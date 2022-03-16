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Новости Война
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Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг

столтенберг

Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной вопреки неоднократным призывам к этому президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единственная позиция наших союзников", – сказал Столтенберг.

Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".

"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", - добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – Конгрессу США: Нам нужно закрытое небо и оборонные системы ПВО. Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября

НАТО (9963) Столтенберг Йенс (1619) закрытое небо (37)


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Топ комментарии
+50
Бздуны -- дайте оружие и самолеты . Мы все сделаем
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16.03.2022 18:29
+42
Члены НАТО не могут свое небо закрыть от кацапских дронов.
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16.03.2022 18:29
+41
Трусы.
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16.03.2022 18:29
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Все велике на дотик виявляється зліплене з гівна.Можна мати зброю і обісрались як видно по війні в Україні.Можливо і альянс НАТО із супер-пупер зброєю при першому зриві бояться розбігтися хот куди,адже не нас ******** і цей альянс такий як ,,не переможне,, мокшанських військо?
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17.03.2022 06:29 Ответить
Для мене очевидно що США хочуть знищити Росію руками України і чим довше буде продовжуватися війна,тим більше буде слабшати Росія.Сумно...В цьому випадку НАТО показав що це гнилий,беззубий,інертний і сцикливий блок,який неспроможний на рішучі дії і навряд чи цей блок може зазистити сам себе.Вперше за 30 років я за те щоб не прагнутИ до вступу в цей гнилий блок
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17.03.2022 07:31 Ответить
Ну от що тут скажеш? Одне слово - підерасти. Шановне товариство! Я особисто думаю, що ці підерасти, які одноголосно виступили за те, щоб ***** ракетними та авіаударами нищив Україну та вбивав українців чакють на те, щоб України перемогла у цій війні *****вську кацапію так як зможе. А потім вони ж будуть казати, що треба прийняти Україну до нато, щоби українці потім будучи в альянсі захищали би їхні підерастичні країни від ще якоїсь навали. То я питаю у себе та Вас, шановні - і на *уя нам таке НАТО? Пішли б вони вслід за російським воєнним кораблем. А нам треба створити такі збройні сили України, щоб захистити себе, коли це буде потрібно та ще й дати просратись по повній схемі всім цим підерастам. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
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17.03.2022 07:31 Ответить
І ото в ту ссяву нату ми прямуємо???
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17.03.2022 08:08 Ответить
Обісрались геть усі.
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17.03.2022 12:15 Ответить
наьтовский столберг идет накуй
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17.03.2022 12:15 Ответить
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