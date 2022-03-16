Головне - аби зустріч Зеленського й Путіна відбулася, - Чавушоглу

Туреччина готова прийняти у себе зустріч президентів України та РФ, також підтримує варіант можливої зустрічі в Білорусі; головне, аби ця зустріч відбулася.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав після зустрічі з Лавровим у Москві, повідомляє Укрінформ з посиланням на Hürriyet, передає Цензор.НЕТ

"Як Туреччина, наша позиція чітка. Це кровопролиття має припинитися зараз. Ми зробили свій внесок, щоб знизити напругу. Незважаючи на складні умови в регіоні, ми не втратили віри в дипломатію", - сказав міністр.

За його словами, Туреччина хотіла б, аби зустріч президентів України та Росії відбулася на її території, але також підтримує ідею проведення зустрічі в Білорусі.

"На цьому етапі ми б хотіли провести таку зустріч (Зеленського і Путіна. - Ред.). Ми також казали про це українській стороні. Важливо не місце зустрічі, а початок переговорів, орієнтованих на результат", - сказав Чавушоглу.

Також міністр повідомив, що Туреччина готова приймати у себе зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

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"Ми зайняли чітку позицію з початку війни в Україні. Ми зробили свій внесок, щоб відкрити простір для дипломатії. Ми докладаємо зусиль для забезпечення гуманітарного та тривалого припинення вогню", - сказав Чавушоглу.

Міністр також вказав на те, що триває робота з відкриття гуманітарних коридорів.