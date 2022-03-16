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Словаччина може надати Україні системи С-300, - CNN

зброя

Словаччина попередньо погодилася надати Україні ключову систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Про це пише видання CNN із посиланням на три джерела, передає Цензор.НЕТ.

Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є дані системи оборони, хоче отримати гарантії того, що ці системи будуть замінені негайно.

За словами двох інших джерел, знайомих з переговорами, будь-яка країна, що постачає С-300, швидше за все, отримає зенітно-ракетну систему США Patriot, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовиться.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

Також читайте: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - глава Міноборони Воллес

Автор: 

зброя (7436) Словаччина (1097)


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Топ коментарі
+28
CNN надо язык оторвать
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16.03.2022 21:27
+14
швидше, хлопці, рухайте поршнями, бо це потрібно негайно
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16.03.2022 21:27
+13
Рідненькі, будь ласка, не їбіть волика. Вам час для навчання, нам час для виживання. Американці навчать що й куди тиснути на тому "Патріоті". Для нас важлива кожна хвилина. Будь-яке найменше зволікання - це чиєсь людське життя.
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16.03.2022 21:30
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CNN надо язык оторвать
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Язык - находка для шпиона
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16.03.2022 21:28 Відповісти
СNN это не авторитет.
Может-не может.
"Хватит в ромашку играть-спать мешаете.."
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16.03.2022 21:44 Відповісти
швидше, хлопці, рухайте поршнями, бо це потрібно негайно
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Це щось типу як з літаками? Нам замініть, а старе ми віддамо вам і розпоряджайтесь як хочете
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16.03.2022 21:28 Відповісти
с-300 на кацапськи папелаци-ераплани цілком і зверху.
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16.03.2022 21:30 Відповісти
мы умеем, на них работать, нам не надо переучивать расчёты, у нас есть ремонтная база, они могут практически сразу стать на боевое дежурство. Чем вы не довольны??? Если словаки еще отдадут, те что не в строю (для каннибализма), то огромное спасибо скажем. А если еще подгонят свои SA-8 и SA-14, которых в странах бывшего соцлагеря может оказаться как говна за баней, так это просто будет замечательно.
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16.03.2022 22:08 Відповісти
Розшифровую. Словаччина отримує Патріоти від країн НАТО і віддає натомість старі системи НАТО. А вони вже розпоряджаються ними як вважають за потрібне. Ну як з польськими літаками.
Принаймі так поки що виглядає.
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16.03.2022 22:12 Відповісти
Расшифровываю. Словакия отдаёт нам советские SA-10 и SA-12, а если нам повезёт, то еще и советские SA-8 и SA-14.
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16.03.2022 22:21 Відповісти
Поки що виглядає як з літаками. Але дуже хочеться помилитися.
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16.03.2022 22:25 Відповісти
сейчас даже такая информация в любом случае работает на нас. Пусть кацапы не рассчитывают, что у нас в ближайшее время закончатся Миги или 5В55РМ.
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16.03.2022 22:46 Відповісти
То добре
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16.03.2022 21:28 Відповісти
По секрету всему свету,вы раздайте песню эту...(с)
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16.03.2022 21:28 Відповісти
Кто бы что не говорил с-300 штука хорошая, видел тут пару штук недавно, и на удивление возле них не летают самолеты
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16.03.2022 21:29 Відповісти
в умелых руках кривизна земли не помеха.
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16.03.2022 22:09 Відповісти
Рідненькі, будь ласка, не їбіть волика. Вам час для навчання, нам час для виживання. Американці навчать що й куди тиснути на тому "Патріоті". Для нас важлива кожна хвилина. Будь-яке найменше зволікання - це чиєсь людське життя.
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16.03.2022 21:30 Відповісти
Давно пора.
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16.03.2022 21:30 Відповісти
Пуйло в бункере чаем захлебнулось от этой новости. Демитарилизация Украины пошла не в ту сторону.
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16.03.2022 21:31 Відповісти
Поки передадуть і навчать , то вже і сенсу не буде...
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16.03.2022 21:32 Відповісти
ТикТокер ДонДон вышел в эфир и жалуется, что «страшная СБУ» похищает его головорезов.

