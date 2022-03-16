Українські воїни ліквідували російського льотчика, замкомандира авіаполку підполковника Червова

Українські воїни ліквідували російського льотчика, заступника командира авіаційного полку Олега Червова.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це написав блогер Олександр Коваленко в твіттері із посиланням на російські ЗМІ.

"Тим часом у Воронежі сьогодні закопали замкомандира авіаполку підполковника Олега Червова", - зазначив він.

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