Есть только один президент, который совершает бомбардировки - это Путин, - Бербок

Пока путин продолжает с все большей жестокостью бомбить мирные украинские города, Германия с партнерами делает все, чтобы нажать на кремль.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Война становится все более циничной, более жесткой... Российские, я подчеркиваю, российские бомбардировки должны прекратиться", - сказала министр.

Бербок отметила, что факт переговоров Украины с РФ – это хорошо, но переговоры не могут быть конструктивными, когда в это же время одна из сторон бросает бомбы.

"Здесь нет двух сторон, есть одна сторона и есть только один президент, который совершает бомбардировки, - это путин... И только в его руках завершить эту войну", - сказала глава МИД ФРГ.

По ее словам, такая ситуация раздражает, но Запад не потерял возможности действовать, он пытается остановить диктатора предоставлением Украине вооружений. В то же время дипломат в ответ на критику, что Германия поставляет не так много оружия, отметила, что у ФРГ нет их столько, чтобы предоставлять в больших количествах, но может выделить деньги, чтобы Киев сам заказывал у производителей то, что ему нужно.

"Поверьте, если бы мы могли совершить чудо, мы бы дали больше…. Мы постоянно ломаем голову над этим", - заявила Бербок.

Она также не согласилась с тем, что Берлин тормозит введение более жестких санкций.

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