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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главное – чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, - Чавушоглу

туреччина

Турция готова принять у себя встречу президентов Украины и РФ, а также поддерживает вариант возможной встречи в Беларуси; главное, чтобы эта встреча состоялась.

Главное – чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал после встречи с Лавровым в Москве, сообщает Укринформ со ссылкой на Hürriyet, передаёт Цензор.НЕТ

"Как Турция, наша позиция четкая. Это кровопролитие должно прекратиться сейчас. Мы внесли свой вклад, чтобы снизить напряжение. Несмотря на сложные условия в регионе, мы не утратили веру в дипломатию", - сказал министр.

По его словам, Турция хотела, чтобы встреча президентов Украины и России состоялась на ее территории, но также поддерживает идею проведения встречи в Беларуси.

"На этом этапе мы бы хотели провести такую ​​встречу (Зеленского и Путина. – Ред.). Мы также говорили об этом украинской стороне. Важно не место встречи, а начало переговоров, ориентированных на результат", – сказал Чавушоглу.

Министр также сообщил, что Турция готова принимать у себя встречи на уровне министров иностранных дел.

Также читайте: Путин во время разговора с Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским, - Чавушоглу

"Мы заняли четкую позицию с начала войны в Украине. Мы внесли свой вклад, чтобы открыть простор для дипломатии. Мы прилагаем усилия для обеспечения гуманитарного и длительного прекращения огня", - сказал Чавушоглу.

Министр также отметил, что продолжается работа по открытию гуманитарных коридоров.

Зеленский Владимир (20239) путин владимир (31216) Турция (3372) Чавушоглу Мевлют (124) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+41
Недобро все це...
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16.03.2022 17:55
+37
знищити десятки (якщо не сотні) тисяч українців, щоби цей інфантил здійснив мрію свого життя?
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16.03.2022 17:57
+25
Переговоры с Россией бессмысленны, за исключением выиграть время для перегруппировки и развёртывания сил.
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16.03.2022 17:58
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Недобро все це...
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16.03.2022 17:55 Ответить
ви точно думаєте що то буде х"йло - а не один з 10 його двійників)))))
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16.03.2022 17:56 Ответить
знищити десятки (якщо не сотні) тисяч українців, щоби цей інфантил здійснив мрію свого життя?
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16.03.2022 17:57 Ответить
Нафіга?!
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16.03.2022 17:57 Ответить
Може пристрелять скаженого пса, або літак не долетить.
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16.03.2022 17:58 Ответить
Україна і Росія на двосторонніх переговорах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.

Про це повідомило видання https://www.ft.com/content/7b341e46-d375-4817-be67-802b7fa77ef1?fbclid=IwAR2Cq65N9paTlMTMYySBkYhmFm3464ccLfAwGwNs8g--JzI4lo27Cl8fugw Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, пише "Європейська правда".

Угода, яку українські та російські переговорники вперше обговорили у повному обсязі у понеділок, передбачає відмову Києва від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина, заявили джерела.

Видання підкреслює, що характер західних гарантій безпеки України та їхня прийнятність для Москви може виявитися великою перешкодою для укладення будь-якої угоди. Також перешкодою може стати статус українських територій, захоплених Росією та її маріонетками у 2014 році.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив виданню, що будь-яка угода включатиме пункт про те, що війська Російської Федерації залишають територію України, захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні райони вздовж Азовського та Чорного моря, а також територію на схід і на північ від Києва.

За угодою, Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися поза військовими союзами, такими як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.
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16.03.2022 17:58 Ответить
Дерьмак затихарился и через своих подручных вроде подоляка занимается провокациями.
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16.03.2022 18:06 Ответить
Переговоры с Россией бессмысленны, за исключением выиграть время для перегруппировки и развёртывания сил.
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16.03.2022 17:58 Ответить
Саме це зараз потрібно росії а не Україні !
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16.03.2022 18:23 Ответить
Все прекрасно знают, что ни на какую встречу пуйло никуда не полетит. Но при этом строят хорошую мину при плохой игре.
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16.03.2022 17:58 Ответить
Воно навіть в москву боїться приїхати.
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16.03.2022 18:02 Ответить
головне - щоби проконтролювати хто і шо там буде підписувати !!!!
бо на словах - все гарно, а на папірі - всі смерті намарно????
кгбешник до самої смерті кгбешнік - це потрібно пам"ятати всім !!!
(ніколи ще раха не виконувала те що підписувала... ніколи!!! )
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16.03.2022 17:58 Ответить
Сдаётся мне, что русские просто закрепляются на южном побережье под разговоры про переговоры и т.д. А кое-кто там в ОПе про мир с рашей уже вещает. Дурно пахнут все эти странные компромиссы. По факту имеем новые оккупированые территории.
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16.03.2022 18:20 Ответить
так ***** признано США военным преступником, кто с таким встречается....
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16.03.2022 17:59 Ответить
також підтримує ідею проведення зустрічі в Білорусі. Джерело:

