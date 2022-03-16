На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 16 марта
Идут двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается наступательная операция против Украины. Противник получает жесткое сопротивление со стороны подразделений Сил обороны государства. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 16.03.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, с начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются.
"Российские оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливаемым из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей при осуществлении эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения, мародерство и похищение людей", - говорится в сообщении.
В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медицинского персонала.
"Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление", - отметили в Генштабе.
Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи териториальной обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оккупанты хотели парад ?
Пусть будет парад останков кацапов на 100 км !!!!!
( И потом посевная с удобрением )
В ЗСУ теж це розуміють і над цим працюють...
Мы живем в военное время
А як же те, що Маріуполь тримається із останніх сил?
1 год ·
За три тижні війни в Україні після нападу росії, підступно через білорусь, один висновок:
Їх багато.
Мотивації немає.
Ідеї немає.
Вести бойові дії не вміють.
Єдине чим вони беруть, це ракетні обстріли,в тому числі і з бойових кораблів, авіація, артилерія. Все...
Якби у нашій країні був би такий збройний потенціал, на рівних, та і можно меньше, щоб можно було потопити та збити більше техніки, то ми бы вже в контратаці виграли війну і захопили би, своєю маленькою країною пів Роісі. Це факт. Бо там тупо алкашня і наркоманія і Москва з кадирявими 🤷♂️
Такий от висновок!
Но нічо. Ми вже їх робимо😉
Воїни у нас вогонь, бо Українці ✊🇺🇦
https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459368/
https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459357/ Возле Николаева уничтожили еще один российский вертолет
горіла вата палала
Танюха зі Стугною стояла,
русяву косу чесала
В ФСБ и ФСО судя по всему все самоубийцы, раз так долго ждут.
Я давно за бункерным уродом наблюдаю. Он или победит (что нереально) или убьёт миллионы. Он и так подыхает, судя по всему. Надеюсь помогут сдохнуть и кнопку отберут.
Так что у человечества выхода нет, кроме как убить его первым (может быть даже вместе с Москвой).
Украина никогда не встанет на колени.