Словаччина може надати Україні системи С-300, - CNN
Словаччина попередньо погодилася надати Україні ключову систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.
Про це пише видання CNN із посиланням на три джерела, передає Цензор.НЕТ.
Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є дані системи оборони, хоче отримати гарантії того, що ці системи будуть замінені негайно.
За словами двох інших джерел, знайомих з переговорами, будь-яка країна, що постачає С-300, швидше за все, отримає зенітно-ракетну систему США Patriot, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовиться.
Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.
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Может-не может.
"Хватит в ромашку играть-спать мешаете.."
Принаймі так поки що виглядає.
https://twitter.com/AS7404542949/status/1504177180842119171
С-300 ми не отримаємо.
"Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги!
На вооружении армии Словакии находятся одна батарея ЗРК С-300 ПМУ и 48 ракет 5V55R, доставшихся Братиславе в наследство от Чехословакии. Если эту батарею передадут нам, то она сможет закрывать один город, например, Шостку, что для нас очень важно. Или даже Сумы.
Еще одна страна НАТО, Болгария, имеет на вооружении два дивизиона С-300 по пять пусковых установок каждая.
Но на греческие, как впрочем, и на болгарские рассчитывать не стоит. От слова совсем.