Все, дальше этот бред читать не стал.
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16.03.2022 17:59 Ответить
путин послал 400 черножопых убить Зеленского, путина уже официально признали военным преступником, путин убил 100 украинских детей. Я не могу понять, как Зеленский может с ним встретиться, это никак не укладывается в голову.
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16.03.2022 18:00 Ответить
я не вірю в 400 чорножопих
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16.03.2022 18:05 Ответить
Якщо нестикується,дивіться,де наообують..
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16.03.2022 18:14 Ответить
Хотели бы убить убили бы - Кто ещё способен сдать Украину кроме кореша дерьмака?
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16.03.2022 18:33 Ответить
це і правда головне? може не треба?
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16.03.2022 18:01 Ответить
Тільки для підпису путінської капітуляції. Якщо для збереження морди убивці, то хай подумають скільки в Києві озброєних людей.
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16.03.2022 18:01 Ответить
Та не дай Бог ...***** уже труп ..
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16.03.2022 18:01 Ответить
Якщо Зеля зустрінеться з пуйлом і підпише капітуляцію, то може сміливо собі пустити кулю в лоб, бо все одно він буде вже труп після цього.
У Залі вибір один, або заглянути пуйлу в очі і здохнути, або продовжувати з усім українським народом воювати з рашистськими окупантами то повної перемоги України!
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16.03.2022 18:01 Ответить
кацапня в ступорі.
"NATO unable to reach russia via deconfliction hotline"
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16.03.2022 18:02 Ответить
Да зачем,мать вашу так?! Опять всё по кругу. Опять вместо того чтобы добавить кацапскую гадину никчемные украинские политиканы выручают её.
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16.03.2022 18:03 Ответить
Зачем? Мы прекрасно знаем, что он может нам сказать, а он знает, что мы можем ему ответить. О чём говорить? Вы хотите получить гарантии безопасности от этого человека? Вы серьёзно? Мало было гарантий ранее? Ещё бы одну? Не нойте, сражайтесь. Ситуация не предполагает альтернатив.
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16.03.2022 18:04 Ответить
Ні яких пунктів і угод.Пункт перший і останній.(рф)відводить свої війська і весь кацапстан за границі до 2013 року. Всі остальні компроміси,угоди,підпункти,це відтермінування другої війни,тільки кацапія вже перегрупується,зробить висновки і ми вже не встоїмо.Не дай Бог на це піти.
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16.03.2022 18:05 Ответить
думаете, что кабаеву станет стыдно и оно капитулирует? кабаев шизофреник.. оно бредит о капитуляции Украины..
это кощунство встречаться с убийцей кабаевым..
Зеленский сделает большую ошибку, если встретиться с кремлядью, особенно, если протянет ему свою руку..
этого украинцы Зеленскому не простят..
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16.03.2022 18:05 Ответить
Кто то верит, что уйло отдаст Крым или Донбасс? Конечно нет. Так зачем встречаться?
Даже если договориться о прекращении огня и отводе войск как до даты 24 февраля - получается рассея ничего не проиграла, а Украина вся в руинах. Какой может быть вообще компромисс?
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16.03.2022 18:06 Ответить
Скотобаза, окопавшаяся в ОП сливает Украину. И плевать на тысячи жертв.
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16.03.2022 18:08 Ответить
В любой войне не может не быть жертв, к сожалению((
И Украина, заплатила уже очень высокую цену за эти 20 дней. Если пуйло отведёт войска, то во всем мире в т.ч. и для россии это будет воспринято как поражение, так как до 24 февраля у них были совсем другие цели. Нас ждёт в ближайшее 2-3 года восстановление а у них только ухудшение жизни из-за прогрессирующих санкций.

