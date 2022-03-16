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Российские оккупанты грабят Чернобыль: централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду, - активист Сирота

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты грабят Чернобыль: централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду, - активист Сирота

Российские оккупанты грабят украинский город Чернобыль.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота, передает Цензор.НЕТ.

"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. Всего в городе осталось около 300 человек", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Энергодаре российские оккупанты нападают на мирное население, забирают телефоны, крушат автомобили, происходит полная анархия, - мэр Орлов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
****** саранча
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16.03.2022 11:34
+25
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16.03.2022 11:36
+23
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16.03.2022 11:34
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****** саранча
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16.03.2022 11:34 Ответить
орки из мордора, пусть им все это поперек горла встанет...
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16.03.2022 11:34 Ответить
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16.03.2022 11:34 Ответить
Урод трофей узял...
Своей семье привезет...
И папка своим деткам рассказывать как славно он грабежом занимался...
Детки подростут и пойдут по папкиным тропам...
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16.03.2022 11:44 Ответить
100% ... послушать их переговоры с семьей... это же ужас... что говорят жены/матери оккупантов.
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16.03.2022 11:47 Ответить
Uščerbnye... U nas takoj staryj xlam staviat vozle podjezda i zvoniat ekologičeskoj firme EVP - priezžaite po adressu takomu-to, zaberite xlam u vtorogo podjzeda...
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16.03.2022 16:15 Ответить
УШЛОЬПКІ КАЦАПСКІ-УНІТАЗИ НЕ ЗАБУДЬТЕ...
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16.03.2022 11:35 Ответить
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16.03.2022 11:35 Ответить
Надо унитазы минировать. У кацапов к ним прям тяга нездоровая.
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16.03.2022 11:35 Ответить
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16.03.2022 11:36 Ответить
Плем"я дикунів тумба-юмба. Немите, безграмотне, голодне і обідране.
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16.03.2022 11:39 Ответить
Мародеры и насильники !!!!

Насилуют женщин и детей. Гнать из ООН !!!!!

https://ria-m.tv/news/280447/nasiloval_jenschin_i_rukovodil_ubiystvami_v_seti_pokazali_komandira_rf_kotoryiy_oruduet_na_kievschine.html
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16.03.2022 11:39 Ответить
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16.03.2022 11:39 Ответить
Скоро буде своїх так возити, вже збирають підписи у Швейцарії, щоб повернути коханку кабаєву на історіческую родіну, не х...р користуватись ненависною цивілізацією.
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16.03.2022 11:44 Ответить
Дурні, тому й збирають.... її треба тримати як гарантії проти ЯЗ .... сказати ***** що використання ЯЗ = загибель твоїх дітей.
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16.03.2022 11:46 Ответить
Ніяка цивілізована країна не йде на шантаж, бо себе поважає.Це ж не дика орда.
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16.03.2022 11:48 Ответить
***** трус - это понятно. Жить хочет очень. От Оленевода за стол садиться на 20 метров. Про ЯО завыл на 3день (шантаж), сейчас молчит .... какое еще ЯО???... ты думай!!!
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16.03.2022 11:51 Ответить
Її потрібно переправити до нас,але ******** хюрер може і їх повбивати заради «ідєї»
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16.03.2022 12:45 Ответить
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ

https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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16.03.2022 11:48 Ответить
Краще до Харківа чи Маріуполя
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16.03.2022 12:04 Ответить
Орда мокшано-монгольська, що ще сказати..
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16.03.2022 11:40 Ответить
Не оскорбляйте моих предков - угров, тюрков и монголов. рфия не заслуживает звания потомков монголов. Слава України.
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16.03.2022 11:52 Ответить
***** *****, щоб вони довго і в муках здихали від радіації, щоб всі їхні ******** до 7го коліна родилися уродами!
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16.03.2022 11:45 Ответить
Там системные блоки уровня калькулятор,поражает жадность и тупость кацапского отродья.
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16.03.2022 11:45 Ответить
Моя бабушка была учительницей информатики в Тульской области - умерла, прадва, ещё в 2009. Когда в техникум, где она работала, в конце 1980х привезли первые компы, один тут же украли. Правда, только монитор - процессорный блок оставили. И спрятали в проруби.
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16.03.2022 11:55 Ответить
Кацапи жавжди були нелюді, мородери, гвалтівники та вбивці.
З чоловіками воювати не можуть то воюють з жінками та дітьми й крадуть усе.
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16.03.2022 11:47 Ответить
Ванечка, сынок, прошутебя, привези унитаз! Столько раз об нем бабы рассказывали, уж очень хочется на эту диковинку взглянуть.
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16.03.2022 11:49 Ответить
Але встановлять його поверх дірки в дерев'яному туалеті на городі.
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16.03.2022 11:59 Ответить
значить, відчувають сволоти, шо "на канунє грандіознага шухєра... "
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16.03.2022 11:50 Ответить
вже хочеться
@smpryk
·
12 год
коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
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16.03.2022 11:51 Ответить
що дивного. те що росіяни багаті - це міф. все що за межами їх міст мільйоннників - тотальні безпросвітні злидні. А саме з тих безперспективних дєрєвєнь і набирають гарматне м'ясо для ординського війська.
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16.03.2022 11:51 Ответить
Артефакти збирають сталкери грьобані.
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16.03.2022 11:56 Ответить
Если кратко...
УБОГИЕ
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16.03.2022 12:04 Ответить
Згадають про Це коли будуть здихати від раку.Карма вона така.Б'є завжди без промаху.
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16.03.2022 12:08 Ответить
Мы видим как агонизирует фашисткая федерастия.
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16.03.2022 12:08 Ответить
своим выплодкам повезт радиацию, шоб не плодились пооблучаются
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16.03.2022 16:05 Ответить
 
 