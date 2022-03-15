Бойцы ССО освободили важную транспортную артерию, - командование. ФОТОрепортаж

На одном из направлений фронта операторы ССО Украины выбили врага с занятых позиций, уничтожив его технику и освободив важную транспортную артерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Сил специальных операций ВСУ.







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