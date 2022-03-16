Российские оккупанты грабят Чернобыль: централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду, - активист Сирота

Российские оккупанты грабят украинский город Чернобыль.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота, передает Цензор.НЕТ.

"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. Всего в городе осталось около 300 человек", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Энергодаре российские оккупанты нападают на мирное население, забирают телефоны, крушат автомобили, происходит полная анархия, - мэр Орлов