Главное – чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, - Чавушоглу

Турция готова принять у себя встречу президентов Украины и РФ, а также поддерживает вариант возможной встречи в Беларуси; главное, чтобы эта встреча состоялась.

Главное – чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал после встречи с Лавровым в Москве, сообщает Укринформ со ссылкой на Hürriyet, передаёт Цензор.НЕТ

"Как Турция, наша позиция четкая. Это кровопролитие должно прекратиться сейчас. Мы внесли свой вклад, чтобы снизить напряжение. Несмотря на сложные условия в регионе, мы не утратили веру в дипломатию", - сказал министр.

По его словам, Турция хотела, чтобы встреча президентов Украины и России состоялась на ее территории, но также поддерживает идею проведения встречи в Беларуси.

"На этом этапе мы бы хотели провести такую ​​встречу (Зеленского и Путина. – Ред.). Мы также говорили об этом украинской стороне. Важно не место встречи, а начало переговоров, ориентированных на результат", – сказал Чавушоглу.

Министр также сообщил, что Турция готова принимать у себя встречи на уровне министров иностранных дел.

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"Мы заняли четкую позицию с начала войны в Украине. Мы внесли свой вклад, чтобы открыть простор для дипломатии. Мы прилагаем усилия для обеспечения гуманитарного и длительного прекращения огня", - сказал Чавушоглу.

Министр также отметил, что продолжается работа по открытию гуманитарных коридоров.