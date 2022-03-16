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Новини Війна
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Є лише один президент, який здійснює бомбардування, - це Путін, - Бербок

бербок

Поки путін продовжує з дедалі більшою жорстокістю бомбити мирні українські міста, Німеччина з партнерами робить насправді все, щоб натиснути на кремль.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Війна стає все більш цинічною, більш жорсткою…Російські, я підкреслюю, російські бомбардування мають припинитися", - сказала міністерка.

Бербок зазначила, що факт перемовин України з РФ це добре, але перемовини не можуть бути конструктивними, коли в цей же час одна зі сторін кидає бомби.

"Тут немає двох сторін, є одна сторона і є лише один президент, який здійснює бомбардування, - це путін… І лише в його руках завершити цю війну", - сказала глава МЗС ФРН.

За її словами, така ситуація дратує, але Захід не втратив спроможності діяти, він намагається зупинити диктатора наданням Україні озброєнь. Водночас дипломат у відповідь на критику, що Німеччина постачає не так багато зброї, зазначила, що ФРН не має їх стільки, щоб надавати у великих кількостях, але може виділити гроші, щоб Київ сам замовляв у виробників те, що йому потрібно.

"Повірте, якби ми могли зробити чудо, ми б дали більше…. Ми постійно ламаємо голову над цим", - заявила Бербок.

Вона також не погодилася з тим, що Берлін гальмує запровадження більш жорстких санкції.

Читайте: Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій

Автор: 

Німеччина (7326) росія (64946) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+22
"За взятіє за щоку" хай собі зроблять
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16.03.2022 20:45
+8
"За взятие с проглотом" це істинно каца..ка медалка
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16.03.2022 20:58
+7
Уже не переживает о переводах русским бабушкам от европейских внучек.
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16.03.2022 20:43
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Бомбардування здійснює не президент.
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16.03.2022 20:42 Відповісти
Мається на увазі - російська сторона. Це відповідь на промову ***** сьогодні, в якій він сказав, що Україна бомбить Донецьк
Бербок показала, що брехня не прокатіт
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16.03.2022 21:02 Відповісти
Нє- це диктатор *****.
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16.03.2022 20:42 Відповісти
.
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16.03.2022 20:42 Відповісти
"За взятіє за щоку" хай собі зроблять
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16.03.2022 20:45 Відповісти
Это - хорошая примета.
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16.03.2022 20:51 Відповісти
"За взятие с проглотом" це істинно каца..ка медалка
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16.03.2022 20:58 Відповісти
Уже не переживает о переводах русским бабушкам от европейских внучек.
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Начала переживать за бедных расийских солдат, которые не хотят воевать а их заставляют.
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16.03.2022 20:51 Відповісти
це вищий цинізм однією рукою сваритися на Путіна за ракети і бомбардування, а другою купляти в нього енергоресурси, на гроші від яких він робить ці ракети і бомби.
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16.03.2022 20:43 Відповісти
Публікуємо номери телефонів Аліни Кабаєвої , яка вважається коханкою або таємною дружиною шаленого кремлівського диктатора водимира путіна.

Кабаева Алина Маратовна
991-87-77 ( мобильный )
575-48-43 ( Домашний Красноярск )

Кабаева Любовь Михайловна
8-926-969-62-34 ( мобильный )

Помощница Ася
8-926-543-93-35 ( мобильный )

Менеджер Олег
777-13-57 ( мобильный )

Виннер Ирина Александровна

719-77-77 ( мобильный )

З повагою кібер спільноста «ENIGMA»
https://t.me/EN111GMA/165
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16.03.2022 20:45 Відповісти
Нема в достатній кількості? Де Мардери ділися? Вже продали Єгипту?
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16.03.2022 20:52 Відповісти
то пусть дадут хоть евро,а то оружия вообще от них не добьешься
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16.03.2022 21:00 Відповісти
Я нє я , і хата нє мая . Што ви ат міня хатітє ?
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16.03.2022 21:13 Відповісти
Коротко
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 21:16 Відповісти
импотенция зели привела к стадии обострения войны 24,02,2022.
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16.03.2022 22:57 Відповісти
 
 