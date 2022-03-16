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Головне - аби зустріч Зеленського й Путіна відбулася, - Чавушоглу

туреччина

Туреччина готова прийняти у себе зустріч президентів України та РФ, також підтримує варіант можливої зустрічі в Білорусі; головне, аби ця зустріч відбулася.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав після зустрічі з Лавровим у Москві, повідомляє Укрінформ з посиланням на Hürriyet, передає Цензор.НЕТ

"Як Туреччина, наша позиція чітка. Це кровопролиття має припинитися зараз. Ми зробили свій внесок, щоб знизити напругу. Незважаючи на складні умови в регіоні, ми не втратили віри в дипломатію", - сказав міністр.

За його словами, Туреччина хотіла б, аби зустріч президентів України та Росії відбулася на її території, але також підтримує ідею проведення зустрічі в Білорусі.

"На цьому етапі ми б хотіли провести таку зустріч (Зеленського і Путіна. - Ред.). Ми також казали про це українській стороні. Важливо не місце зустрічі, а початок переговорів, орієнтованих на результат", - сказав Чавушоглу.

Також міністр повідомив, що Туреччина готова приймати у себе зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

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"Ми зайняли чітку позицію з початку війни в Україні. Ми зробили свій внесок, щоб відкрити простір для дипломатії. Ми докладаємо зусиль для забезпечення гуманітарного та тривалого припинення вогню", - сказав Чавушоглу.

Міністр також вказав на те, що триває робота з відкриття гуманітарних коридорів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) Туреччина (3491) Чавушоглу Мевлют (126) переговори з Росією (1062)


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Топ коментарі
+41
Недобро все це...
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16.03.2022 17:55
+37
знищити десятки (якщо не сотні) тисяч українців, щоби цей інфантил здійснив мрію свого життя?
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16.03.2022 17:57
+25
Переговоры с Россией бессмысленны, за исключением выиграть время для перегруппировки и развёртывания сил.
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16.03.2022 17:58
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Недобро все це...
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16.03.2022 17:55 Відповісти
ви точно думаєте що то буде х"йло - а не один з 10 його двійників)))))
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16.03.2022 17:56 Відповісти
знищити десятки (якщо не сотні) тисяч українців, щоби цей інфантил здійснив мрію свого життя?
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Нафіга?!
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Може пристрелять скаженого пса, або літак не долетить.
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Україна і Росія на двосторонніх переговорах обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.

Про це повідомило видання https://www.ft.com/content/7b341e46-d375-4817-be67-802b7fa77ef1?fbclid=IwAR2Cq65N9paTlMTMYySBkYhmFm3464ccLfAwGwNs8g--JzI4lo27Cl8fugw Financial Times з посиланням на три джерела, які брали участь у переговорах, пише "Європейська правда".

Угода, яку українські та російські переговорники вперше обговорили у повному обсязі у понеділок, передбачає відмову Києва від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина, заявили джерела.

Видання підкреслює, що характер західних гарантій безпеки України та їхня прийнятність для Москви може виявитися великою перешкодою для укладення будь-якої угоди. Також перешкодою може стати статус українських територій, захоплених Росією та її маріонетками у 2014 році.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив виданню, що будь-яка угода включатиме пункт про те, що війська Російської Федерації залишають територію України, захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні райони вздовж Азовського та Чорного моря, а також територію на схід і на північ від Києва.

За угодою, Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися поза військовими союзами, такими як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Дерьмак затихарился и через своих подручных вроде подоляка занимается провокациями.
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Переговоры с Россией бессмысленны, за исключением выиграть время для перегруппировки и развёртывания сил.
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Саме це зараз потрібно росії а не Україні !
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Все прекрасно знают, что ни на какую встречу пуйло никуда не полетит. Но при этом строят хорошую мину при плохой игре.
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Воно навіть в москву боїться приїхати.
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16.03.2022 18:02 Відповісти
головне - щоби проконтролювати хто і шо там буде підписувати !!!!
бо на словах - все гарно, а на папірі - всі смерті намарно????
кгбешник до самої смерті кгбешнік - це потрібно пам"ятати всім !!!
(ніколи ще раха не виконувала те що підписувала... ніколи!!! )
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Сдаётся мне, что русские просто закрепляются на южном побережье под разговоры про переговоры и т.д. А кое-кто там в ОПе про мир с рашей уже вещает. Дурно пахнут все эти странные компромиссы. По факту имеем новые оккупированые территории.
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16.03.2022 18:20 Відповісти
так ***** признано США военным преступником, кто с таким встречается....
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16.03.2022 17:59 Відповісти
також підтримує ідею проведення зустрічі в Білорусі. Джерело:

