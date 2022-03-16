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Новости Война
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На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 16 марта

рф,армія

Идут двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается наступательная операция против Украины. Противник получает жесткое сопротивление со стороны подразделений Сил обороны государства. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 16.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, с начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются.

"Российские оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливаемым из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей при осуществлении эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения, мародерство и похищение людей", - говорится в сообщении.

В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медицинского персонала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг предпринимает попытки возобновления наступления в направлении Вышгорода, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 16 марта

"Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление", - отметили в Генштабе.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи териториальной обороны.

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202)


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Топ комментарии
+27
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16.03.2022 19:00
+27
Євгеній Жуков
1 год ·
За три тижні війни в Україні після нападу росії, підступно через білорусь, один висновок:
Їх багато.
Мотивації немає.
Ідеї немає.
Вести бойові дії не вміють.
Єдине чим вони беруть, це ракетні обстріли,в тому числі і з бойових кораблів, авіація, артилерія. Все...
Якби у нашій країні був би такий збройний потенціал, на рівних, та і можно меньше, щоб можно було потопити та збити більше техніки, то ми бы вже в контратаці виграли війну і захопили би, своєю маленькою країною пів Роісі. Це факт. Бо там тупо алкашня і наркоманія і Москва з кадирявими 🤷‍♂️
Такий от висновок!
Но нічо. Ми вже їх робимо😉
Воїни у нас вогонь, бо Українці ✊🇺🇦
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16.03.2022 19:01
+27
не беріть полонених. Те, що сталося в Маріуполі, з драмтеатром, це взагалі, просто....просто, не має слів. Просто вбивайте, цю ординську наволоч.
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16.03.2022 19:02
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Видимо хорошо наваливают кацапоидам раз Дермаки и Подоляки так спешат капитуляцию подписать
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16.03.2022 18:59 Ответить
А хіба з переможеними ведуть перемовини чи підписують капітуляцію перед ними?
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16.03.2022 19:13 Ответить
Той пан у своїй голові видно веде. ))
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16.03.2022 19:38 Ответить
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16.03.2022 19:00 Ответить
Надо отодвинуть линию фронта за 100 км от Киева .
оккупанты хотели парад ?

Пусть будет парад останков кацапов на 100 км !!!!!
( И потом посевная с удобрением )
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16.03.2022 19:01 Ответить
Це не олівцем по паперу малювати- а сама вона не пересувається.
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16.03.2022 19:05 Ответить
Ви вже в п'ятій чи шостій темі про це пишите. Думаєте, чим більше писатимете, тим швидше вона відсунеться сама собою?
В ЗСУ теж це розуміють і над цим працюють...
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16.03.2022 19:39 Ответить
Думаю , что Вы не правы . Когда люди переживают за Украину - то пусть и 100 раз повторяют свои комменты
Мы живем в военное время
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16.03.2022 20:39 Ответить
"Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України."
А як же те, що Маріуполь тримається із останніх сил?
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16.03.2022 19:01 Ответить
Да пофиг уже, тут если киевляне сейчас банковую штурмовать не начнут, то уже можно и не воевать.
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16.03.2022 19:13 Ответить
Євгеній Жуков
1 год ·
За три тижні війни в Україні після нападу росії, підступно через білорусь, один висновок:
Їх багато.
Мотивації немає.
Ідеї немає.
Вести бойові дії не вміють.
Єдине чим вони беруть, це ракетні обстріли,в тому числі і з бойових кораблів, авіація, артилерія. Все...
Якби у нашій країні був би такий збройний потенціал, на рівних, та і можно меньше, щоб можно було потопити та збити більше техніки, то ми бы вже в контратаці виграли війну і захопили би, своєю маленькою країною пів Роісі. Це факт. Бо там тупо алкашня і наркоманія і Москва з кадирявими 🤷‍♂️
Такий от висновок!
Но нічо. Ми вже їх робимо😉
Воїни у нас вогонь, бо Українці ✊🇺🇦
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16.03.2022 19:01 Ответить
Ксения , преступно плохо недооценивать врага , у нас сейчас очень сложное положение на фронтах , но мы выстоим
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16.03.2022 19:35 Ответить
Звісно вистоїмо. Ніхто окрім арестовича не салютує про перемогу. Ворог підлий і його багато.
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16.03.2022 19:39 Ответить
В Хорватии арестовали 92-метровую яхту кума Путина

