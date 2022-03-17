Мэра Мелитополя Федорова обменяли на девять российских срочников, - ОП
Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять русских солдат-срочников.
Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь главы ОП Дарина Заривная, информирует Цензор.НЕТ.
"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. Сразу после освобождения он поговорил по телефону с президентом. ... Более пяти дней похитители удерживали мэра, принуждая к сотрудничеству. Но Федоров не покорился. За него Россия получили 9 своих пленных солдат 2002-2003 г.р. Это фактически дети, срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет. Но весь мир снова видит, что "их там есть", – сказала она.
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+37 Стрелок
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+34 Вася Василенко #475042
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Не треба того піару,зараз за Тайру захочуть того жирного вбивцю пілота
Нащо вони їх всіх на Телебачення тащать,невже не можна просто заявляти їх імена і що всі пілоти і високочини здохли при затриманні,а тримати їх для Гааги
Як можна міняти мера(цивільну людину) захопленого в заручники і військових іншої сторони??
Чому це робиться за спиною людей,де списки..
Що це за риторика "вони діти"
Бл* діти в Драмтеатрі чи в пологовому Марікполя були...козли зелені
кацапів , то завтра вони наловлять не тільки мерів ,а і інших наших
громадян і будуть тероризувати нашу владу 😠
После первой войны в Чечне было много воено-пленных и знаете что русские делали?
Они похищали мирных чеченцев в россии и требовали за него пленных солдат.
Посмотрите в ютубе обмен пленными, наши все чеченцы избитые, после пыток, а русские пленные такие откормленные все.
1 Украинец =1/3 русского, но никак 1 Ук=8-9 рус солдат.
Скоро за трупы будут деньги просить как в Чечне.
не кожен знає, що у 1941 році з німецьких концтаборів масово звільнялись полонені українці та білоруси. Табори перебували в зоні військової адміністрації і вермахт вирішував усе. Группа Центр хотіла утворити з військовополонених регулярні частини. за короткий час бажаючих набралось на 7 дивізій. Але Гітлер був проти-ейфорія затьмарила все.
Президент раді піару наступає на ті ж граблі, що й раніше. Але раніше ж була АТО, то зараз - війна. Хтось може розказати президенту, як треба діяти з полоненими під час війни?