15 302 37
Российские оккупанты грабят Чернобыль: централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду, - активист Сирота
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты грабят украинский город Чернобыль.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота, передает Цензор.НЕТ.
"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. Всего в городе осталось около 300 человек", - рассказал он.
Топ комментарии
+28 A San
показать весь комментарий16.03.2022 11:34
+25 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий16.03.2022 11:36
+23 Совестно за Брата
показать весь комментарий16.03.2022 11:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Своей семье привезет...
И папка своим деткам рассказывать как славно он грабежом занимался...
Детки подростут и пойдут по папкиным тропам...
Насилуют женщин и детей. Гнать из ООН !!!!!
https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
З чоловіками воювати не можуть то воюють з жінками та дітьми й крадуть усе.
@smpryk
·
12 год
коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
УБОГИЕ