https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459368/
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16.03.2022 19:02 Ответить
он не сильно обеднеет
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16.03.2022 19:24 Ответить
не беріть полонених. Те, що сталося в Маріуполі, з драмтеатром, це взагалі, просто....просто, не має слів. Просто вбивайте, цю ординську наволоч.
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16.03.2022 19:02 Ответить
Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ", - зазначили в Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3325799
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16.03.2022 19:06 Ответить
силами взводу піхоти звільнили якесь село от що мається на увазі швидше за все
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16.03.2022 19:07 Ответить
Уяви що у селі теж люди живуть і їх по Україні ці виродки вже більше убили аніж у деяких містах (( краще щодня відбивати по одному селу , аніж по одному втрачати , чи ти проти цього ?
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16.03.2022 19:14 Ответить
Тобто жодної реальної інформації поки розголошувати не можна. Добре, чекаю далі.
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16.03.2022 19:04 Ответить
Если бьют под Херсоном, то логично предположить, что из-под Николаева отбили и идут в направления оккупированного Херсона. Ждём более конкретной информации. Главное, чтобы соответствовало заголовку о контрнаступлени
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16.03.2022 19:07 Ответить
Це мобільна оборона, там свою логіка, не позиційної війни.
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16.03.2022 19:16 Ответить
Ні яких поступок з кацапами, народ і армія цього не допустить! Гнати ціх гнид треба з ОП!
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16.03.2022 19:05 Ответить
Єрмак в 1000 разів гірший і небезпечніший за кив, медведчуків і подібну дрібну наволоч. А разом з ним його шістка подоляк. Єрмак+подоляк=з ****** ДАГАВАРНЯК
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16.03.2022 19:13 Ответить
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16.03.2022 19:09 Ответить
молодцы хлопцы!так держать!СЛАВА УКРАИНЕ!СЛАВА ВСУ!
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16.03.2022 19:09 Ответить
А що толку в цих контрнаступах - якщо наверху вже готоуються підписати Великий Дагаварняк(типу нову Переясловську Раду без ради з власним народом).......
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16.03.2022 19:11 Ответить
З Маріуполя пишеш? Без переговорів не проходить жодна війна. Хто сказав про "дагаварняк"? ВСУ б'ються як леви дипломати забов'язаны виконувати свою роботу...
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16.03.2022 19:16 Ответить
77 лет назад Кейтель лишь подписал предложенную бумажку без всяких переговоров.
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16.03.2022 19:22 Ответить
"Без переговорів не проходить жодна війна" - приведите пример во 2мв?
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16.03.2022 20:11 Ответить
"У зв'язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи Джерело:
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16.03.2022 19:12 Ответить
Щоб ви зрозуміли, на плакаті ПР написано: ми славянє, наши братья расєянє.
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16.03.2022 19:22 Ответить
вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва Джерело:
https://charter97.org/ru/news/2022/3/16/459357/ Возле Николаева уничтожили еще один российский вертолет
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16.03.2022 19:19 Ответить
горіла вата палала

горіла вата палала

Танюха зі Стугною стояла,

русяву косу чесала
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16.03.2022 19:27 Ответить
У Тетяни чорні коси. Виправте
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16.03.2022 19:42 Ответить
Цвет волос у женщин, величина абсолютно непостоянная
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16.03.2022 20:12 Ответить
Если бункерного червя не убить, он закончит ядерной войной. Украина победила ещё до начала этой войны.

В ФСБ и ФСО судя по всему все самоубийцы, раз так долго ждут.
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16.03.2022 19:38 Ответить
Диктатор который боится за свою жизнь так, что не подпускает к себе собственного министра обороны ближе чем на 30 метров вряд ли захочет покончить жизнь самоубийством начав ядерную войну.
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16.03.2022 19:53 Ответить
У любого есть слабое место. У червя, его гордыня и "чувство долга". Он "спасает мир" типа.

Я давно за бункерным уродом наблюдаю. Он или победит (что нереально) или убьёт миллионы. Он и так подыхает, судя по всему. Надеюсь помогут сдохнуть и кнопку отберут.

Так что у человечества выхода нет, кроме как убить его первым (может быть даже вместе с Москвой).

Украина никогда не встанет на колени.
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16.03.2022 20:12 Ответить
Не сперечайтеся з провокатором. Його мета - поселити в Вас невпевненість, сумніви. Це просто наволоч. Тож баньте і не думайте над його брехнею.
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16.03.2022 20:41 Ответить
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16.03.2022 19:48 Ответить
 
 