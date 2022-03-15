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Бойцы ССО освободили важную транспортную артерию, - командование. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На одном из направлений фронта операторы ССО Украины выбили врага с занятых позиций, уничтожив его технику и освободив важную транспортную артерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Сил специальных операций ВСУ.

Бойцы ССО освободили важную транспортную артерию, - командование 01
Бойцы ССО освободили важную транспортную артерию, - командование 02
Бойцы ССО освободили важную транспортную артерию, - командование 03

Также читайте: Бойцы ССО захватили беспилотник российских оккупантов. ФОТО

Бойцы ССО освободили важную транспортную артерию, - командование 04
Бойцы ССО освободили важную транспортную артерию, - командование 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
дякуємо!!!
(бережи вас Боженька, кожного і всіх !!!)
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15.03.2022 20:44
+30
ССО тієї якості яку ми маємо, за той проміжок що їх створили - просто ремботермінаторикомандос.
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15.03.2022 20:48
+25
Кацапські "діванниє войска" очікуємо на ваші питання:" Кто, где и когда?"
Відповідь: Ми, скрізь і завжди
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15.03.2022 20:49
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дякуємо!!!
(бережи вас Боженька, кожного і всіх !!!)
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15.03.2022 20:44 Ответить
ССО тієї якості яку ми маємо, за той проміжок що їх створили - просто ремботермінаторикомандос.
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15.03.2022 20:48 Ответить
Довга назва. Достатньо космодесантники або кіборги )) А авіація Призраки ))
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15.03.2022 20:54 Ответить
Когда освободим Донецк и Лаганск я думаю многие увидят разницу "освобождения" мокшами Харькова и нашими. Кстати командующего ООС не просто так Зеля поменял, видимо пойдет контрнаступление
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15.03.2022 20:48 Ответить
Боюсь що вони тікаючи і туди насиплять, з них станеться, ні собі ні людям.
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15.03.2022 20:55 Ответить
Не думаю. Свинособаки при отступлении будут взрывать все.
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15.03.2022 21:00 Ответить
Првильно - Зеленський.
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15.03.2022 21:07 Ответить
Не начинайте срач. После войны разберётесь как правильно.
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16.03.2022 00:33 Ответить
Просто попереднього перевели на Києвську область головою військової адміністрації.
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15.03.2022 22:31 Ответить
просто не бывает на войне
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15.03.2022 22:49 Ответить
Кацапські "діванниє войска" очікуємо на ваші питання:" Кто, где и когда?"
Відповідь: Ми, скрізь і завжди
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15.03.2022 20:49 Ответить
Снігу нема, тож це південь, точно південніше Харківщини.
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15.03.2022 20:49 Ответить
Бутылка от пива "Янтарь"...
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15.03.2022 21:55 Ответить
Мочіть хлопи москалів...
Мочіть.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 20:51 Ответить
Молодці. Сподіваюсь - без втрат з нашого боку.
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15.03.2022 20:51 Ответить
Сьогодні прям день подарунків, дякуємо хлопці. Слава Україні.
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15.03.2022 20:52 Ответить
Які файні пейзажі
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15.03.2022 20:52 Ответить
Де той алєнь який доказував, що кацапські дрищі півтораметрові спєцназовци - то термінатори і у всьому світі по таких критеріях таких же набирають? Є багато фото бійців ССО (звичайно без лиць), і коли ти дивишся навіть на фото ти розумієш " шо тобі піzда". А що відчувають кацапи коли за ними приходить смерть вночі і вдень навіть страшно думать.
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15.03.2022 20:56 Ответить
Ну, у цапів вже півасік, розложилися, уют устраювати начали...

А тут: оп-па.
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15.03.2022 20:59 Ответить
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15.03.2022 21:01 Ответить
Слава ЗСУ
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15.03.2022 21:01 Ответить
На предпоследнем фото, среди патронов два флакона лака для ногтей. Это такой ответ НАТО, собственные гей-инструкторы?
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15.03.2022 21:10 Ответить
то замість фарби, ним добре малювати позначки
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15.03.2022 21:17 Ответить
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15.03.2022 21:14 Ответить
Бомж-войска расийскай *********.
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15.03.2022 21:28 Ответить
це вже ПІДЗЕМНІ ВІЙСЬКА расєї..
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15.03.2022 22:30 Ответить
 
 