Все, дальше этот бред читать не стал.
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16.03.2022 17:59 Відповісти
путин послал 400 черножопых убить Зеленского, путина уже официально признали военным преступником, путин убил 100 украинских детей. Я не могу понять, как Зеленский может с ним встретиться, это никак не укладывается в голову.
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16.03.2022 18:00 Відповісти
я не вірю в 400 чорножопих
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16.03.2022 18:05 Відповісти
Якщо нестикується,дивіться,де наообують..
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16.03.2022 18:14 Відповісти
Хотели бы убить убили бы - Кто ещё способен сдать Украину кроме кореша дерьмака?
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16.03.2022 18:33 Відповісти
це і правда головне? може не треба?
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16.03.2022 18:01 Відповісти
Тільки для підпису путінської капітуляції. Якщо для збереження морди убивці, то хай подумають скільки в Києві озброєних людей.
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16.03.2022 18:01 Відповісти
Та не дай Бог ...***** уже труп ..
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16.03.2022 18:01 Відповісти
Якщо Зеля зустрінеться з пуйлом і підпише капітуляцію, то може сміливо собі пустити кулю в лоб, бо все одно він буде вже труп після цього.
У Залі вибір один, або заглянути пуйлу в очі і здохнути, або продовжувати з усім українським народом воювати з рашистськими окупантами то повної перемоги України!
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16.03.2022 18:01 Відповісти
кацапня в ступорі.
"NATO unable to reach russia via deconfliction hotline"
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16.03.2022 18:02 Відповісти
Да зачем,мать вашу так?! Опять всё по кругу. Опять вместо того чтобы добавить кацапскую гадину никчемные украинские политиканы выручают её.
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16.03.2022 18:03 Відповісти
Зачем? Мы прекрасно знаем, что он может нам сказать, а он знает, что мы можем ему ответить. О чём говорить? Вы хотите получить гарантии безопасности от этого человека? Вы серьёзно? Мало было гарантий ранее? Ещё бы одну? Не нойте, сражайтесь. Ситуация не предполагает альтернатив.
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16.03.2022 18:04 Відповісти
Ні яких пунктів і угод.Пункт перший і останній.(рф)відводить свої війська і весь кацапстан за границі до 2013 року. Всі остальні компроміси,угоди,підпункти,це відтермінування другої війни,тільки кацапія вже перегрупується,зробить висновки і ми вже не встоїмо.Не дай Бог на це піти.
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16.03.2022 18:05 Відповісти
думаете, что кабаеву станет стыдно и оно капитулирует? кабаев шизофреник.. оно бредит о капитуляции Украины..
это кощунство встречаться с убийцей кабаевым..
Зеленский сделает большую ошибку, если встретиться с кремлядью, особенно, если протянет ему свою руку..
этого украинцы Зеленскому не простят..
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16.03.2022 18:05 Відповісти
Кто то верит, что уйло отдаст Крым или Донбасс? Конечно нет. Так зачем встречаться?
Даже если договориться о прекращении огня и отводе войск как до даты 24 февраля - получается рассея ничего не проиграла, а Украина вся в руинах. Какой может быть вообще компромисс?
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Скотобаза, окопавшаяся в ОП сливает Украину. И плевать на тысячи жертв.
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16.03.2022 18:08 Відповісти
В любой войне не может не быть жертв, к сожалению((
И Украина, заплатила уже очень высокую цену за эти 20 дней. Если пуйло отведёт войска, то во всем мире в т.ч. и для россии это будет воспринято как поражение, так как до 24 февраля у них были совсем другие цели. Нас ждёт в ближайшее 2-3 года восстановление а у них только ухудшение жизни из-за прогрессирующих санкций.

