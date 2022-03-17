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Новости Война
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Мэра Мелитополя Федорова обменяли на девять российских срочников, - ОП

федоров,мелітополь

Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять русских солдат-срочников.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь главы ОП Дарина Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. Сразу после освобождения он поговорил по телефону с президентом. ... Более пяти дней похитители удерживали мэра, принуждая к сотрудничеству. Но Федоров не покорился. За него Россия получили 9 своих пленных солдат 2002-2003 г.р. Это фактически дети, срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет. Но весь мир снова видит, что "их там есть", – сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообщался с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов. ВИДЕО

обмен (1367) Офис Президента (1795) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+37
"Тайру" вытаскивайте! Срочно! Ей не простят орки ее работу медиком с 2014 года в районе Широкино
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16.03.2022 23:52
+34
хорошего мало...они теперь будут брать в плен всех подряд, чтобы вытаскивать своих пленных
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16.03.2022 23:56
+27
Тепер росіяни будуть ловити цивільних і міняти їх на своїх військових. Ось прецедент
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16.03.2022 23:59
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16.03.2022 23:52 Ответить
"Тайру" вытаскивайте! Срочно! Ей не простят орки ее работу медиком с 2014 года в районе Широкино
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16.03.2022 23:52 Ответить
Для чого,ти тут ***** написав,а її завтра начнуть питать за Широкіно!
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17.03.2022 02:59 Ответить
ти довб....об?
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17.03.2022 09:36 Ответить
То добре, строковиків можна ще наловити...
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16.03.2022 23:53 Ответить
Фигня это...А мера кацапы не могут завтра-же арестовать опять?
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17.03.2022 00:03 Ответить
Яким чином, якщо він вже в нас?)) А в Мелітополі окупанти нехай самі розбираються, тим більше в них там вже є гауляйтерка з ОПЗЖ...
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17.03.2022 00:05 Ответить
Ти дебіл? Подібний обмін тільки стимулює кацапів на викрадення цивільних для обміну.
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17.03.2022 00:18 Ответить
по моїй інфі цей мер приватньоний.
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16.03.2022 23:55 Ответить
Але ж окупантам не скорився.
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17.03.2022 00:06 Ответить
думаю всем полуватным на востоке и юге(а их реально там немало было) рашисты такую прививку сделали ,что теперь при слове русский мир-они будут шарахаться в сторону
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17.03.2022 00:19 Ответить
хорошего мало...они теперь будут брать в плен всех подряд, чтобы вытаскивать своих пленных
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16.03.2022 23:56 Ответить
Абсолютно згідна.
Не треба того піару,зараз за Тайру захочуть того жирного вбивцю пілота
Нащо вони їх всіх на Телебачення тащать,невже не можна просто заявляти їх імена і що всі пілоти і високочини здохли при затриманні,а тримати їх для Гааги
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17.03.2022 00:02 Ответить
ну а завтра вони його знову хапнуть і що робити? як малі діти...
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16.03.2022 23:56 Ответить
Яким чином, якщо він зараз вже у нас?) Назад до Мелітополя він вочевидь не поїде, нехай там окупанти розгрібають...
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16.03.2022 23:59 Ответить
Захватят кого-то другого. Если это работает, то отчего это не делать?
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17.03.2022 00:04 Ответить
А іншого міняти не будуть.... Мерів не так вже й багато...
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17.03.2022 00:06 Ответить
А какая ценность теперь этого мера? У него голубая кровь?
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17.03.2022 00:08 Ответить
Ценность, что это законно избранный глава города, а не гауляйтер от х...лят.
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17.03.2022 00:12 Ответить
Цель одна ПОПИАРИТЬСЯ,
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17.03.2022 00:42 Ответить
скоро начнуть донецких таксистів міняти на орків. під лозунгом етож наші граждане.
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16.03.2022 23:58 Ответить
Тепер росіяни будуть ловити цивільних і міняти їх на своїх військових. Ось прецедент
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16.03.2022 23:59 Ответить
Мер Скадовська, мер Дніпрорудного...
