Головне - аби зустріч Зеленського й Путіна відбулася, - Чавушоглу
Туреччина готова прийняти у себе зустріч президентів України та РФ, також підтримує варіант можливої зустрічі в Білорусі; головне, аби ця зустріч відбулася.
Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав після зустрічі з Лавровим у Москві, повідомляє Укрінформ з посиланням на Hürriyet, передає Цензор.НЕТ
"Як Туреччина, наша позиція чітка. Це кровопролиття має припинитися зараз. Ми зробили свій внесок, щоб знизити напругу. Незважаючи на складні умови в регіоні, ми не втратили віри в дипломатію", - сказав міністр.
За його словами, Туреччина хотіла б, аби зустріч президентів України та Росії відбулася на її території, але також підтримує ідею проведення зустрічі в Білорусі.
"На цьому етапі ми б хотіли провести таку зустріч (Зеленського і Путіна. - Ред.). Ми також казали про це українській стороні. Важливо не місце зустрічі, а початок переговорів, орієнтованих на результат", - сказав Чавушоглу.
Також міністр повідомив, що Туреччина готова приймати у себе зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.
"Ми зайняли чітку позицію з початку війни в Україні. Ми зробили свій внесок, щоб відкрити простір для дипломатії. Ми докладаємо зусиль для забезпечення гуманітарного та тривалого припинення вогню", - сказав Чавушоглу.
Міністр також вказав на те, що триває робота з відкриття гуманітарних коридорів.
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Про це повідомило видання https://www.ft.com/content/7b341e46-d375-4817-be67-802b7fa77ef1?fbclid=IwAR2Cq65N9paTlMTMYySBkYhmFm3464ccLfAwGwNs8g--JzI4lo27Cl8fugw Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, пише "Європейська правда".
Угода, яку українські та російські переговорники вперше обговорили у повному обсязі у понеділок, передбачає відмову Києва від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина, заявили джерела.
Видання підкреслює, що характер західних гарантій безпеки України та їхня прийнятність для Москви може виявитися великою перешкодою для укладення будь-якої угоди. Також перешкодою може стати статус українських територій, захоплених Росією та її маріонетками у 2014 році.
Радник президента України Михайло Подоляк заявив виданню, що будь-яка угода включатиме пункт про те, що війська Російської Федерації залишають територію України, захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні райони вздовж Азовського та Чорного моря, а також територію на схід і на північ від Києва.
За угодою, Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися поза військовими союзами, такими як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.
бо на словах - все гарно, а на папірі - всі смерті намарно????
кгбешник до самої смерті кгбешнік - це потрібно пам"ятати всім !!!
(ніколи ще раха не виконувала те що підписувала... ніколи!!! )
Все, дальше этот бред читать не стал.
У Залі вибір один, або заглянути пуйлу в очі і здохнути, або продовжувати з усім українським народом воювати з рашистськими окупантами то повної перемоги України!
"NATO unable to reach russia via deconfliction hotline"
это кощунство встречаться с убийцей кабаевым..
Зеленский сделает большую ошибку, если встретиться с кремлядью, особенно, если протянет ему свою руку..
этого украинцы Зеленскому не простят..
Даже если договориться о прекращении огня и отводе войск как до даты 24 февраля - получается рассея ничего не проиграла, а Украина вся в руинах. Какой может быть вообще компромисс?
И Украина, заплатила уже очень высокую цену за эти 20 дней. Если пуйло отведёт войска, то во всем мире в т.ч. и для россии это будет воспринято как поражение, так как до 24 февраля у них были совсем другие цели. Нас ждёт в ближайшее 2-3 года восстановление а у них только ухудшение жизни из-за прогрессирующих санкций.
Но я, честно, не верю в отвод войск, не всё так просто.
Войну заканчивают политики и ,видимо,они её проиграли.
переговори мають бути не один на один, а тільки в присутності друзів України... щоби ті...нейтральні, не підштовхнули нас до таких компромісів, яки перекреслять всі наші жертви і героїчну боротьбу....
так сміливо промовляє преЗЕ перед світовими лідерами...нарешті прийде ПВО...і тут???
с ким підписувати і що збирється Зеля? з потворою, з вбивцею міжнародного маштаба, на якого накладені санкції ????
недарма так весело заіржав лавруха.... бо розуміє, що після підписання будь якого паперу почнуть знімать потроху санкції з найближчого оточеня фюрера...
неспокійно мені шось....
щоб мацкалі помідори покупали
та "наташ" поставляли в борделі
© https://www.inpearls.ru/author/golda+meir Голда Меир 17,
( 4-й премьер-министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, политик, который стоял у истоков Государства Израиль)