Но я, честно, не верю в отвод войск, не всё так просто.
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16.03.2022 18:25 Відповісти
Какое же это поражение? Это победа. Они и не собирались захватывать территорию, об этом всегда говорили. Уничтожили всю "военную" инфраструктуру как и хотели. Сейчас зе подпишет бумаги про гарантии - это вторая цель уйла. Ну и точно он не отдаст захваченый кусок Херсонской обл с доступом к воде. Так что уйло выйдет победителем. А санкции - да наплевать им на санкции, даже такие. Жили в дерьме - не привыкать если дерьма будет немного больше.
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16.03.2022 18:46 Відповісти
От чому Зеленський не веде країну до НАТО, бо Х..ло не хоче, страшно що ще може викинути Зеленський, що може підписати..
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Хто з президентів країн воюючих з Гітлером з ним зустрічався? даже кровавий кат - сталін, з ним не зустрічався... так і з Пуйлом, нічого з ним зустрічатись.
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Ніяких зустрічей !!!! Не грайтеся з вогнем !
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16.03.2022 18:09 Відповісти
Я же говорил,что миру Украина не нужна. Им нужна целая и более-менее сильная РФ.
Войну заканчивают политики и ,видимо,они её проиграли.
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16.03.2022 18:11 Відповісти
Зустріч буде, в мацкве у мавзолея. Леніна "создателя України" будем хоронить і хай Зеленський поссить на могилу вже дохлого х..ла
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16.03.2022 18:11 Відповісти
I -ДI -О -ТИ! Невже НАРОД Украiни iх пробачить, адже вiн. НАРОД, тiльки - тiльки почав формуватись.
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16.03.2022 18:13 Відповісти
Володя Ростов не резиновый
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16.03.2022 18:15 Відповісти
Смысла нет никакого в такой встрече!Илон маск предложил классную версию!
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16.03.2022 18:16 Відповісти
переговори з кацапом - відтягування нашої перемоги.
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16.03.2022 18:17 Відповісти
нам нав"яжуть такі умови...що від них Україна не зможе відкараскатися...
переговори мають бути не один на один, а тільки в присутності друзів України... щоби ті...нейтральні, не підштовхнули нас до таких компромісів, яки перекреслять всі наші жертви і героїчну боротьбу....
так сміливо промовляє преЗЕ перед світовими лідерами...нарешті прийде ПВО...і тут???
с ким підписувати і що збирється Зеля? з потворою, з вбивцею міжнародного маштаба, на якого накладені санкції ????
недарма так весело заіржав лавруха.... бо розуміє, що після підписання будь якого паперу почнуть знімать потроху санкції з найближчого оточеня фюрера...
неспокійно мені шось....
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16.03.2022 18:19 Відповісти
Земля ПОДПИШЕТ ДОГОВОР С ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ ??????

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16.03.2022 18:25 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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16.03.2022 18:21 Відповісти
яка на хер зустріч.зустріч лише в одному випадку щоб пристрелити цю собаку.як можна дивитись в очі людині яка вбила мирних людей і дітей..блін влада розумом тронулась чи що..
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Господи, для чого ????
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Гнать кацапов из мариуполя и Херсона БЕЗ ПЕРЕГОВОРОВ ‼️‼️
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16.03.2022 18:28 Відповісти
Ганьба! Нельзя с ним ни о чем говорить! Только смерть кремлёвского Упыря принесет мир на Землю, это принципиально, не занимайтесь самообманом и не принимайте желаемое за действительное!
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16.03.2022 18:28 Відповісти
Краще в Турції.
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16.03.2022 18:45 Відповісти
ПНХ, басурман! Євнух з гарему султана.
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16.03.2022 18:46 Відповісти
какие вообще могут быть переговоры с кровавым оккупантом?! Орда должна сдохнуть в мучениях.
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16.03.2022 18:48 Відповісти
Пид***сы
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16.03.2022 18:49 Відповісти
Не пускайте Зелю,за границу.Маскали убьют его,как убили Масхадова.
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16.03.2022 18:53 Відповісти
Санкции кишка тонка ввести против козломордых?
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16.03.2022 18:55 Відповісти
Туркам ще помідорчики нарасію продавати.
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16.03.2022 18:59 Відповісти
Нащадки монголо-кацапських виродків зустрінуться на території хитрожопих османів із представниками України, щоб обговорити, як би швидше з'їсти Русь-Україну.
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16.03.2022 18:58 Відповісти
Нам не нужен мир - нам нужна ПОБЕДА !!!
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16.03.2022 19:03 Відповісти
Пуйло, проигрывает войну и не перед чем не остановиться,чтобы убрать Зеленского.
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16.03.2022 19:04 Відповісти
для турків головне
щоб мацкалі помідори покупали
та "наташ" поставляли в борделі
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16.03.2022 19:11 Відповісти
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать..."

© https://www.inpearls.ru/author/golda+meir Голда Меир 17,
( 4-й премьер-министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, политик, который стоял у истоков Государства Израиль)
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16.03.2022 19:24 Відповісти
капкан
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16.03.2022 19:39 Відповісти
нехай би той хутін здох, може й не головне, але приємно було б.
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16.03.2022 20:05 Відповісти
Хіба що Зеленський планує Ліліпутіна задушити) Усі інші варіанти безглузді.
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16.03.2022 20:16 Відповісти
Кремльовські ******** у ОП, "друзья" Украіни тупу турків та ізраїльтян та, звісно, кацапорилі у коментах цілком за втілення мрії зе
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16.03.2022 20:27 Відповісти
Все равно не выполнить тот что подписал
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17.03.2022 00:42 Відповісти
 
 