Туреччина планує евакуаційні рейси з Маріуполя, - Чавушоглу
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Туреччина докладає зусиль для досягнення постійного припинення вогню в Україні та планує нові евакуаційні рейси, зокрема, аби вивезти громадян, які лишаються в Маріуполі.
Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо роботу з евакуації наших громадян. Зі Львова плануємо вивезти два автобуси. З Одеси також плануємо автобус. Ми також докладаємо зусиль для евакуації громадян інших країн. лавров зателефонував мені вчора ввечері з питання евакуації наших громадян, що перебувають у Маріуполі. Ми чекаємо, що цей процес завершиться за день-два", - сказав міністр.
Міністр закордонних справ також повідомив про те, що підтримується контакт з керівництвом мечеті з питань евакуації громадян. Також триває робота для досягнення постійного припинення вогню в Україні.
"Є питання, які необхідно узгодити для постійного припинення вогню в Україні. Наші зусилля в цьому плані продовжуються", - вказав Чавушоглу.
Як стало відомо, що у мечеті султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі від обстрілів переховуються понад 80 дорослих і дітей, в тому числі громадяни Туреччини.
Мевлют Чавушоглу відвідає Україну 17 березня.
Будь ласка, зачекайте...
кацапи не посміють напасти...все таки турки та ще й нато
"Вам отказано в пересечении государственной границы, поскольку с вами нет детей и отсутствуют документы, где вы являетесь отцом троих и более детей", - заявили в Госпогранслужбе.
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АЗОВ
@Polk_Azov
УВАГА Бійці Азову продовжують захищати Маріуполь, щоденно знищуючи ворожу техніку та путінських убивць. Сьогодні ж нам стало відомо про заплановані росіянами провокації, а саме те, що ворог переодягає наволоч з так званої "днр" у азовську форму з метою дискредитації підрозділу.
Турки хитрожопі, і типу за Україну, але з парашою торгуєм, ніяких санкцій, кацапи вйо до нас атдихать.
І рибку з'їсти і на х.. сісти