *********.
Утім не суть важливо. Я про інше: цей гидомир без Батьківщини, без честі, без прапора... якесь воно безхребетне. Ось і треба додати цьому хробакові міцний внутрішній стрижень!..
(...за методом Влада Цепеша)
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15.03.2022 19:01 Ответить
страта на місці війна
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15.03.2022 19:04 Ответить
Расстреливайте.

Пуйло не будет их менять.
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15.03.2022 19:05 Ответить
вот ведь гнида
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15.03.2022 19:15 Ответить
Так сфотографируйте его в зад, нормальный ход для *****.
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15.03.2022 19:20 Ответить
не закрашивайте рожи ********** ублюдков. украинци должны знать и помнить этих "героев". земля то круглая
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15.03.2022 19:23 Ответить
ВБИТИ СУКУ!!!…
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15.03.2022 19:32 Ответить
Приковать на объекте и оставить ножовку по дереву
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15.03.2022 19:35 Ответить
Причому прикувати за хій.
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15.03.2022 20:21 Ответить
Цензоре, морди ворогів та зрадників не треба закривати.
Треба щоб люди знали всіх цих гнид. Якщо його не влада посаде то йому хоч пику добряче начистять.
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15.03.2022 20:07 Ответить
По закону військового часу....і забули...
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15.03.2022 20:17 Ответить
очень надеюсь что жить оно будет очень не долго!
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15.03.2022 20:21 Ответить
Похож на педофила из Днепра Игоря Семёнова (Чёрная Шляпа). Может это он.https://gorod.dp.ua/news/169848
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15.03.2022 21:07 Ответить
 
 