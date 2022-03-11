РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7472 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
96 422 120
армия РФ (15358) война (46746) Днепр_река (359) Луцк (559) ракеты (2715)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Очевидцы говорят, что обстреляли завод Петровского в Днепре. Это я о взрывах, которые наши горожане слышат последние полчаса. По их словам, прилетело три ракеты", - сообщил нардеп Максим Бужанский.

"По Луцку нанесли удар. В районе аэропорта 6 мощных взрывов. Виден дым", - информирует журналист Юрий Романенко.

В соцсети также появилось видео ракетного удара по Днепру.

Также читайте: "Днепр станет Сталинградом для оккупантов, если они посмеют пойти в наступление", - Лукашук

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
*****, мы тебя достанем и в бункере
показать весь комментарий
11.03.2022 06:36
+38
О, максим бужанський. Це той виродок із зе-команли який так хотів щоб рашисти прийшли в Україну. Агов СБУ, чому ця тварюка ще не в тюрмі?
показать весь комментарий
11.03.2022 06:40
+27
Таракан в мацвабад втік..Колєньку виручати.По Луцьку 100 відсотково з території Білорусі били
показать весь комментарий
11.03.2022 06:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
По Ивано-Франковску тоже прилетело, три штуки
показать весь комментарий
11.03.2022 07:19 Ответить
Жертв нема ?
показать весь комментарий
11.03.2022 07:56 Ответить
Пока что неизвестно
показать весь комментарий
11.03.2022 08:12 Ответить
Питаю в знайомих, які тут, що з їхніми рідними.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:12 Ответить
судячи по взриву, переданому на 1-й Городской. Кривой Рог - це вакуумна бомба скоріш за все, бо раптовий вибух полум'я на таку висоту вказує, що підірвана аерозольна суміш. Біда в тому, що сховатися від такої бомби в підвалах неможливо, хібащо в повністю ізольованих можна.
показать весь комментарий
11.03.2022 07:21 Ответить
Значит добрались уже и до моей области. Твари
показать весь комментарий
11.03.2022 07:25 Ответить
Та ніхто нікуди не добрався. Це ракети. А ними можна і з Крим стріляти. Пугають людей
показать весь комментарий
11.03.2022 09:45 Ответить
Кари, московітам, кари!
Слава Захисникам Украіни!
показать весь комментарий
11.03.2022 08:38 Ответить
Коли вже наші вдарять по мацкві?..
показать весь комментарий
11.03.2022 09:31 Ответить
Да это тот бужанский, любитель русского мира, высмеивал Украину. В команде с зе требовали и посадили семенченко, раскрыли его сеть поставки клистронов из рашки для наших ПВО. И теперь у нас толком нет ПВО
показать весь комментарий
11.03.2022 08:50 Ответить
Ну, завод Петровського давно зупинився, по друге, поцілили в Дніпрі у якусь сторічну напівзруйновану взуттєву фабрику. Одне з двох - або психологічний тиск (щоб створити паніуку і кінцево паралізувати транспортні артерії), або кацапска "вісокоточная" зброя зовсім не така високоточна. Без паніки!
показать весь комментарий
11.03.2022 09:25 Ответить
Ви вуйку щось плутаєте)))) нам потрібні с300в и ПС. Літаками ДУЖЕ тяжко перехоплювати КР. Патріоти ми зможемо опанувати не скорше ніж за рік. Так що перестаньте сопЛі тут розпускати , та цим підігрівати ворогу. Експерти мля))). Чи ви може маете гроші на Петріот? Чи може маєте інфраструктуру зберігання та застосування? Ні? Но то сидіть вуйко і не той во)))
показать весь комментарий
11.03.2022 09:28 Ответить
А що на це каже Лукавий........ чи питали його!!!!!!!!!!!
Чи пояснили йому усю хибкість його існування.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:50 Ответить
Вот и стал Бужанский проукраинским националистом Стоял смотрящим в войсках ПВО Быстро перекрашивается как и всё его племя!
показать весь комментарий
11.03.2022 11:46 Ответить
Демченко и Ермак по сей день имеют допуск к гос тайне
показать весь комментарий
11.03.2022 12:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 