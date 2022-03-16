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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины ликвидировали российского летчика, замкомандира авиаполка подполковника Червова

Украинские воины ликвидировали российского лётчика, заместителя командира авиационного полка Олега Червова.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом написал блоггер Александр Коваленко в твиттере со ссылкой на российские СМИ.

"Между тем в Воронеже сегодня закопали замкомандира авиаполка подполковника Олега Червова", - отметил он.

Читайте также: Украинская ПВО за сутки уничтожила по меньшей мере десять вражеских воздушных целей, - Генштаб ВСУ

Украинские воины ликвидировали российского летчика, замкомандира авиаполка подполковника Червова 01

армия РФ (19087) самолет (3588)


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Топ комментарии
+123
Гори в Аду выродок!!!!
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16.03.2022 22:48
+74
Надеюсь, тебя черти жрут в аду!!!!!
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16.03.2022 22:49
+55
Гарно, то вже другий кацапський замкомполка... Перший в нас в полоні....
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16.03.2022 22:50
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Гори в Аду выродок!!!!
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16.03.2022 22:48 Ответить
"спєцоперація утилізація ідьот по плану"
В.В. Путін
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16.03.2022 23:07 Ответить
А хто така "Алла Героев"? І чому на неї кладуть дохлих кацапів?
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16.03.2022 23:30 Ответить
До речі, Алла Пугачова втекла зі своєю сім'єю на Кіпр.
Ну, не зовсім дурна кобєта. Але про війну, як в рот води набрала.

