В Днепре задержан наемник РФ, фотографировавший укрепление. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нацгвардия задержала и передала СБУ мужчину, который оказался наемником России и фотографировал важные объекты города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное СМИ.
Коллаборант фотографировал военные объекты, укрепления и инфраструктурные объекты Днепра. С поличным его задержал патруль Нацгвардии.
Предатель на постоянной основе посылал фотографии контакту в России. Нацгвардейцы передали наемника страны-агрессора СБУ для дальнейшей работы.
Топ комментарии
+45 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий15.03.2022 18:06
+29 виталий пшеничко
показать весь комментарий15.03.2022 18:08
+25 Лилия Стацкая
показать весь комментарий15.03.2022 18:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ну и падло
Утім не суть важливо. Я про інше: цей гидомир без Батьківщини, без честі, без прапора... якесь воно безхребетне. Ось і треба додати цьому хробакові міцний внутрішній стрижень!..
(...за методом Влада Цепеша)
Пуйло не будет их менять.
Треба щоб люди знали всіх цих гнид. Якщо його не влада посаде то йому хоч пику добряче начистять.