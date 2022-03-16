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Новини Війна
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У Криму затримали лідера кримськотатарського руху

В Криму затримали правозахисника й ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, у 8-му річницю незаконного "кримського референдуму" переслідування зазнав правозахисник та ветеран кримськотатарського національного руху Абдурешит Джеппаров. 16 березня 2022 року, окупаційні силовики провели незаконний обшук в його будинку у Білогірському районі АР Крим. Після цього правозахисника та ще двох людей було незаконно затримано", - сказано в повідомленні.

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У вересні 2014 року у Білогірському районі викрали його сина та племінника.

Абдурешит Джеппаров неодноразово заявляв про тиск з боку окупаційних правоохоронних органів на свідків і родичів викрадених.

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16.03.2022 22:33 Відповісти
Після того, як Україна виграє війну і звільнить Крим від *************** орків, потрібно викинути звідти усю наволоч яка волала: расєя пріді.
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16.03.2022 22:38 Відповісти
Сами сдрыснут.
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16.03.2022 22:49 Відповісти
а разве есть такой лидер? 8 лет войны... а организовали ли хоть какое-то сопротивление кацапским оккупантам лидера крымско-татарского народа? нет... единственное, что они могли организовать - эти насильственный захват земель в крыму еще до оккупации...
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17.03.2022 02:57 Відповісти
 
 