Кацапи, йдіть *****! (с)
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16.03.2022 23:52 Ответить
Надеюсь, тебя черти жрут в аду!!!!!
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16.03.2022 22:49 Ответить
Земля ему бетоном!
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16.03.2022 23:19 Ответить
Нічого, дасть Бог побуваємо і на тій алеї...
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16.03.2022 22:49 Ответить
Треба насцяти на могилку того червова чи чєрвівого ...
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16.03.2022 22:59 Ответить
Гарно, то вже другий кацапський замкомполка... Перший в нас в полоні....
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16.03.2022 22:50 Ответить
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16.03.2022 22:51 Ответить
Сгорел червовый.
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16.03.2022 22:51 Ответить
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16.03.2022 22:53 Ответить
Бубновый. (Кажется так.)
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16.03.2022 23:01 Ответить
"червовый" теж непогано - аби горів
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16.03.2022 23:06 Ответить
А стал червивый
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16.03.2022 23:38 Ответить
!!!
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17.03.2022 02:42 Ответить
Собаке - собачья смерть.
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16.03.2022 22:51 Ответить
не ображай песиків
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16.03.2022 23:31 Ответить
Опять коллеги постромки парашюта катапульты перерезали?
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16.03.2022 22:52 Ответить
Круто!
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16.03.2022 22:52 Ответить
згорів червовий
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16.03.2022 22:52 Ответить
Був червовий, тепер буде червивий.
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16.03.2022 23:20 Ответить
Уже с кабздоном калинку пляшет вокруг казана со смолой.
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16.03.2022 22:52 Ответить
кабздон не успевает концерты давать, нон-стоп какой-то
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16.03.2022 23:36 Ответить
Якби не було переговорів про обмін полоненними - може й залишився б живим...
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16.03.2022 22:53 Ответить
Это тот,который смог на подбитом самолете,перелететь границу с Беларусь?
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16.03.2022 22:53 Ответить
Земля стекловатой,падаль кацапская.
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16.03.2022 22:53 Ответить
горожанин заблукав
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16.03.2022 22:53 Ответить
Ну смолы горячей тебе на спину. Найдем падло еще и твоих личинок и жену.
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16.03.2022 22:53 Ответить
На Алле героев (с)
Це що за Алла така?
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16.03.2022 22:54 Ответить
Горожанин погиб во время спецоперации..
Конченные
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16.03.2022 22:54 Ответить
Шо то быстро закопали.
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16.03.2022 22:58 Ответить
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16.03.2022 22:55 Ответить
Алла, вилазь з-під нього, він вже нє жєрєбєц...)))
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16.03.2022 22:56 Ответить
В сообщении ошибка: похоронен на на Алле героев, а на аллее позора
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16.03.2022 22:56 Ответить
Какая страна, такие и герои.
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16.03.2022 22:56 Ответить
Подонок варварский.
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16.03.2022 22:57 Ответить
Потел ли усопший перед смертю?
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16.03.2022 22:57 Ответить
Летучая мразь. Летай и гори теперь на всех 9-ти кругах ада. Слава ЗСУ!
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16.03.2022 22:57 Ответить
как же єто его тушка на рассею таки попала.....
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16.03.2022 22:57 Ответить
Там самолёт разбился, перелетев через границу. Может, парашют по "неизвестной" причине не раскрылся?
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16.03.2022 23:01 Ответить
Ну наконец-то что-то про Воронеж! Але хочеться більшого
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16.03.2022 22:58 Ответить
у черв'яків буде гідна вечеря, смачного їм
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16.03.2022 23:00 Ответить
Бомбить женщин и детей по известным координатм убежища - да, это героизм в россии называется.
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16.03.2022 23:00 Ответить
***** . як бісить оце їхнє СРАНЕ спєапірація
**** ви вбивці- це війна
здох і хй з ним
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16.03.2022 23:01 Ответить
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16.03.2022 23:02 Ответить
Нехай чорти у пеклі засунуть йому у дупу усе те що ця наволоч скинула зі свого літака, і літак також!
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16.03.2022 23:04 Ответить
Можна ще розкалити лом до червоного і запхати холодним кінцем в дупу . Чому холодним ? А щоб витягнути не міг ...
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16.03.2022 23:32 Ответить
Білоруси пишуть про вибухи в Барановичах і Мозирі.
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16.03.2022 23:05 Ответить
Так, теж чув... Але, судячи по описах, кацапи на своїх ватольотах просто на надзвук переходять на низькій висоті...)
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16.03.2022 23:07 Ответить
Вопрос, как он попал в Воронеж?
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16.03.2022 23:12 Ответить
Долетел ,будучи подбитым.
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16.03.2022 23:29 Ответить
однако сесть не смог
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16.03.2022 23:40 Ответить
Хотел по привычке приземлиться на бутылку ,как расейский ас. Но ФСШники подрезали стропы. Увы ...
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16.03.2022 23:43 Ответить
Нє очко абична губіт а с ППО лєтящій туз.
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16.03.2022 23:11 Ответить
Булгаков -Не народ, а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
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16.03.2022 23:14 Ответить
Самое главное что абсолютно их не жаль!!! Скажу больше: летчиков в плен брать не надо.они прекрасно знают какие задачи им ставят.
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16.03.2022 23:17 Ответить
Земля бетоном орку , який посмів зайти на нашу землю 😡
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16.03.2022 23:18 Ответить
Яке файне слово "Ліквідували"!!! Слухав би та слухав.
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16.03.2022 23:21 Ответить
Тоже мне "герой". Кусок говна, здохший ни за что...
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16.03.2022 23:24 Ответить
Похоже на концертах Кобзона аншлаг.
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16.03.2022 23:48 Ответить
Краще б це лайно не родилось би. Туди йому дорога!
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16.03.2022 23:50 Ответить
Соучастник военных преступлений Путина получил контрамарку на концерт.. По блату.
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16.03.2022 23:54 Ответить
Алла Хер-оїв .....правильне поховання кацапів
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17.03.2022 00:20 Ответить
Пусть земля ему будет бетоном а трава раствором!!!
Летчики это самый мерзкий род войск,когда их ловят говорят мы по координатам работали.
Между прочим в Сирии они подрывали себя боясь попасть в плен,а тут их уже стоко поймано
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17.03.2022 03:27 Ответить
Все так как и должно быть - вата должна гореть не только аду но и на земле и над землёй!
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17.03.2022 07:20 Ответить
Удачного гниения! Ублюдок и свинособака!
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17.03.2022 08:01 Ответить
 
 