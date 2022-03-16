В Крыму задержан лидер крымскотатарского движения

В Крыму задержали правозащитника и ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в 8-ю годовщину незаконного "крымского референдума" преследованию подвергся правозащитник и ветеран крымскотатарского национального движения Абдурешит Джеппаров. 16 марта 2022 года, оккупационные силовики провели незаконный обыск в его доме в Белогорском районе АР Крым. После этого правозащитник и еще два человека были незаконно задержаны", - сказано в сообщении.

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В сентябре 2014 в Белогорском районе похитили его сына и племянника.

Абдурешит Джеппаров неоднократно заявлял о давлении со стороны оккупационных правоохранительных органов на свидетелей и родственников похищенных.