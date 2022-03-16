Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг

Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной вопреки неоднократным призывам к этому президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единственная позиция наших союзников", – сказал Столтенберг.

Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".

"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", - добавил Столтенберг.

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