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17.03.2022 00:03 Ответить
Мера Скадовська вже ніби відпустили.
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17.03.2022 00:12 Ответить
Відому волонтерку - парамедика Тайру сьогодні викрали в Маріуполі разом з водієм швидкої допомоги. Треба розголосу для найшвидшого визволення людини, яка зберегла багато життів наших людей!!!
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17.03.2022 00:03 Ответить
Нельзя было этого делать. Он не пленный, чтобы его на кого-то менять. Что это вообще такое????
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17.03.2022 00:05 Ответить
Все... Сейчас 400 заложников в больнице поменяют на всех пленных кацапов. Что за... блть...
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17.03.2022 00:08 Ответить
Я не понимаю чем они думали. Уж точно не головой.
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17.03.2022 00:10 Ответить
Ну вот скоро всех орков пленных выпустят взамен на гражданских... осталось еще разведение войск подписать и все сначала
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17.03.2022 00:07 Ответить
Нас знову розводять, як після Майдану... Попри кров і сльози. Дежа вю якесь. Як же я хочу помилитись
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17.03.2022 00:07 Ответить
идиоты АПешные
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17.03.2022 00:07 Ответить
Тоесть, солдатов ловит там тероборона и армия, а потом ради дешевого пиара их меняют на чиновников, которых тупо украли. При том что украденных уже намного больше чем этот Федоров.
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17.03.2022 00:07 Ответить
З цього є дуже простий вихід: не брати живими цінних військових спеціалістів - літунів, танкістів, артилеристів, ракетчиків... Ну, й лугандонів вочевидь...
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17.03.2022 00:09 Ответить
Ну да, не на волонтерку ж міняти. Мер - то людина їх системи, вони своїх визволяють.
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17.03.2022 00:10 Ответить
Це точно, 5 днів тому викрали активістку Ольгу Гайсумову з Мелітополя..де вона?чи вона не настільки цінна?!
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17.03.2022 00:22 Ответить
Наши герои дороже чем ссыкливая пацана орковская.Тем более пацанята уже незахотят воевать потому что в следующий раз трупами окажутся ...
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17.03.2022 00:08 Ответить
кем вы себя возомнили, обсуждая это?
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17.03.2022 00:08 Ответить
Так пусть насобирают водителей фур на польской границе и меняют их на мэров. Девять мэров на одного водителя фуры... Так же лучше. Причем тут военные? Военных наших когда будут из плена забирать? Кацапов для этого собирают.
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17.03.2022 00:15 Ответить
Згідно визначення Військо́вополонений - у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військовій справі та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві - особа, що належить до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Збройних сил сторони, яка перебуває в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 стані війни , добровольці, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE) партизани , учасники https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83 руху Опору та інші https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82 комбатанти , а також деякі некомбатанти - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 військові кореспонденти , члени екіпажів https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1 торговельного флоту і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F цивільної авіації та інші, які під час війни опинилися у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 владі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA ворожої сторони .
Як можна міняти мера(цивільну людину) захопленого в заручники і військових іншої сторони??
Чому це робиться за спиною людей,де списки..
Що це за риторика "вони діти"
Бл* діти в Драмтеатрі чи в пологовому Марікполя були...козли зелені
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17.03.2022 00:09 Ответить
А вы говорите суд, гаага и тд. Сейчас рки начнут хватать всех подряд пока мы не отпустим всех пленных. Кацапоиды знают как надавить на наш мозоль и етим пользуются. Зато наших военных не отдают
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17.03.2022 00:10 Ответить
Они не на мозоль давят. Они договариваются с предателями из ОПы.
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17.03.2022 00:11 Ответить
Одного гражданского поменять на несколько военных - это неправильное решение. Но в данном конкретном случае можно извлечь выгоду. Пусть об обмене пленного мера на российских срочников узнают как можно больше людей в мире, особенно в России. Путин ведь утверждает, что в Украину срочников не посылает.
