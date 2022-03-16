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Словакия может предоставить Украине системы С-300, - CNN

зброя

Словакия предварительно согласилась предоставить Украине ключевую систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на три источника, передает Цензор.НЕТ.

Словакия, один из трех союзников НАТО, имеющих данные системы обороны, хочет получить гарантии того, что эти системы будут заменены немедленно.

По словам двух других источников, знакомых с переговорами, любая страна, поставляющая С-300, скорее всего, получит зенитно-ракетную систему США Patriot, чтобы заполнить потенциал, от которого она откажется.

Германия и Нидерланды уже публично заявили, что направляют в Словакию системы Patriot. Но интеграция новой комплексной системы ПВО в существующую военную архитектуру страны, а также обучение ее сил использованию может занять время, предупредило один из источников, знакомых с этим вопросом.

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оружие (10198) Словакия (976)


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Топ комментарии
+28
CNN надо язык оторвать
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16.03.2022 21:27
+14
швидше, хлопці, рухайте поршнями, бо це потрібно негайно
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16.03.2022 21:27
+13
Рідненькі, будь ласка, не їбіть волика. Вам час для навчання, нам час для виживання. Американці навчать що й куди тиснути на тому "Патріоті". Для нас важлива кожна хвилина. Будь-яке найменше зволікання - це чиєсь людське життя.
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16.03.2022 21:30
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CNN надо язык оторвать
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16.03.2022 21:27 Ответить
Язык - находка для шпиона
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16.03.2022 21:28 Ответить
СNN это не авторитет.
Может-не может.
"Хватит в ромашку играть-спать мешаете.."
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16.03.2022 21:44 Ответить
швидше, хлопці, рухайте поршнями, бо це потрібно негайно
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16.03.2022 21:27 Ответить
Це щось типу як з літаками? Нам замініть, а старе ми віддамо вам і розпоряджайтесь як хочете
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16.03.2022 21:28 Ответить
с-300 на кацапськи папелаци-ераплани цілком і зверху.
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16.03.2022 21:30 Ответить
мы умеем, на них работать, нам не надо переучивать расчёты, у нас есть ремонтная база, они могут практически сразу стать на боевое дежурство. Чем вы не довольны??? Если словаки еще отдадут, те что не в строю (для каннибализма), то огромное спасибо скажем. А если еще подгонят свои SA-8 и SA-14, которых в странах бывшего соцлагеря может оказаться как говна за баней, так это просто будет замечательно.
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16.03.2022 22:08 Ответить
Розшифровую. Словаччина отримує Патріоти від країн НАТО і віддає натомість старі системи НАТО. А вони вже розпоряджаються ними як вважають за потрібне. Ну як з польськими літаками.
Принаймі так поки що виглядає.
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16.03.2022 22:12 Ответить
Расшифровываю. Словакия отдаёт нам советские SA-10 и SA-12, а если нам повезёт, то еще и советские SA-8 и SA-14.
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16.03.2022 22:21 Ответить
Поки що виглядає як з літаками. Але дуже хочеться помилитися.
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16.03.2022 22:25 Ответить
сейчас даже такая информация в любом случае работает на нас. Пусть кацапы не рассчитывают, что у нас в ближайшее время закончатся Миги или 5В55РМ.
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16.03.2022 22:46 Ответить
То добре
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16.03.2022 21:28 Ответить
По секрету всему свету,вы раздайте песню эту...(с)
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16.03.2022 21:28 Ответить
Кто бы что не говорил с-300 штука хорошая, видел тут пару штук недавно, и на удивление возле них не летают самолеты
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16.03.2022 21:29 Ответить
в умелых руках кривизна земли не помеха.
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16.03.2022 22:09 Ответить
Рідненькі, будь ласка, не їбіть волика. Вам час для навчання, нам час для виживання. Американці навчать що й куди тиснути на тому "Патріоті". Для нас важлива кожна хвилина. Будь-яке найменше зволікання - це чиєсь людське життя.
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16.03.2022 21:30 Ответить
Давно пора.
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16.03.2022 21:30 Ответить
Пуйло в бункере чаем захлебнулось от этой новости. Демитарилизация Украины пошла не в ту сторону.
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16.03.2022 21:31 Ответить
Поки передадуть і навчать , то вже і сенсу не буде...
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16.03.2022 21:32 Ответить
ТикТокер ДонДон вышел в эфир и жалуется, что «страшная СБУ» похищает его головорезов.

