Мера Мелітополя Федорова обміняли на дев'ятьох російських строковиків, - ОП
Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця глави ОП Дарина Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.
"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону. Одразу після звільнення він поговорив телефоном з президентом. ... Більше п'яти днів викрадачі утримували мера, примушуючи до співпраці. Та Федоров не скорився. За нього Росія отримали 9 своїх полонених солдат 2002-2003 р.н. Це фактично діти, строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні нема. Але весь світ знову бачить, що "их там есть", - сказала вона.
Топ коментарі
+37 Стрелок
показати весь коментар16.03.2022 23:52
+34 Вася Василенко #475042
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+27 Nature of Ukraine
показати весь коментар16.03.2022 23:59
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Не треба того піару,зараз за Тайру захочуть того жирного вбивцю пілота
Нащо вони їх всіх на Телебачення тащать,невже не можна просто заявляти їх імена і що всі пілоти і високочини здохли при затриманні,а тримати їх для Гааги
Як можна міняти мера(цивільну людину) захопленого в заручники і військових іншої сторони??
Чому це робиться за спиною людей,де списки..
Що це за риторика "вони діти"
Бл* діти в Драмтеатрі чи в пологовому Марікполя були...козли зелені
кацапів , то завтра вони наловлять не тільки мерів ,а і інших наших
громадян і будуть тероризувати нашу владу 😠
После первой войны в Чечне было много воено-пленных и знаете что русские делали?
Они похищали мирных чеченцев в россии и требовали за него пленных солдат.
Посмотрите в ютубе обмен пленными, наши все чеченцы избитые, после пыток, а русские пленные такие откормленные все.
1 Украинец =1/3 русского, но никак 1 Ук=8-9 рус солдат.
Скоро за трупы будут деньги просить как в Чечне.
не кожен знає, що у 1941 році з німецьких концтаборів масово звільнялись полонені українці та білоруси. Табори перебували в зоні військової адміністрації і вермахт вирішував усе. Группа Центр хотіла утворити з військовополонених регулярні частини. за короткий час бажаючих набралось на 7 дивізій. Але Гітлер був проти-ейфорія затьмарила все.
Президент раді піару наступає на ті ж граблі, що й раніше. Але раніше ж була АТО, то зараз - війна. Хтось може розказати президенту, як треба діяти з полоненими під час війни?