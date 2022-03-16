Члени НАТО одноголосно проти закриття неба над Україною, - Столтенберг

Країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною всупереч неодноразовим закликам до цього президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил, і це єдина позиція наших союзників", - сказав Столтенберг.

Він уточнив, що міністри обговорили це питання на зустрічі глав МЗС у вівторок, додавши, Альянс має намір "не допустити ескалації війни з Росією".

"Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але може стати ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які фактично перетворять це на повноцінну війну між НАТО і Росією", - додав Столтенберг.

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