У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення. ФОТО
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Нацгвардія затримала та передала СБУ чоловіка, що виявився найманцем Росії та фотографував важливі об'єкти міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий ЗМІ.
Колаборант фотографував військові об'єкти, укріплення та інфраструктурні об'єкти Дніпра. На місці злочину його затримав патруль Нацгвардії.
Зрадник на постійній основі надсилав світлини контакту в Росії. Нацгвардійці передали найманця країни агресора СБУ для подальшої роботи.
Топ коментарі
+45 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.03.2022 18:06
+29 виталий пшеничко
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+25 Лилия Стацкая
показати весь коментар15.03.2022 18:09
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ну и падло
Утім не суть важливо. Я про інше: цей гидомир без Батьківщини, без честі, без прапора... якесь воно безхребетне. Ось і треба додати цьому хробакові міцний внутрішній стрижень!..
(...за методом Влада Цепеша)
Пуйло не будет их менять.
Треба щоб люди знали всіх цих гнид. Якщо його не влада посаде то йому хоч пику добряче начистять.