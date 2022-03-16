Украинские воины ликвидировали российского летчика, замкомандира авиаполка подполковника Червова

Украинские воины ликвидировали российского лётчика, заместителя командира авиационного полка Олега Червова.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом написал блоггер Александр Коваленко в твиттере со ссылкой на российские СМИ.

"Между тем в Воронеже сегодня закопали замкомандира авиаполка подполковника Олега Червова", - отметил он.

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