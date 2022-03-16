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Новости Война
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Есть только один президент, который совершает бомбардировки - это Путин, - Бербок

бербок

Пока путин продолжает с все большей жестокостью бомбить мирные украинские города, Германия с партнерами делает все, чтобы нажать на кремль.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Война становится все более циничной, более жесткой... Российские, я подчеркиваю, российские бомбардировки должны прекратиться", - сказала министр.

Бербок отметила, что факт переговоров Украины с РФ – это хорошо, но переговоры не могут быть конструктивными, когда в это же время одна из сторон бросает бомбы.

"Здесь нет двух сторон, есть одна сторона и есть только один президент, который совершает бомбардировки, - это путин... И только в его руках завершить эту войну", - сказала глава МИД ФРГ.

По ее словам, такая ситуация раздражает, но Запад не потерял возможности действовать, он пытается остановить диктатора предоставлением Украине вооружений. В то же время дипломат в ответ на критику, что Германия поставляет не так много оружия, отметила, что у ФРГ нет их столько, чтобы предоставлять в больших количествах, но может выделить деньги, чтобы Киев сам заказывал у производителей то, что ему нужно.

"Поверьте, если бы мы могли совершить чудо, мы бы дали больше…. Мы постоянно ломаем голову над этим", - заявила Бербок.

Она также не согласилась с тем, что Берлин тормозит введение более жестких санкций.

Читайте также: Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит агрессию"

Германия (6930) россия (95388) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+22
"За взятіє за щоку" хай собі зроблять
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16.03.2022 20:45
+8
"За взятие с проглотом" це істинно каца..ка медалка
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16.03.2022 20:58
+7
Уже не переживает о переводах русским бабушкам от европейских внучек.
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16.03.2022 20:43
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Бомбардування здійснює не президент.
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16.03.2022 20:42 Ответить
Мається на увазі - російська сторона. Це відповідь на промову ***** сьогодні, в якій він сказав, що Україна бомбить Донецьк
Бербок показала, що брехня не прокатіт
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16.03.2022 21:02 Ответить
Нє- це диктатор *****.
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16.03.2022 20:42 Ответить
.
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16.03.2022 20:42 Ответить
"За взятіє за щоку" хай собі зроблять
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16.03.2022 20:45 Ответить
Это - хорошая примета.
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16.03.2022 20:51 Ответить
"За взятие с проглотом" це істинно каца..ка медалка
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16.03.2022 20:58 Ответить
Уже не переживает о переводах русским бабушкам от европейских внучек.
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16.03.2022 20:43 Ответить
Начала переживать за бедных расийских солдат, которые не хотят воевать а их заставляют.
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16.03.2022 20:51 Ответить
це вищий цинізм однією рукою сваритися на Путіна за ракети і бомбардування, а другою купляти в нього енергоресурси, на гроші від яких він робить ці ракети і бомби.
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16.03.2022 20:43 Ответить
Публікуємо номери телефонів Аліни Кабаєвої , яка вважається коханкою або таємною дружиною шаленого кремлівського диктатора водимира путіна.

Кабаева Алина Маратовна
991-87-77 ( мобильный )
575-48-43 ( Домашний Красноярск )

Кабаева Любовь Михайловна
8-926-969-62-34 ( мобильный )

Помощница Ася
8-926-543-93-35 ( мобильный )

Менеджер Олег
777-13-57 ( мобильный )

Виннер Ирина Александровна

719-77-77 ( мобильный )

З повагою кібер спільноста «ENIGMA»
https://t.me/EN111GMA/165
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16.03.2022 20:45 Ответить
Нема в достатній кількості? Де Мардери ділися? Вже продали Єгипту?
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16.03.2022 20:52 Ответить
то пусть дадут хоть евро,а то оружия вообще от них не добьешься
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16.03.2022 21:00 Ответить
Я нє я , і хата нє мая . Што ви ат міня хатітє ?
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16.03.2022 21:13 Ответить
Коротко
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 21:16 Ответить
импотенция зели привела к стадии обострения войны 24,02,2022.
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16.03.2022 22:57 Ответить
 
 