Словаччина може надати Україні системи С-300, - CNN

Словаччина попередньо погодилася надати Україні ключову систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Про це пише видання CNN із посиланням на три джерела, передає Цензор.НЕТ.

Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є дані системи оборони, хоче отримати гарантії того, що ці системи будуть замінені негайно.

За словами двох інших джерел, знайомих з переговорами, будь-яка країна, що постачає С-300, швидше за все, отримає зенітно-ракетну систему США Patriot, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовиться.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.

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