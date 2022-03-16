Є лише один президент, який здійснює бомбардування, - це Путін, - Бербок

Поки путін продовжує з дедалі більшою жорстокістю бомбити мирні українські міста, Німеччина з партнерами робить насправді все, щоб натиснути на кремль.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Війна стає все більш цинічною, більш жорсткою…Російські, я підкреслюю, російські бомбардування мають припинитися", - сказала міністерка.

Бербок зазначила, що факт перемовин України з РФ це добре, але перемовини не можуть бути конструктивними, коли в цей же час одна зі сторін кидає бомби.

"Тут немає двох сторін, є одна сторона і є лише один президент, який здійснює бомбардування, - це путін… І лише в його руках завершити цю війну", - сказала глава МЗС ФРН.

За її словами, така ситуація дратує, але Захід не втратив спроможності діяти, він намагається зупинити диктатора наданням Україні озброєнь. Водночас дипломат у відповідь на критику, що Німеччина постачає не так багато зброї, зазначила, що ФРН не має їх стільки, щоб надавати у великих кількостях, але може виділити гроші, щоб Київ сам замовляв у виробників те, що йому потрібно.

"Повірте, якби ми могли зробити чудо, ми б дали більше…. Ми постійно ламаємо голову над цим", - заявила Бербок.

Вона також не погодилася з тим, що Берлін гальмує запровадження більш жорстких санкції.

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