https://twitter.com/AS7404542949/status/1504177180842119171
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16.03.2022 21:32 Відповісти
Бойцы батальона имени Шейха Мансуру ему бы голову отрезали бы, если бы от реально в Украине находился бы
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16.03.2022 21:35 Відповісти
Что-то грустный какой-то. дон. И куда вся дерзость испарилась? дон
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16.03.2022 21:49 Відповісти
дерзость через заземление уходит. Сырая земля сейчас в Гостомеле хороший проводник.
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16.03.2022 22:14 Відповісти
Який час, заіде польський чи американський екіпаж, а там походу підучаться. На Словаччину і однієі батареі вистачить. Нам кожна хвилина дорога
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16.03.2022 21:34 Відповісти
Ситуація точно теж саме, що і з літаками з Польщі.
С-300 ми не отримаємо.
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16.03.2022 21:37 Відповісти
Словаччина бажан безкоштовно замінити свої старі С-300 на Петріоти.
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16.03.2022 21:40 Відповісти
Скоро сушки и от бумеранга падать будут..
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16.03.2022 21:39 Відповісти
а как же Байден? вдруг кацапы нападут? куда нато смываться будет?! 💥🔥🔥🤣💥🤣
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16.03.2022 21:39 Відповісти
Нигде не видно инфы о применении нашими войсками "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А она сейчас так пригодилась бы нашим войскам!
"Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
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16.03.2022 21:42 Відповісти
Росіянські С-400-це теж модернізація радянських С-300. Україна повинна відбитися тим, що є і що дають. А потім запитати у влади: де "Нептун", "Вільха" та інше... А потім робити своє ще більше і ще краще.
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16.03.2022 21:59 Відповісти
У вікіпедії написано, що 50 одиниць Вільхи передано до ЗСУ.
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16.03.2022 22:31 Відповісти
А може треба булками швидше ворушити?
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16.03.2022 21:43 Відповісти
Починають торгуватись як жидок на базарі
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16.03.2022 21:44 Відповісти
Такі є лише у двох країн світу: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak
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16.03.2022 21:44 Відповісти
https://www.5.ua/svit/taki-ie-lyshe-u-dvokh-krain-svitu-velyka-brytaniia-peredast-ukraini-pzrk-starstreak-271562.html
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16.03.2022 21:44 Відповісти
3.5 МАХА СКОРОСТЬ
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16.03.2022 21:48 Відповісти
Х.з.н. може ті літаки вже є в нас - в розібраному вигляді доставляють фурами або вантажними літаками. С300 величезний сарай - його непомітно не перевезеш
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16.03.2022 21:46 Відповісти
Замаскировать можно вс
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16.03.2022 21:49 Відповісти
С-300-це дуже добре! Але оце "може надати"-це не дія, це наміри. І коли вони здійсняться-це питання.
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16.03.2022 21:47 Відповісти
Как только дойдем до москвобада сразу и Пэтриоты передадут..
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16.03.2022 21:49 Відповісти
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги!
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16.03.2022 21:50 Відповісти
не передает, а выносит у себя на обсуждение
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16.03.2022 22:08 Відповісти
Лучше бы Турция свои С-300 Украине бы передала.
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16.03.2022 21:55 Відповісти
У турков нет С-300
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16.03.2022 22:18 Відповісти
Турция недавно купила, когда США отказалась продать Турции Пэтриоты
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16.03.2022 22:49 Відповісти
Купила С-400
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16.03.2022 23:23 Відповісти
На сегодняшний день ЗРК С-300 находятся на вооружении трёх стран НАТО - Греция, Болгария и Словакия.
На вооружении армии Словакии находятся одна батарея ЗРК С-300 ПМУ и 48 ракет 5V55R, доставшихся Братиславе в наследство от Чехословакии. Если эту батарею передадут нам, то она сможет закрывать один город, например, Шостку, что для нас очень важно. Или даже Сумы.
 Еще одна страна НАТО, Болгария, имеет на вооружении два дивизиона С-300 по пять пусковых установок каждая.
Но на греческие, как впрочем, и на болгарские рассчитывать не стоит. От слова совсем.
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16.03.2022 22:41 Відповісти
Зря они это опубликовали, секретно надо такие дела проводить, а потом уж обьявлять по факту сбития...
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16.03.2022 21:56 Відповісти
Скорее всего хер что передадут потому в СМИ и пустили, попугать кацапов
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16.03.2022 22:00 Відповісти
Так і скажуть чим сьогодні відправили 2 літака до крабів і бичків під Одесою. Головне що відправили.
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Яке "навчання та інтеграція"? Вони в НАТО, НАТО закриє їм небо ЗРК та літаками інших країн НАТО, поки вони самі не перевчаться на "Патріоти".
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16.03.2022 21:59 Відповісти
Не ******* а ведите в Украиную И не болтайте.
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16.03.2022 22:26 Відповісти
Дайте сразу словакию никто не нападет за 50 лет минимум
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17.03.2022 01:08 Відповісти
 
 