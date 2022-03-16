В Крыму задержан лидер крымскотатарского движения
В Крыму задержали правозащитника и ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, в 8-ю годовщину незаконного "крымского референдума" преследованию подвергся правозащитник и ветеран крымскотатарского национального движения Абдурешит Джеппаров. 16 марта 2022 года, оккупационные силовики провели незаконный обыск в его доме в Белогорском районе АР Крым. После этого правозащитник и еще два человека были незаконно задержаны", - сказано в сообщении.
В сентябре 2014 в Белогорском районе похитили его сына и племянника.
Абдурешит Джеппаров неоднократно заявлял о давлении со стороны оккупационных правоохранительных органов на свидетелей и родственников похищенных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль