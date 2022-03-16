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Українські воїни ліквідували російського льотчика, замкомандира авіаполку підполковника Червова

Українські воїни ліквідували російського льотчика, заступника командира авіаційного полку Олега Червова.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це написав блогер Олександр Коваленко в твіттері із посиланням на російські ЗМІ.

"Тим часом у Воронежі сьогодні закопали замкомандира авіаполку підполковника Олега Червова", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ

Українські воїни ліквідували російського льотчика, замкомандира авіаполку підполковника Червова 01

Автор: 

армія рф (17228) літак (2898)


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Топ коментарі
+123
Гори в Аду выродок!!!!
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16.03.2022 22:48
+74
Надеюсь, тебя черти жрут в аду!!!!!
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16.03.2022 22:49
+55
Гарно, то вже другий кацапський замкомполка... Перший в нас в полоні....
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16.03.2022 22:50
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Гори в Аду выродок!!!!
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16.03.2022 22:48 Відповісти
"спєцоперація утилізація ідьот по плану"
В.В. Путін
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16.03.2022 23:07 Відповісти
А хто така "Алла Героев"? І чому на неї кладуть дохлих кацапів?
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16.03.2022 23:30 Відповісти
До речі, Алла Пугачова втекла зі своєю сім'єю на Кіпр.
Ну, не зовсім дурна кобєта. Але про війну, як в рот води набрала.

