Словакия может предоставить Украине системы С-300, - CNN
Словакия предварительно согласилась предоставить Украине ключевую систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на три источника, передает Цензор.НЕТ.
Словакия, один из трех союзников НАТО, имеющих данные системы обороны, хочет получить гарантии того, что эти системы будут заменены немедленно.
По словам двух других источников, знакомых с переговорами, любая страна, поставляющая С-300, скорее всего, получит зенитно-ракетную систему США Patriot, чтобы заполнить потенциал, от которого она откажется.
Германия и Нидерланды уже публично заявили, что направляют в Словакию системы Patriot. Но интеграция новой комплексной системы ПВО в существующую военную архитектуру страны, а также обучение ее сил использованию может занять время, предупредило один из источников, знакомых с этим вопросом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Может-не может.
"Хватит в ромашку играть-спать мешаете.."
Принаймі так поки що виглядає.
https://twitter.com/AS7404542949/status/1504177180842119171
С-300 ми не отримаємо.
"Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги!
На вооружении армии Словакии находятся одна батарея ЗРК С-300 ПМУ и 48 ракет 5V55R, доставшихся Братиславе в наследство от Чехословакии. Если эту батарею передадут нам, то она сможет закрывать один город, например, Шостку, что для нас очень важно. Или даже Сумы.
Еще одна страна НАТО, Болгария, имеет на вооружении два дивизиона С-300 по пять пусковых установок каждая.
Но на греческие, как впрочем, и на болгарские рассчитывать не стоит. От слова совсем.