Но я, честно, не верю в отвод войск, не всё так просто.
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16.03.2022 18:25 Ответить
Какое же это поражение? Это победа. Они и не собирались захватывать территорию, об этом всегда говорили. Уничтожили всю "военную" инфраструктуру как и хотели. Сейчас зе подпишет бумаги про гарантии - это вторая цель уйла. Ну и точно он не отдаст захваченый кусок Херсонской обл с доступом к воде. Так что уйло выйдет победителем. А санкции - да наплевать им на санкции, даже такие. Жили в дерьме - не привыкать если дерьма будет немного больше.
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16.03.2022 18:46 Ответить
От чому Зеленський не веде країну до НАТО, бо Х..ло не хоче, страшно що ще може викинути Зеленський, що може підписати..
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16.03.2022 18:06 Ответить
Хто з президентів країн воюючих з Гітлером з ним зустрічався? даже кровавий кат - сталін, з ним не зустрічався... так і з Пуйлом, нічого з ним зустрічатись.
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16.03.2022 18:06 Ответить
Ніяких зустрічей !!!! Не грайтеся з вогнем !
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16.03.2022 18:09 Ответить
Я же говорил,что миру Украина не нужна. Им нужна целая и более-менее сильная РФ.
Войну заканчивают политики и ,видимо,они её проиграли.
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16.03.2022 18:11 Ответить
Зустріч буде, в мацкве у мавзолея. Леніна "создателя України" будем хоронить і хай Зеленський поссить на могилу вже дохлого х..ла
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16.03.2022 18:11 Ответить
I -ДI -О -ТИ! Невже НАРОД Украiни iх пробачить, адже вiн. НАРОД, тiльки - тiльки почав формуватись.
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16.03.2022 18:13 Ответить
Володя Ростов не резиновый
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16.03.2022 18:15 Ответить
Смысла нет никакого в такой встрече!Илон маск предложил классную версию!
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16.03.2022 18:16 Ответить
переговори з кацапом - відтягування нашої перемоги.
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16.03.2022 18:17 Ответить
нам нав"яжуть такі умови...що від них Україна не зможе відкараскатися...
переговори мають бути не один на один, а тільки в присутності друзів України... щоби ті...нейтральні, не підштовхнули нас до таких компромісів, яки перекреслять всі наші жертви і героїчну боротьбу....
так сміливо промовляє преЗЕ перед світовими лідерами...нарешті прийде ПВО...і тут???
с ким підписувати і що збирється Зеля? з потворою, з вбивцею міжнародного маштаба, на якого накладені санкції ????
недарма так весело заіржав лавруха.... бо розуміє, що після підписання будь якого паперу почнуть знімать потроху санкції з найближчого оточеня фюрера...
неспокійно мені шось....
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16.03.2022 18:19 Ответить
Земля ПОДПИШЕТ ДОГОВОР С ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ ??????

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16.03.2022 18:25 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты
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16.03.2022 18:21 Ответить
яка на хер зустріч.зустріч лише в одному випадку щоб пристрелити цю собаку.як можна дивитись в очі людині яка вбила мирних людей і дітей..блін влада розумом тронулась чи що..
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16.03.2022 18:23 Ответить
Господи, для чого ????
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16.03.2022 18:23 Ответить
Гнать кацапов из мариуполя и Херсона БЕЗ ПЕРЕГОВОРОВ ‼️‼️
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16.03.2022 18:28 Ответить
Ганьба! Нельзя с ним ни о чем говорить! Только смерть кремлёвского Упыря принесет мир на Землю, это принципиально, не занимайтесь самообманом и не принимайте желаемое за действительное!
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16.03.2022 18:28 Ответить
Краще в Турції.
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16.03.2022 18:45 Ответить
ПНХ, басурман! Євнух з гарему султана.
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16.03.2022 18:46 Ответить
какие вообще могут быть переговоры с кровавым оккупантом?! Орда должна сдохнуть в мучениях.
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16.03.2022 18:48 Ответить
Пид***сы
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16.03.2022 18:49 Ответить
Не пускайте Зелю,за границу.Маскали убьют его,как убили Масхадова.
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16.03.2022 18:53 Ответить
Санкции кишка тонка ввести против козломордых?
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16.03.2022 18:55 Ответить
Туркам ще помідорчики нарасію продавати.
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16.03.2022 18:59 Ответить
Нащадки монголо-кацапських виродків зустрінуться на території хитрожопих османів із представниками України, щоб обговорити, як би швидше з'їсти Русь-Україну.
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16.03.2022 18:58 Ответить
Нам не нужен мир - нам нужна ПОБЕДА !!!
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16.03.2022 19:03 Ответить
Пуйло, проигрывает войну и не перед чем не остановиться,чтобы убрать Зеленского.
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16.03.2022 19:04 Ответить
для турків головне
щоб мацкалі помідори покупали
та "наташ" поставляли в борделі
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16.03.2022 19:11 Ответить
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать..."

© https://www.inpearls.ru/author/golda+meir Голда Меир 17,
( 4-й премьер-министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, политик, который стоял у истоков Государства Израиль)
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16.03.2022 19:24 Ответить
капкан
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16.03.2022 19:39 Ответить
нехай би той хутін здох, може й не головне, але приємно було б.
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16.03.2022 20:05 Ответить
Хіба що Зеленський планує Ліліпутіна задушити) Усі інші варіанти безглузді.
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16.03.2022 20:16 Ответить
Кремльовські ******** у ОП, "друзья" Украіни тупу турків та ізраїльтян та, звісно, кацапорилі у коментах цілком за втілення мрії зе
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16.03.2022 20:27 Ответить
Все равно не выполнить тот что подписал
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17.03.2022 00:42 Ответить
 
 