Кацапи, йдіть *****! (с)
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16.03.2022 23:52 Відповісти
Надеюсь, тебя черти жрут в аду!!!!!
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16.03.2022 22:49 Відповісти
Земля ему бетоном!
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16.03.2022 23:19 Відповісти
Нічого, дасть Бог побуваємо і на тій алеї...
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16.03.2022 22:49 Відповісти
Треба насцяти на могилку того червова чи чєрвівого ...
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16.03.2022 22:59 Відповісти
Гарно, то вже другий кацапський замкомполка... Перший в нас в полоні....
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16.03.2022 22:50 Відповісти
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16.03.2022 22:51 Відповісти
Сгорел червовый.
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16.03.2022 22:51 Відповісти
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16.03.2022 22:53 Відповісти
Бубновый. (Кажется так.)
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16.03.2022 23:01 Відповісти
"червовый" теж непогано - аби горів
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16.03.2022 23:06 Відповісти
А стал червивый
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16.03.2022 23:38 Відповісти
!!!
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17.03.2022 02:42 Відповісти
Собаке - собачья смерть.
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16.03.2022 22:51 Відповісти
не ображай песиків
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16.03.2022 23:31 Відповісти
Опять коллеги постромки парашюта катапульты перерезали?
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16.03.2022 22:52 Відповісти
Круто!
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16.03.2022 22:52 Відповісти
згорів червовий
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16.03.2022 22:52 Відповісти
Був червовий, тепер буде червивий.
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16.03.2022 23:20 Відповісти
Уже с кабздоном калинку пляшет вокруг казана со смолой.
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16.03.2022 22:52 Відповісти
кабздон не успевает концерты давать, нон-стоп какой-то
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16.03.2022 23:36 Відповісти
Якби не було переговорів про обмін полоненними - може й залишився б живим...
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16.03.2022 22:53 Відповісти
Это тот,который смог на подбитом самолете,перелететь границу с Беларусь?
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16.03.2022 22:53 Відповісти
Земля стекловатой,падаль кацапская.
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16.03.2022 22:53 Відповісти
горожанин заблукав
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16.03.2022 22:53 Відповісти
Ну смолы горячей тебе на спину. Найдем падло еще и твоих личинок и жену.
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16.03.2022 22:53 Відповісти
На Алле героев (с)
Це що за Алла така?
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16.03.2022 22:54 Відповісти
Горожанин погиб во время спецоперации..
Конченные
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16.03.2022 22:54 Відповісти
Шо то быстро закопали.
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16.03.2022 22:58 Відповісти
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16.03.2022 22:55 Відповісти
Алла, вилазь з-під нього, він вже нє жєрєбєц...)))
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16.03.2022 22:56 Відповісти
В сообщении ошибка: похоронен на на Алле героев, а на аллее позора
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16.03.2022 22:56 Відповісти
Какая страна, такие и герои.
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16.03.2022 22:56 Відповісти
Подонок варварский.
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16.03.2022 22:57 Відповісти
Потел ли усопший перед смертю?
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16.03.2022 22:57 Відповісти
Летучая мразь. Летай и гори теперь на всех 9-ти кругах ада. Слава ЗСУ!
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16.03.2022 22:57 Відповісти
как же єто его тушка на рассею таки попала.....
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16.03.2022 22:57 Відповісти
Там самолёт разбился, перелетев через границу. Может, парашют по "неизвестной" причине не раскрылся?
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16.03.2022 23:01 Відповісти
Ну наконец-то что-то про Воронеж! Але хочеться більшого
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16.03.2022 22:58 Відповісти
у черв'яків буде гідна вечеря, смачного їм
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16.03.2022 23:00 Відповісти
Бомбить женщин и детей по известным координатм убежища - да, это героизм в россии называется.
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16.03.2022 23:00 Відповісти
***** . як бісить оце їхнє СРАНЕ спєапірація
**** ви вбивці- це війна
здох і хй з ним
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16.03.2022 23:01 Відповісти
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16.03.2022 23:02 Відповісти
Нехай чорти у пеклі засунуть йому у дупу усе те що ця наволоч скинула зі свого літака, і літак також!
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16.03.2022 23:04 Відповісти
Можна ще розкалити лом до червоного і запхати холодним кінцем в дупу . Чому холодним ? А щоб витягнути не міг ...
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16.03.2022 23:32 Відповісти
Білоруси пишуть про вибухи в Барановичах і Мозирі.
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16.03.2022 23:05 Відповісти
Так, теж чув... Але, судячи по описах, кацапи на своїх ватольотах просто на надзвук переходять на низькій висоті...)
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16.03.2022 23:07 Відповісти
Вопрос, как он попал в Воронеж?
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16.03.2022 23:12 Відповісти
Долетел ,будучи подбитым.
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16.03.2022 23:29 Відповісти
однако сесть не смог
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16.03.2022 23:40 Відповісти
Хотел по привычке приземлиться на бутылку ,как расейский ас. Но ФСШники подрезали стропы. Увы ...
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16.03.2022 23:43 Відповісти
Нє очко абична губіт а с ППО лєтящій туз.
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16.03.2022 23:11 Відповісти
Булгаков -Не народ, а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
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16.03.2022 23:14 Відповісти
Самое главное что абсолютно их не жаль!!! Скажу больше: летчиков в плен брать не надо.они прекрасно знают какие задачи им ставят.
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16.03.2022 23:17 Відповісти
Земля бетоном орку , який посмів зайти на нашу землю 😡
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16.03.2022 23:18 Відповісти
Яке файне слово "Ліквідували"!!! Слухав би та слухав.
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16.03.2022 23:21 Відповісти
Тоже мне "герой". Кусок говна, здохший ни за что...
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16.03.2022 23:24 Відповісти
Похоже на концертах Кобзона аншлаг.
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16.03.2022 23:48 Відповісти
Краще б це лайно не родилось би. Туди йому дорога!
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16.03.2022 23:50 Відповісти
Соучастник военных преступлений Путина получил контрамарку на концерт.. По блату.
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16.03.2022 23:54 Відповісти
Алла Хер-оїв .....правильне поховання кацапів
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17.03.2022 00:20 Відповісти
Пусть земля ему будет бетоном а трава раствором!!!
Летчики это самый мерзкий род войск,когда их ловят говорят мы по координатам работали.
Между прочим в Сирии они подрывали себя боясь попасть в плен,а тут их уже стоко поймано
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17.03.2022 03:27 Відповісти
Все так как и должно быть - вата должна гореть не только аду но и на земле и над землёй!
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17.03.2022 07:20 Відповісти
Удачного гниения! Ублюдок и свинособака!
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17.03.2022 08:01 Відповісти
 
 