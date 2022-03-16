У Криму затримали лідера кримськотатарського руху
В Криму затримали правозахисника й ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, у 8-му річницю незаконного "кримського референдуму" переслідування зазнав правозахисник та ветеран кримськотатарського національного руху Абдурешит Джеппаров. 16 березня 2022 року, окупаційні силовики провели незаконний обшук в його будинку у Білогірському районі АР Крим. Після цього правозахисника та ще двох людей було незаконно затримано", - сказано в повідомленні.
У вересні 2014 року у Білогірському районі викрали його сина та племінника.
Абдурешит Джеппаров неодноразово заявляв про тиск з боку окупаційних правоохоронних органів на свідків і родичів викрадених.
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