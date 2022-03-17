Мэра Мелитополя Федорова обменяли на девять российских срочников, - ОП

Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять русских солдат-срочников.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь главы ОП Дарина Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. Сразу после освобождения он поговорил по телефону с президентом. ... Более пяти дней похитители удерживали мэра, принуждая к сотрудничеству. Но Федоров не покорился. За него Россия получили 9 своих пленных солдат 2002-2003 г.р. Это фактически дети, срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет. Но весь мир снова видит, что "их там есть", – сказала она.

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