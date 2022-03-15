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Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На одному із напрямків фронту оператори ССО України вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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+64 Вася Шевченко f77d76ba
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+30 Garinich
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+25 Helen Batiouk
показати весь коментар15.03.2022 20:49
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