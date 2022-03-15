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Туреччина планує евакуаційні рейси з Маріуполя, - Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина планує евакуаційні рейси з Маріуполя, - Чавушоглу

Туреччина докладає зусиль для досягнення постійного припинення вогню в Україні та планує нові евакуаційні рейси, зокрема, аби вивезти громадян, які лишаються в Маріуполі.

Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо роботу з евакуації наших громадян. Зі Львова плануємо вивезти два автобуси. З Одеси також плануємо автобус. Ми також докладаємо зусиль для евакуації громадян інших країн. лавров зателефонував мені вчора ввечері з питання евакуації наших громадян, що перебувають у Маріуполі. Ми чекаємо, що цей процес завершиться за день-два", - сказав міністр.

Міністр закордонних справ також повідомив про те, що підтримується контакт з керівництвом мечеті з питань евакуації громадян. Також триває робота для досягнення постійного припинення вогню в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина контактує з РФ та Україною щодо припинення вогню, - глави МЗС Чавушоглу

"Є питання, які необхідно узгодити для постійного припинення вогню в Україні. Наші зусилля в цьому плані продовжуються", - вказав Чавушоглу.

Як  стало відомо, що у мечеті султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі від обстрілів переховуються понад 80 дорослих і дітей, в тому числі громадяни Туреччини.

Мевлют Чавушоглу відвідає Україну 17 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Туреччини Чавушоглу проведе переговори в Москві, а потім - в Україні, - Ердоган

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Видео с пограничного пункта, где не выпустили из Украины в Венгрию военно-обязанного экс-генпрокурора Руслана Рябошапку

"Вам отказано в пересечении государственной границы, поскольку с вами нет детей и отсутствуют документы, где вы являетесь отцом троих и более детей", - заявили в Госпогранслужбе.

https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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15.03.2022 23:54
+5


АЗОВ

@Polk_Azov



УВАГА Бійці Азову продовжують захищати Маріуполь, щоденно знищуючи ворожу техніку та путінських убивць. Сьогодні ж нам стало відомо про заплановані росіянами провокації, а саме те, що ворог переодягає наволоч з так званої "днр" у азовську форму з метою дискредитації підрозділу.
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16.03.2022 00:00
+2
Сподіваюся, це стосується не лише тих декілька десятків турків з відомої мечеті.
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15.03.2022 23:54
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Значить турків вивезти, а всіх інших нехай вбивають?
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15.03.2022 23:53 Відповісти
хто зна...може якщо турецькі кораблі зайдуть в порт то заберуть всіх хто влізе...
кацапи не посміють напасти...все таки турки та ще й нато
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16.03.2022 00:26 Відповісти
Я вам хочу сказати, що там зараз стільки кацапів, що біжанці з України швидше в Туречині другий фронт розвяжуть
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16.03.2022 00:40 Відповісти
Видео с пограничного пункта, где не выпустили из Украины в Венгрию военно-обязанного экс-генпрокурора Руслана Рябошапку

"Вам отказано в пересечении государственной границы, поскольку с вами нет детей и отсутствуют документы, где вы являетесь отцом троих и более детей", - заявили в Госпогранслужбе.

https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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15.03.2022 23:54 Відповісти
Ось тобі на! А виглядало, наче у чоловіка нюх хороший.
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15.03.2022 23:55 Відповісти
Сподіваюся, це стосується не лише тих декілька десятків турків з відомої мечеті.
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15.03.2022 23:54 Відповісти
А знаешь может и турки посодействовали , что с Мариуполя начали выезжать , ведь по сути у кацапов сейчас только одна связь с миром осталась - стамбульский аэропорт
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15.03.2022 23:59 Відповісти
Знаю. 😊 Ердоган ще той троль. Це ж треба - однією рукою запускати у Туреччину кацапів-біженців з вивезеним з кацапії бабло, а іншою - поставляти Україні "Байрактари" і попри це вважатися для пуцина майже другом. 😊 Був би пуцин мудрішим - зросуміа би, що то не просто тролінг, а цинічний тролінг.
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16.03.2022 00:11 Відповісти


АЗОВ

@Polk_Azov



УВАГА Бійці Азову продовжують захищати Маріуполь, щоденно знищуючи ворожу техніку та путінських убивць. Сьогодні ж нам стало відомо про заплановані росіянами провокації, а саме те, що ворог переодягає наволоч з так званої "днр" у азовську форму з метою дискредитації підрозділу.
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16.03.2022 00:00 Відповісти
ммм КАК?
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16.03.2022 00:03 Відповісти
який буде пздець касапам коли мирняк виедуть от тоді Азов начне гру в хованки.
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16.03.2022 00:06 Відповісти
Тож най взамін на своїх евакуйованих співвітчизників компенсує України турецькими влучними Байрактарами - для заліку хоча б у пропорції 1Х1. Хоча б задля прикриттся своїх же - поки їм ще не зробили секир-башка скаженілі ординські ребьятушки, котрим всё пое...ать и на всё положить.
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16.03.2022 00:16 Відповісти
флотом потрібно євакуювати, військовим. іначе ніяк
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16.03.2022 01:00 Відповісти
Якщо буде евакуація тільки турків з мечеті, то взагалі нехай її не буде! Що це за цинічні виродки? Домовлятись за цих в мечеті і кинути українських дітей в Маріуполі?
Турки хитрожопі, і типу за Україну, але з парашою торгуєм, ніяких санкцій, кацапи вйо до нас атдихать.
І рибку з'їсти і на х.. сісти
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16.03.2022 01:03 Відповісти
Як там евакуаційні рейси свинособак на турецькі курорти?
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16.03.2022 06:58 Відповісти
 
 