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17.03.2022 00:11 Ответить
В перші дні війни наші поміняли одного орка з росгвардії на кількох наших з тероборони. буває по різному. Своїх не можна кидати. Для того і є полонені рашисти.
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17.03.2022 00:14 Ответить
Я уверен что ***** на переговорах именно такие условия выдвинул что не афишировать ни пленных ни количество потерь РФ. А города в которых ***** проводит массовый геноцид и убийства он уже не отдаст. Именно так же в Грузии главным пунктом *мирного плана* было засекречивание потерь РФ.
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17.03.2022 00:15 Ответить
Уже говорили, что потери перестали расти по условиям России. Чтобы не пугать русских. И по тем же причинам перестали фотки их раскореженных тел в интернет пускать. Всё для Путина. Чтобы ему было удобнее убивать.
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17.03.2022 00:28 Ответить
Угу, ну дето я так и думал. По наивности полагал что все же на наших военных будут менять. Схема отработана опять и снова.
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17.03.2022 00:15 Ответить
В смысле?? Так это кацапы сейчас просто будут брать в заложники наших гражданских, чтобы обменивать их на своих военных???
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17.03.2022 00:16 Ответить
А тепер вони просікли цю фішку і будуть брати в заручники всіх чиновників і обмінювати 1 до 10
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17.03.2022 00:16 Ответить
З одного боку - це дуже правильно: ніколи не кидати своїх та не залишати нікого з наших людей у біді...Але подивіться на цей прецедент з іншого боку: тепер кацападли будуть постійно брати у заручники когось на тимчасово захопленій території для обміну на своїх недолюдків!🤬 Це не теорема - ЦЕ АКСІОМА терористів, перевірено часом і досвідом. І х.й.знає - як тепер цю дилему правильно вирішити? 🤫
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17.03.2022 00:17 Ответить
Они уже в одном Мелитополе украли под сотню людей говорят.
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17.03.2022 00:26 Ответить
Лучше бы выкупили его. У Ахмета или Бени денег взяли и выкупили...
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17.03.2022 00:17 Ответить
Те що звільнили мера Федорова , то є добре , але знаючи тактику
кацапів , то завтра вони наловлять не тільки мерів ,а і інших наших
громадян і будуть тероризувати нашу владу 😠
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17.03.2022 00:18 Ответить
Те що врятували мера то добре. Але ж це знову ті самі граблі. Ми відступаємо з деяких міст (розумію, тактично вимушено), а потім вони берут в полон мера, бібліотекаршу, медика, журналіста і як ІГІЛ починаю шантажувати і вимагати викуп. Що заважає їм зараз піти в той самий Херсон, взяти сотню людей в заручники і вимагати що завгодно, наприклад поверніть 10 відбитих танків? Чи пропустіть колону з припасами та цистернами в пункт Х? В якому моменті ми скажемо ідіть в сраку?
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17.03.2022 00:21 Ответить
Це прецедент. І пряме керівництво до дій кацапам - ловіть цивільних для обміну на військових. І це ставить під загрозу життя цивільних на окупованих територіях.
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17.03.2022 00:24 Ответить
Невже хтось вірить,що за нього кацапи строковиків взяли,яких вони навіть поранених не підбирають? Нахрєна вони їм?За нього віддали Криштопа та інших повітряних злочинців! Нам брешуть! Як і до війни .
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17.03.2022 00:25 Ответить
Что касается обменов .В тюрьмах Донецка сейчас сидят тысячи украинцев,что попали в плен ещё с 14 года!!!Нужно их в первую очередь вызволить и менять на русских Ванек .Там многие не верят ,что выйдут вообще когда-нибудь на свободу...
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17.03.2022 00:26 Ответить
Ну потому что на них плевать всем. Они же обычные люди. Также и в Мелитополе. На всех плевать, кроме мера.
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17.03.2022 00:29 Ответить
Так и знал что за спецоперация, популизмом попахивает.
