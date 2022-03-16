Украинские воины ликвидировали российского летчика, замкомандира авиаполка подполковника Червова
Украинские воины ликвидировали российского лётчика, заместителя командира авиационного полка Олега Червова.
Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом написал блоггер Александр Коваленко в твиттере со ссылкой на российские СМИ.
"Между тем в Воронеже сегодня закопали замкомандира авиаполка подполковника Олега Червова", - отметил он.
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В.В. Путін
Ну, не зовсім дурна кобєта. Але про війну, як в рот води набрала.
Кацапи, йдіть *****! (с)
Це що за Алла така?
Конченные
**** ви вбивці- це війна
здох і хй з ним
Летчики это самый мерзкий род войск,когда их ловят говорят мы по координатам работали.
Между прочим в Сирии они подрывали себя боясь попасть в плен,а тут их уже стоко поймано