Из-за повреждений линий электропередач ЗАЭС может перейти в режим блокаута, - Энергоатом

На сегодняшний день ЗАЭС соединено с энергосистемой Украины двумя линиями электропередач (из 4), из которых одна – резервная. Есть опасности того, что станция перейдет в режим так называемого блокаута.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телеканала Freeдом сказал глава Энергоатома Петр Котин.

"Есть определенные риски в связи с тем, что неподалеку от ЗАЭС идут боевые действия и выходят из строя линии электропередач, которыми соединена станция с энергосистемой Украины. На сегодняшний день две линии отключились из тех четырех, которые есть. Сокращается мощность энергоблоков, что остаются в работе – их 2. Они будут разгружены. Таким образом, АЭС остается соединена с энергосистемой только одной линией, есть еще дополнительная линия резервного питания, которая позволит сохранять безопасность станции, но ситуация деградирует, ухудшится выдача мощности ЗАЭС. Если дойдет до того, что станция перейдет в так называемый режим блокаута, тогда будут включаться дизель-генераторы и мы получим такую ​​же ситуацию, как на ЧАЭС", - сказал Котин.

Он отметил, что речь идет о полном обесточении. И если такая ситуация произойдет, то она будет серьезнее, чем на ЧАЭС, потому что в Энергодаре 6 реакторов и все их нужно охлаждать и 6 бассейнов, которые тоже нужно охлаждать. Поэтому необходимо восстановить линию электропередач, чтобы обеспечить существенный резерв.

Глава Энергоатома также напомнил, что на станции находится 50 единиц военной техники и около 500 солдат. Менеджмент станции работает под дулами захватчиков, но они не вмешиваются в техническую работу станции.

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"Однако менеджмент обязан согласовывать все действия с "командиром" захватчиков", – добавил он.

В Энергоатоме также напомнили, что во время штурма станции во время обстрелов большое количество снарядов не разорвались, а застряли в асфальте, стенах, домах, в эстакаде и трубопроводе. Сейчас оккупанты подрывают боеприпасы, что несет угрозу безопасности персонала и станции.

"Именно то, что нарушен периметр станции, представляет угрозу безопасности. Все это подпадает под категорию "аварийная ситуация на ядерном объекте". Это прекрасно известно МАГАТЭ и всем специалистам ядерной энергетики", - добавил Котин.

Сейчас в Энергоатоме готовится специальный регламент работы для ЗАЭС. Он предусматривает установление специальных границ и ограничений, позволяющих обеспечивать безопасность объекта.