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17.03.2022 00:46 Ответить
На лугандонії досі сотні полонених, бо розтринькав увесь обмінний фонд І знов за своє, що за..
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17.03.2022 01:25 Ответить
Ватний голова ватного міста, котрий саботував створення тероборони і здав місто без бою не заслуговує на розмін, не кажучи вже про незаконний розмін на військових полонених. Але в зелених капітулянтів своя збочена логіка, вони заоохочують зрадників і стимулюють деморалізацію.
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17.03.2022 02:33 Ответить
Це добре,обміняли,але фамілії цих строковиків в студію!
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17.03.2022 02:51 Ответить
9 на 1 Эти твари вообще охренели,зря вы их так начинаете учить братья украинцы!!!
После первой войны в Чечне было много воено-пленных и знаете что русские делали?
Они похищали мирных чеченцев в россии и требовали за него пленных солдат.
Посмотрите в ютубе обмен пленными, наши все чеченцы избитые, после пыток, а русские пленные такие откормленные все.
1 Украинец =1/3 русского, но никак 1 Ук=8-9 рус солдат.
Скоро за трупы будут деньги просить как в Чечне.
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17.03.2022 03:13 Ответить
У рузге, як у всякого азійського народу, в крові практика аманатства. Торгівля полоненими. Це принцип *****. На даний час це державницька політика, зараз дроздофіл із СКР буде порушувати кримінальні справи і вперед на обмін. В Чечні також було-чечена в Салехард, і рідня обмінює. Работоргівля в чистому виді. Побільше в полон їх брати і обмін у всіх випадках. Життя кожного українця важливіше за життя якоїсь мразі. Там ще буде обмінного фонду.
не кожен знає, що у 1941 році з німецьких концтаборів масово звільнялись полонені українці та білоруси. Табори перебували в зоні військової адміністрації і вермахт вирішував усе. Группа Центр хотіла утворити з військовополонених регулярні частини. за короткий час бажаючих набралось на 7 дивізій. Але Гітлер був проти-ейфорія затьмарила все.
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17.03.2022 04:02 Ответить
Ви самі собі протирічите. Не можна міняти захоплених громадян на військовополонених. Це спонукає ворога ще більше брати в заручники. Це піар - який погано закінчиться. Чим кращий мер за інших наших тисяч полонених (деякі ще з 2014 сидять у їхніх застінках)?
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17.03.2022 04:54 Ответить
Не можна міняти під час війни наших громадян із окупованої території на військових ворога, який вбивав цих громадян. Це ж абсурд: частину населення повбивали, а тих, що залишились, будуть вимагати помінять на їх військовополонених (терористів).
Президент раді піару наступає на ті ж граблі, що й раніше. Але раніше ж була АТО, то зараз - війна. Хтось може розказати президенту, як треба діяти з полоненими під час війни?
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17.03.2022 04:45 Ответить
До цієї влади немає довіри .Умови, за яких було звільнено мера, зразу не були оголошені питання чому?.В те що відпустили мера по обміну так можна вірити, а от те що обміняли на 9 строковиків-ні , розуміючи якісне (мер і строкових полонені) співвідношення.Далі чи було відкрите кримінальне провадження проти цих дев'ятьох? заради справедливості повинне було б бути і рішення суду з вироком, щоб для цих дев'ятьох "ніколи знову"
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17.03.2022 06:09 Ответить
Дуже мутна історія з дуже мутним мером. Кацапи не відпускають так просто справжніх патріотів, так було завжди
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17.03.2022 06:57 Ответить
Краще б тих полонених розстріляли на камеру за кожен обстріл Маріуполя - було б більше користі.
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17.03.2022 07:10 Ответить
ЗНАЧИТ РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ НАЧИНАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ ЦЕНИТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПУТИНА ХЙЛА И ЕГО КОРРУПЦИОННОМАЖОРНЫХ ДЕТЕЙ !)
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17.03.2022 07:11 Ответить
 
 