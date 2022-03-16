РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости Война
6 246 4

В Крыму задержан лидер крымскотатарского движения

В Крыму задержали правозащитника и ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в 8-ю годовщину незаконного "крымского референдума" преследованию подвергся правозащитник и ветеран крымскотатарского национального движения Абдурешит Джеппаров. 16 марта 2022 года, оккупационные силовики провели незаконный обыск в его доме в Белогорском районе АР Крым. После этого правозащитник и еще два человека были незаконно задержаны", - сказано в сообщении.

Читайте также: "Запад тогда совершил ужасную ошибку", - Джонсон о реакции на оккупацию Крыма

В сентябре 2014 в Белогорском районе похитили его сына и племянника.

Абдурешит Джеппаров неоднократно заявлял о давлении со стороны оккупационных правоохранительных органов на свидетелей и родственников похищенных.

Крым (26371) репрессии (2766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это всё на что рашенгестапо способно.
показать весь комментарий
16.03.2022 22:33 Ответить
Після того, як Україна виграє війну і звільнить Крим від *************** орків, потрібно викинути звідти усю наволоч яка волала: расєя пріді.
показать весь комментарий
16.03.2022 22:38 Ответить
Сами сдрыснут.
показать весь комментарий
16.03.2022 22:49 Ответить
а разве есть такой лидер? 8 лет войны... а организовали ли хоть какое-то сопротивление кацапским оккупантам лидера крымско-татарского народа? нет... единственное, что они могли организовать - эти насильственный захват земель в крыму еще до оккупации...
показать весь комментарий
17.03.2022 02:57 Ответить
 
 