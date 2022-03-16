Через пошкодження ліній електропередач ЗАЕС може перейти в режим блокауту, - Енергоатом

На сьогодні ЗАЕС з'єднано з енергосистемою України двома лініями електропередач (із 4), з яких одна – резервна. Є ризики того, що станція перейде в режим так званого блокауту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телеканалу Freeдом сказав глава Енергоатому Петро Котін.

"Є певні ризики у зв'язку з тим, що неподалік ЗАЕС йдуть бойові дії та виходять з ладу лінії електропередач, якими з'єднана станція з енергосистемою України. На сьогодні дві лінії відключилися з тих чотирьох, які є. Скорочується потужність енергоблоків, що залишаються в роботі – їх 2. Вони будуть розвантажені. Таким чином, АЕС залишається з'єднана з енергосистемою лише однією лінією, є ще додаткова лінія резервного живлення, яка дасть змогу зберігати безпеку станції, але ситуація деградує, погіршиться видача потужності ЗАЕС. Якщо дійде до того, що станція перейде в режим так званого блокауту, тоді включатимуться дизель-генератори і ми отримаємо таку саму ситуацію, яка на ЧАЕС", - сказав Котін.

Він зазначив, що йдеться про повне знеструмлення. І якщо така ситуація станеться, то вона буде серйознішою, ніж на ЧАЕС, тому що в Енергодарі 6 реакторів і всі їх потрібно охолоджувати та 6 басейнів, які також потрібно охолоджувати. Саме тому потрібно відновити лінію електропередач, щоб забезпечити суттєвий резерв.

Глава Енергоатому також нагадав, що на станції знаходиться 50 одиниць військової техніки та приблизно 500 солдатів. Менеджмент станції працює під дулами загарбників, але вони не втручаються у технічну роботу станції.

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"Однак менеджмент зобов'язаний узгоджувати всі дії з "командиром" загарбників", - додав він.

В Енергоатомі також нагадали, що під час штурму станції, під час обстрілів велика кількість снарядів не розірвалися, а застрягли в асфальті, стінах, будинках, в естакаді та трубопроводі. Зараз окупанти підривають боєприпаси, що несе загрозу безпеці персоналу та станції.

"Саме те, що порушено периметр станції, є загрозою безпеці. Все це підпадає під категорію "аварійна ситуація на ядерному об'єкті". Це чудово відомо МАГАТЕ та всім спеціалістам ядерної енергетики", - додав Котін.

Зараз в Енергоатомі готують спеціальний регламент роботи для ЗАЕС. Він передбачає встановлення спеціальних меж та обмежень, які дадуть змогу забезпечувати безпеку об'єкта.