Словакия может предоставить Украине системы С-300, - CNN

Словакия предварительно согласилась предоставить Украине ключевую систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на три источника, передает Цензор.НЕТ.

Словакия, один из трех союзников НАТО, имеющих данные системы обороны, хочет получить гарантии того, что эти системы будут заменены немедленно.

По словам двух других источников, знакомых с переговорами, любая страна, поставляющая С-300, скорее всего, получит зенитно-ракетную систему США Patriot, чтобы заполнить потенциал, от которого она откажется.

Германия и Нидерланды уже публично заявили, что направляют в Словакию системы Patriot. Но интеграция новой комплексной системы ПВО в существующую военную архитектуру страны, а также обучение ее сил использованию может занять время, предупредило один из источников, знакомых с этим вопросом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут продолжать давление на экономику России и будут изолировать ее на международной арене, - Байден