На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 16 марта

Идут двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается наступательная операция против Украины. Противник получает жесткое сопротивление со стороны подразделений Сил обороны государства. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 16.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, с начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются.

"Российские оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливаемым из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей при осуществлении эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения, мародерство и похищение людей", - говорится в сообщении.

В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медицинского персонала.

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"Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление", - отметили в Генштабе.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи териториальной обороны.