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У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацгвардія затримала та передала СБУ чоловіка, що виявився найманцем Росії та фотографував важливі об'єкти міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий ЗМІ.

Колаборант фотографував військові об'єкти, укріплення та інфраструктурні об'єкти Дніпра. На місці злочину його затримав патруль Нацгвардії.

У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення 01


Зрадник на постійній основі надсилав світлини контакту в Росії. Нацгвардійці передали найманця країни агресора СБУ для подальшої роботи.

У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення 02
У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення 03

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Топ коментарі
+45
СМЕРДЮЧА ГНИДА...
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15.03.2022 18:06
+29
Ну и тварь.
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15.03.2022 18:08
+25
Ця сволота і далі буде заробляти криваві гроші,поки за таку діяльність не буде розстріла!!!
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15.03.2022 18:09
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СМЕРДЮЧА ГНИДА...
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15.03.2022 18:06 Відповісти
Расстрел на месте. Никакой жалости по законам военного положения.
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15.03.2022 18:49 Відповісти
Ну и тварь.
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15.03.2022 18:08 Відповісти
отрубить большие и указательные пальцы
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15.03.2022 18:09 Відповісти
А,чи незамало
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15.03.2022 18:25 Відповісти
А потом повесить...
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15.03.2022 18:28 Відповісти
По самую шею!!!
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15.03.2022 18:37 Відповісти
бомж якись, тим себе видав...
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15.03.2022 18:09 Відповісти
Ця сволота і далі буде заробляти криваві гроші,поки за таку діяльність не буде розстріла!!!
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15.03.2022 18:09 Відповісти
Замовнику лишається,лише вибрати по якому знімку ввести координати. То,неплівковий апарат
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15.03.2022 18:27 Відповісти
на гіляку!
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15.03.2022 18:09 Відповісти
чому воно, як мінімум не відпізждене?!!!!
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Замало макитру проломити
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15.03.2022 18:28 Відповісти
15лет за измену родине.
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15.03.2022 18:14 Відповісти
С помощью его телефона можно узнавать ,что интересует кацапов . Надеюсь - додумаются
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15.03.2022 18:17 Відповісти
Побачимо по прильотах
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15.03.2022 18:30 Відповісти
Почему не расстрелян на месте по законам военного времени?
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15.03.2022 18:17 Відповісти
У нас за законами військового часу он ДБР ганяється за тими хто кацапські танки палить , а це чмо нашим "правоохранітєлям" дружок , як же його бити ((
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15.03.2022 18:32 Відповісти
Слава, спробуй потоваришувати з головою.
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15.03.2022 19:22 Відповісти
Ну давай , якщо ти голова ДБР , я з тобою потоваришую (( Якого хер@ дбрівці за Пашинським нині по усій Україні бігають , якщо те що йому хочуть " пришити " сьогодні на фронті ворога знищує , а не згоріло у складах як кацапи із своїми агентами планували ? Чи тобі нагадати за яку суму на волю вийшов той , хто нині Миколаїв неприступним зробив ? Чи може скажеш як " непридатні " 5000 броніків чарівним способом за три роки стали якісними ? А уявляєш скільки б цих самих броніків за три роки можна було виготовити додатково якби не саботаж ворожої агентури? То в кого з головою дружби немає? (( Нині всі за те щоб чим пошвидше ворогів знищити , але ось навіть те що у такий час вийшла ця стаття - є зрадництвом ! Бо ці дії мали бути здійснені без оприлюднення ! Зловили - молодці , але нєхер тут фотки телефона виставляти !
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15.03.2022 19:57 Відповісти
Якщо непомиляюся,всі знімки з gps прив'язкою
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15.03.2022 18:24 Відповісти
это за гранью уже
ну и падло
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Голову з плеч виродку
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Покласти в місці що сфооаграфував
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15.03.2022 18:31 Відповісти
Безмеж: абсолютно вірно! Прикувати, як пса на тому зфотографованому місці. Хай чекає. Люто плюсую++!
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15.03.2022 19:28 Відповісти
Потрібно вішати! Хіба не можна як війна йде? На центральній площі міста!
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Я думаю, що цілком логічно в у мовах воєнного стану запровадити смертну кару за військові злочини, і спрощену судову процедуру. А за найбільш ганебні злочини, як от зраду Батьківщини чи мародерство, можливо і смертну кару через повішення.
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15.03.2022 18:38 Відповісти
Його ще не растреляли
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15.03.2022 18:49 Відповісти
Мля... У мене враження, що десь я цього "земляка" (тьху!) бачив. Можливо, помиляюся... але якась знайома *********.
Утім не суть важливо. Я про інше: цей гидомир без Батьківщини, без честі, без прапора... якесь воно безхребетне. Ось і треба додати цьому хробакові міцний внутрішній стрижень!..
(...за методом Влада Цепеша)
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15.03.2022 19:01 Відповісти
страта на місці війна
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15.03.2022 19:04 Відповісти
Расстреливайте.

Пуйло не будет их менять.
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15.03.2022 19:05 Відповісти
вот ведь гнида
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15.03.2022 19:15 Відповісти
Так сфотографируйте его в зад, нормальный ход для *****.
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15.03.2022 19:20 Відповісти
не закрашивайте рожи ********** ублюдков. украинци должны знать и помнить этих "героев". земля то круглая
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15.03.2022 19:23 Відповісти
ВБИТИ СУКУ!!!…
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15.03.2022 19:32 Відповісти
Приковать на объекте и оставить ножовку по дереву
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15.03.2022 19:35 Відповісти
Причому прикувати за хій.
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15.03.2022 20:21 Відповісти
Цензоре, морди ворогів та зрадників не треба закривати.
Треба щоб люди знали всіх цих гнид. Якщо його не влада посаде то йому хоч пику добряче начистять.
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15.03.2022 20:07 Відповісти
По закону військового часу....і забули...
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15.03.2022 20:17 Відповісти
очень надеюсь что жить оно будет очень не долго!
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15.03.2022 20:21 Відповісти
Похож на педофила из Днепра Игоря Семёнова (Чёрная Шляпа). Может это он.https://gorod.dp.ua/news/169848
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15.03.2022 21:07 Відповісти
 
 