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Новини Війна
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Члени НАТО одноголосно проти закриття неба над Україною, - Столтенберг

столтенберг

Країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною всупереч неодноразовим закликам до цього президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил, і це єдина позиція наших союзників", - сказав Столтенберг.

Він уточнив, що міністри обговорили це питання на зустрічі глав МЗС у вівторок, додавши, Альянс має намір "не допустити ескалації війни з Росією".

"Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але може стати ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які фактично перетворять це на повноцінну війну між НАТО і Росією", - додав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Конгресу США: Нам потрібне закрите небо і оборонні системи ППО. Згадайте Перл-Харбор чи 11 вересня. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6424) Столтенберг Єнс (1595) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+50
Бздуны -- дайте оружие и самолеты . Мы все сделаем
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16.03.2022 18:29
+42
Члены НАТО не могут свое небо закрыть от кацапских дронов.
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16.03.2022 18:29
+41
Трусы.
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16.03.2022 18:29
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Все велике на дотик виявляється зліплене з гівна.Можна мати зброю і обісрались як видно по війні в Україні.Можливо і альянс НАТО із супер-пупер зброєю при першому зриві бояться розбігтися хот куди,адже не нас ******** і цей альянс такий як ,,не переможне,, мокшанських військо?
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17.03.2022 06:29 Відповісти
Для мене очевидно що США хочуть знищити Росію руками України і чим довше буде продовжуватися війна,тим більше буде слабшати Росія.Сумно...В цьому випадку НАТО показав що це гнилий,беззубий,інертний і сцикливий блок,який неспроможний на рішучі дії і навряд чи цей блок може зазистити сам себе.Вперше за 30 років я за те щоб не прагнутИ до вступу в цей гнилий блок
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17.03.2022 07:31 Відповісти
Ну от що тут скажеш? Одне слово - підерасти. Шановне товариство! Я особисто думаю, що ці підерасти, які одноголосно виступили за те, щоб ***** ракетними та авіаударами нищив Україну та вбивав українців чакють на те, щоб України перемогла у цій війні *****вську кацапію так як зможе. А потім вони ж будуть казати, що треба прийняти Україну до нато, щоби українці потім будучи в альянсі захищали би їхні підерастичні країни від ще якоїсь навали. То я питаю у себе та Вас, шановні - і на *уя нам таке НАТО? Пішли б вони вслід за російським воєнним кораблем. А нам треба створити такі збройні сили України, щоб захистити себе, коли це буде потрібно та ще й дати просратись по повній схемі всім цим підерастам. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
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17.03.2022 07:31 Відповісти
І ото в ту ссяву нату ми прямуємо???
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17.03.2022 08:08 Відповісти
Обісрались геть усі.
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17.03.2022 12:15 Відповісти
наьтовский столберг идет накуй
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17.03.2022 12:15 Відповісти
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