Главное – чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, - Чавушоглу
Турция готова принять у себя встречу президентов Украины и РФ, а также поддерживает вариант возможной встречи в Беларуси; главное, чтобы эта встреча состоялась.
Главное – чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.
Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал после встречи с Лавровым в Москве, сообщает Укринформ со ссылкой на Hürriyet, передаёт Цензор.НЕТ
"Как Турция, наша позиция четкая. Это кровопролитие должно прекратиться сейчас. Мы внесли свой вклад, чтобы снизить напряжение. Несмотря на сложные условия в регионе, мы не утратили веру в дипломатию", - сказал министр.
По его словам, Турция хотела, чтобы встреча президентов Украины и России состоялась на ее территории, но также поддерживает идею проведения встречи в Беларуси.
"На этом этапе мы бы хотели провести такую встречу (Зеленского и Путина. – Ред.). Мы также говорили об этом украинской стороне. Важно не место встречи, а начало переговоров, ориентированных на результат", – сказал Чавушоглу.
Министр также сообщил, что Турция готова принимать у себя встречи на уровне министров иностранных дел.
"Мы заняли четкую позицию с начала войны в Украине. Мы внесли свой вклад, чтобы открыть простор для дипломатии. Мы прилагаем усилия для обеспечения гуманитарного и длительного прекращения огня", - сказал Чавушоглу.
Министр также отметил, что продолжается работа по открытию гуманитарных коридоров.
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Про це повідомило видання https://www.ft.com/content/7b341e46-d375-4817-be67-802b7fa77ef1?fbclid=IwAR2Cq65N9paTlMTMYySBkYhmFm3464ccLfAwGwNs8g--JzI4lo27Cl8fugw Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, пише "Європейська правда".
Угода, яку українські та російські переговорники вперше обговорили у повному обсязі у понеділок, передбачає відмову Києва від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина, заявили джерела.
Видання підкреслює, що характер західних гарантій безпеки України та їхня прийнятність для Москви може виявитися великою перешкодою для укладення будь-якої угоди. Також перешкодою може стати статус українських територій, захоплених Росією та її маріонетками у 2014 році.
Радник президента України Михайло Подоляк заявив виданню, що будь-яка угода включатиме пункт про те, що війська Російської Федерації залишають територію України, захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні райони вздовж Азовського та Чорного моря, а також територію на схід і на північ від Києва.
За угодою, Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися поза військовими союзами, такими як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.
бо на словах - все гарно, а на папірі - всі смерті намарно????
кгбешник до самої смерті кгбешнік - це потрібно пам"ятати всім !!!
(ніколи ще раха не виконувала те що підписувала... ніколи!!! )
Все, дальше этот бред читать не стал.
У Залі вибір один, або заглянути пуйлу в очі і здохнути, або продовжувати з усім українським народом воювати з рашистськими окупантами то повної перемоги України!
"NATO unable to reach russia via deconfliction hotline"
это кощунство встречаться с убийцей кабаевым..
Зеленский сделает большую ошибку, если встретиться с кремлядью, особенно, если протянет ему свою руку..
этого украинцы Зеленскому не простят..
Даже если договориться о прекращении огня и отводе войск как до даты 24 февраля - получается рассея ничего не проиграла, а Украина вся в руинах. Какой может быть вообще компромисс?
И Украина, заплатила уже очень высокую цену за эти 20 дней. Если пуйло отведёт войска, то во всем мире в т.ч. и для россии это будет воспринято как поражение, так как до 24 февраля у них были совсем другие цели. Нас ждёт в ближайшее 2-3 года восстановление а у них только ухудшение жизни из-за прогрессирующих санкций.
Но я, честно, не верю в отвод войск, не всё так просто.
Войну заканчивают политики и ,видимо,они её проиграли.
переговори мають бути не один на один, а тільки в присутності друзів України... щоби ті...нейтральні, не підштовхнули нас до таких компромісів, яки перекреслять всі наші жертви і героїчну боротьбу....
так сміливо промовляє преЗЕ перед світовими лідерами...нарешті прийде ПВО...і тут???
с ким підписувати і що збирється Зеля? з потворою, з вбивцею міжнародного маштаба, на якого накладені санкції ????
недарма так весело заіржав лавруха.... бо розуміє, що після підписання будь якого паперу почнуть знімать потроху санкції з найближчого оточеня фюрера...
неспокійно мені шось....
щоб мацкалі помідори покупали
та "наташ" поставляли в борделі
© https://www.inpearls.ru/author/golda+meir Голда Меир 17,
( 4-й премьер-министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, политик, который стоял у истоков Государства Израиль)