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Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Луцьку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Луцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидці кажуть, що обстріляли завод Петровського у Дніпрі. Це я про ті вибухи, які наші городяни чують останні півгодини. За їхніми словами, прилетіло три ракети", - повідомив нардеп Максим Бужанський.

"По Луцьку завдали удару. У районі аеропорту 6 потужних вибухів. Видно дим", - інформує журналіст Юрій Романенко.

У соцмережі також з'явилося відео ракетного удару по Дніпру.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
*****, мы тебя достанем и в бункере
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11.03.2022 06:36
+38
О, максим бужанський. Це той виродок із зе-команли який так хотів щоб рашисти прийшли в Україну. Агов СБУ, чому ця тварюка ще не в тюрмі?
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11.03.2022 06:40
+27
Таракан в мацвабад втік..Колєньку виручати.По Луцьку 100 відсотково з території Білорусі били
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11.03.2022 06:39
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По Ивано-Франковску тоже прилетело, три штуки
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11.03.2022 07:19 Відповісти
Жертв нема ?
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11.03.2022 07:56 Відповісти
Пока что неизвестно
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11.03.2022 08:12 Відповісти
Питаю в знайомих, які тут, що з їхніми рідними.
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11.03.2022 09:12 Відповісти
судячи по взриву, переданому на 1-й Городской. Кривой Рог - це вакуумна бомба скоріш за все, бо раптовий вибух полум'я на таку висоту вказує, що підірвана аерозольна суміш. Біда в тому, що сховатися від такої бомби в підвалах неможливо, хібащо в повністю ізольованих можна.
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11.03.2022 07:21 Відповісти
Значит добрались уже и до моей области. Твари
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11.03.2022 07:25 Відповісти
Та ніхто нікуди не добрався. Це ракети. А ними можна і з Крим стріляти. Пугають людей
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11.03.2022 09:45 Відповісти
Кари, московітам, кари!
Слава Захисникам Украіни!
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11.03.2022 08:38 Відповісти
Коли вже наші вдарять по мацкві?..
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11.03.2022 09:31 Відповісти
Да это тот бужанский, любитель русского мира, высмеивал Украину. В команде с зе требовали и посадили семенченко, раскрыли его сеть поставки клистронов из рашки для наших ПВО. И теперь у нас толком нет ПВО
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11.03.2022 08:50 Відповісти
Ну, завод Петровського давно зупинився, по друге, поцілили в Дніпрі у якусь сторічну напівзруйновану взуттєву фабрику. Одне з двох - або психологічний тиск (щоб створити паніуку і кінцево паралізувати транспортні артерії), або кацапска "вісокоточная" зброя зовсім не така високоточна. Без паніки!
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11.03.2022 09:25 Відповісти
Ви вуйку щось плутаєте)))) нам потрібні с300в и ПС. Літаками ДУЖЕ тяжко перехоплювати КР. Патріоти ми зможемо опанувати не скорше ніж за рік. Так що перестаньте сопЛі тут розпускати , та цим підігрівати ворогу. Експерти мля))). Чи ви може маете гроші на Петріот? Чи може маєте інфраструктуру зберігання та застосування? Ні? Но то сидіть вуйко і не той во)))
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11.03.2022 09:28 Відповісти
А що на це каже Лукавий........ чи питали його!!!!!!!!!!!
Чи пояснили йому усю хибкість його існування.
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11.03.2022 09:50 Відповісти
Вот и стал Бужанский проукраинским националистом Стоял смотрящим в войсках ПВО Быстро перекрашивается как и всё его племя!
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11.03.2022 11:46 Відповісти
Демченко и Ермак по сей день имеют допуск к гос тайне
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11.03.2022 12:19 Відповісти
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