Бійці ССО звільнили важливу транспортну артерію, - командування. ФОТОрепортаж

На одному із напрямків фронту оператори ССО України вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.







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