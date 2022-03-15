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Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На одному із напрямків фронту оператори ССО України вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування 01
Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування 02
Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування 03

Також дивіться: Бійці ССО захопили безпілотник російських окупантів. ФОТО

Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування 04
Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+64
дякуємо!!!
(бережи вас Боженька, кожного і всіх !!!)
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15.03.2022 20:44
+30
ССО тієї якості яку ми маємо, за той проміжок що їх створили - просто ремботермінаторикомандос.
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15.03.2022 20:48
+25
Кацапські "діванниє войска" очікуємо на ваші питання:" Кто, где и когда?"
Відповідь: Ми, скрізь і завжди
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15.03.2022 20:49
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дякуємо!!!
(бережи вас Боженька, кожного і всіх !!!)
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15.03.2022 20:44 Відповісти
ССО тієї якості яку ми маємо, за той проміжок що їх створили - просто ремботермінаторикомандос.
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15.03.2022 20:48 Відповісти
Довга назва. Достатньо космодесантники або кіборги )) А авіація Призраки ))
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15.03.2022 20:54 Відповісти
Когда освободим Донецк и Лаганск я думаю многие увидят разницу "освобождения" мокшами Харькова и нашими. Кстати командующего ООС не просто так Зеля поменял, видимо пойдет контрнаступление
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15.03.2022 20:48 Відповісти
Боюсь що вони тікаючи і туди насиплять, з них станеться, ні собі ні людям.
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15.03.2022 20:55 Відповісти
Не думаю. Свинособаки при отступлении будут взрывать все.
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15.03.2022 21:00 Відповісти
Првильно - Зеленський.
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15.03.2022 21:07 Відповісти
Не начинайте срач. После войны разберётесь как правильно.
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16.03.2022 00:33 Відповісти
Просто попереднього перевели на Києвську область головою військової адміністрації.
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15.03.2022 22:31 Відповісти
просто не бывает на войне
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15.03.2022 22:49 Відповісти
Кацапські "діванниє войска" очікуємо на ваші питання:" Кто, где и когда?"
Відповідь: Ми, скрізь і завжди
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15.03.2022 20:49 Відповісти
Снігу нема, тож це південь, точно південніше Харківщини.
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15.03.2022 20:49 Відповісти
Бутылка от пива "Янтарь"...
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15.03.2022 21:55 Відповісти
Мочіть хлопи москалів...
Мочіть.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 20:51 Відповісти
Молодці. Сподіваюсь - без втрат з нашого боку.
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15.03.2022 20:51 Відповісти
Сьогодні прям день подарунків, дякуємо хлопці. Слава Україні.
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15.03.2022 20:52 Відповісти
Які файні пейзажі
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15.03.2022 20:52 Відповісти
Де той алєнь який доказував, що кацапські дрищі півтораметрові спєцназовци - то термінатори і у всьому світі по таких критеріях таких же набирають? Є багато фото бійців ССО (звичайно без лиць), і коли ти дивишся навіть на фото ти розумієш " шо тобі піzда". А що відчувають кацапи коли за ними приходить смерть вночі і вдень навіть страшно думать.
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15.03.2022 20:56 Відповісти
Ну, у цапів вже півасік, розложилися, уют устраювати начали...

А тут: оп-па.
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15.03.2022 20:59 Відповісти
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15.03.2022 21:01 Відповісти
Слава ЗСУ
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15.03.2022 21:01 Відповісти
На предпоследнем фото, среди патронов два флакона лака для ногтей. Это такой ответ НАТО, собственные гей-инструкторы?
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15.03.2022 21:10 Відповісти
то замість фарби, ним добре малювати позначки
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15.03.2022 21:17 Відповісти
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15.03.2022 21:14 Відповісти
Бомж-войска расийскай *********.
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15.03.2022 21:28 Відповісти
це вже ПІДЗЕМНІ ВІЙСЬКА расєї..
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15.03.2022 22:30 Відповісти
 
 