https://twitter.com/AS7404542949/status/1504177180842119171
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16.03.2022 21:32 Ответить
Бойцы батальона имени Шейха Мансуру ему бы голову отрезали бы, если бы от реально в Украине находился бы
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16.03.2022 21:35 Ответить
Что-то грустный какой-то. дон. И куда вся дерзость испарилась? дон
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16.03.2022 21:49 Ответить
дерзость через заземление уходит. Сырая земля сейчас в Гостомеле хороший проводник.
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16.03.2022 22:14 Ответить
Який час, заіде польський чи американський екіпаж, а там походу підучаться. На Словаччину і однієі батареі вистачить. Нам кожна хвилина дорога
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16.03.2022 21:34 Ответить
Ситуація точно теж саме, що і з літаками з Польщі.
С-300 ми не отримаємо.
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16.03.2022 21:37 Ответить
Словаччина бажан безкоштовно замінити свої старі С-300 на Петріоти.
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16.03.2022 21:40 Ответить
Скоро сушки и от бумеранга падать будут..
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16.03.2022 21:39 Ответить
а как же Байден? вдруг кацапы нападут? куда нато смываться будет?! 💥🔥🔥🤣💥🤣
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16.03.2022 21:39 Ответить
Нигде не видно инфы о применении нашими войсками "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А она сейчас так пригодилась бы нашим войскам!
"Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
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16.03.2022 21:42 Ответить
Росіянські С-400-це теж модернізація радянських С-300. Україна повинна відбитися тим, що є і що дають. А потім запитати у влади: де "Нептун", "Вільха" та інше... А потім робити своє ще більше і ще краще.
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16.03.2022 21:59 Ответить
У вікіпедії написано, що 50 одиниць Вільхи передано до ЗСУ.
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16.03.2022 22:31 Ответить
А може треба булками швидше ворушити?
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16.03.2022 21:43 Ответить
Починають торгуватись як жидок на базарі
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16.03.2022 21:44 Ответить
Такі є лише у двох країн світу: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak
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16.03.2022 21:44 Ответить
https://www.5.ua/svit/taki-ie-lyshe-u-dvokh-krain-svitu-velyka-brytaniia-peredast-ukraini-pzrk-starstreak-271562.html
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16.03.2022 21:44 Ответить
3.5 МАХА СКОРОСТЬ
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16.03.2022 21:48 Ответить
Х.з.н. може ті літаки вже є в нас - в розібраному вигляді доставляють фурами або вантажними літаками. С300 величезний сарай - його непомітно не перевезеш
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16.03.2022 21:46 Ответить
Замаскировать можно вс
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16.03.2022 21:49 Ответить
С-300-це дуже добре! Але оце "може надати"-це не дія, це наміри. І коли вони здійсняться-це питання.
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16.03.2022 21:47 Ответить
Как только дойдем до москвобада сразу и Пэтриоты передадут..
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16.03.2022 21:49 Ответить
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги!
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16.03.2022 21:50 Ответить
не передает, а выносит у себя на обсуждение
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16.03.2022 22:08 Ответить
Лучше бы Турция свои С-300 Украине бы передала.
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16.03.2022 21:55 Ответить
У турков нет С-300
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16.03.2022 22:18 Ответить
Турция недавно купила, когда США отказалась продать Турции Пэтриоты
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16.03.2022 22:49 Ответить
Купила С-400
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16.03.2022 23:23 Ответить
На сегодняшний день ЗРК С-300 находятся на вооружении трёх стран НАТО - Греция, Болгария и Словакия.
На вооружении армии Словакии находятся одна батарея ЗРК С-300 ПМУ и 48 ракет 5V55R, доставшихся Братиславе в наследство от Чехословакии. Если эту батарею передадут нам, то она сможет закрывать один город, например, Шостку, что для нас очень важно. Или даже Сумы.
 Еще одна страна НАТО, Болгария, имеет на вооружении два дивизиона С-300 по пять пусковых установок каждая.
Но на греческие, как впрочем, и на болгарские рассчитывать не стоит. От слова совсем.
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16.03.2022 22:41 Ответить
Зря они это опубликовали, секретно надо такие дела проводить, а потом уж обьявлять по факту сбития...
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16.03.2022 21:56 Ответить
Скорее всего хер что передадут потому в СМИ и пустили, попугать кацапов
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16.03.2022 22:00 Ответить
Так і скажуть чим сьогодні відправили 2 літака до крабів і бичків під Одесою. Головне що відправили.
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16.03.2022 22:02 Ответить
Яке "навчання та інтеграція"? Вони в НАТО, НАТО закриє їм небо ЗРК та літаками інших країн НАТО, поки вони самі не перевчаться на "Патріоти".
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16.03.2022 21:59 Ответить
Не ******* а ведите в Украиную И не болтайте.
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16.03.2022 22:26 Ответить
Дайте сразу словакию никто не нападет за 50 лет минимум
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17.03.2022 01:08 Ответить
 
 