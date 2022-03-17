РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3608 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
86 441 253
армия РФ (15308) война (46486) Путин (29845) Россия (91187)

Путин о целях войны в Украине: За будущее России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Президент России Владимир Путин заявил, что ведет войну с Украиной "за право быть и оставаться Россией" и "за будущее нашей страны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путина цитирует издание "Голос Америки".

"Борьба, которую мы ведем, – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем бороться за право быть и оставаться Россией", – уверяет Путин.

Путин также назвал "национал-изменниками" тех, кто ориентируется на западный образ жизни.

По словам президента РФ, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь помешать стране.

К людям, которые просто тратят деньги за границей, у него нет вопросов.

Смотрите также: Путин – военный преступник, – Байден. ВИДЕО

Он в очередной раз подверг критике западные страны, заявив, что они пытаются "отменить" Россию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+92
🇺🇦автостанція чайка @pereproshuyu

я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
показать весь комментарий
17.03.2022 09:21
+65
То есть, для будущего московии надо убивать Украину и украинцев. Логика грёбаного психопата и государства-террориста
показать весь комментарий
17.03.2022 09:25
+57
Редактор , поменяйте фотку хитлера

показать весь комментарий
17.03.2022 09:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Таке враження, що ****** керує якийсь глист в мозку. А далі - глистоподібне ***** самовбивчо керує безвольною Московією.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:01 Ответить
вот жеж больной ублюдок !
показать весь комментарий
17.03.2022 12:20 Ответить
Смерть путлеру и его проституткам.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:22 Ответить
проституток не ображай-вони не хочуть тобі зла
показать весь комментарий
17.03.2022 18:53 Ответить
Путін також назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя а вот и ссср вернулся - будут доносы, колективизация, очередя, талоны на еду и нквд(мп)
показать весь комментарий
17.03.2022 12:37 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 12:42 Ответить
Вместо слова "Россия" заменить на "Германский рейх" и будет идеальная калька.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:42 Ответить
Нет будущего у клоаки, пока называемой Россией.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:43 Ответить
рашизм- шизо-фашизм кацапо-ордынских *********, так называемых рюзьге.

выходит, будущее своё паРаша представляет исключительно в скатывании к состоянию азиопской Нигерии в снегах или Верхней Вольты с ржавыми ракетами, в подлом нападении на соседние страны под дикими шизофреническими предлогами, в одичании и в пребывании в контрах со всем цивилизованным миром+в состоянии жалкой сырьевой шавки на подсосе у Поднебесной.

а жить как все нормальные страны, соблюдая международные законы и договоры, которые сами и подписали, да даже собственные законы паРашии, не? никак?

кстати, по законам самой эрэфии, ст.353 УК рассеи- за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны существует серьезная ответственность.

За развязывание войны в эрэфии предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. За ведение войны - от 10 до 20 лет...
показать весь комментарий
17.03.2022 12:46 Ответить
Очередная порция дерьма на голову ватникам.Я бы с удовольствием удавил бы его дочь и Кабаеву с его **********
показать весь комментарий
17.03.2022 12:48 Ответить
Тут справа не тільки в *****, а взагалі всі козломорді повинні бути знищені, тому що вони з часом вибеоуть собі нового *****.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:45 Ответить
Ху@ ло вважає , щоби вижити оркам на цій землі , потрібно знищити
украінську націю ?

Ні , кремлівський виродку , вас орків , потрібно знищити під корінь ,
щоби весь світ видохнув з полегшенням 🙁
показать весь комментарий
17.03.2022 12:55 Ответить
русский ента глубинно сортирный вялико зверьковый унтеменш ! на утилизацию ибо они мусор !
показать весь комментарий
17.03.2022 12:59 Ответить
Да нет у расеи никакого будущего! Не может быть будущего у страны-агрессора. расея будет обнесена тооолстым бетонным забором. И что будет происходить за тем тем забором -- хоть социализм, хоть коммунизм -- да насрать!
показать весь комментарий
17.03.2022 13:03 Ответить
Путін також назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это называется "грабли",это уже всё было и это развалилось.
Первый акт закончился в 90е ,сейчас начало 2го заключительного.
Эволюционные процессы пошли вспять.С реками как-то не удалось,масштаб не тот,надо всю страну в двадцатый век загнать.
Вопрос,зачем разведки работают в рф,когда один идиот может и так,по собственной инициативе всё разрушить.
показать весь комментарий
17.03.2022 13:09 Ответить
ну може тоді раССія перестане продавати газ і нафту на захід? ну щоб не підтримувати там 'західний спосіб життя'.
може раССія перестане красти (чи в кращому випадку купляти) західні технології? ну щоб не копіювати 'західний спосіб життя'.
показать весь комментарий
17.03.2022 13:14 Ответить
Одна із рупорів рос.підерації симонян сказала, що у них є модель: машин, склад засобів гігієни та іншої західної продукції у різних галузях і по їх технології вони зроблять все самі (по їх інструкції), але вона ще не знала, що маючи модель, ну наприклад автомобіля audi у них все рівно получится ваз 2112.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:00 Ответить
Что вы обсуждаете?
Ещё в каком году Немцов сказал про Путина "он ********!"?
показать весь комментарий
17.03.2022 13:16 Ответить
Вот как хорошо рeсский поэт написал про Россию:
Мы племя людоедов.
У нас обычай есть
Кусаться за обедом,
Стремясь соседа съесть.
А если кто соседа
Не может съесть живьём,
Тот будет без обеда.
Вот так мы и живём.
показать весь комментарий
17.03.2022 13:39 Ответить
можете повторити ще

за посиланням - П.І.Б, особисті номери телефонів Прес-служби Путіна

Дякуємо за увагу!

З повагою кібер спільнота «ENIGMA»

✍️ https://t.me/EN111GMA/167
показать весь комментарий
17.03.2022 15:42 Ответить
Он просто не знает как объяснить зачем они напали когда на них никто не нападал
показать весь комментарий
17.03.2022 13:19 Ответить
Кому ці кацапи всралися , щоб на них нападати , вони скоро один одного
будуть жерти , бо вони людожери і ходячі зомбаки 😠
показать весь комментарий
17.03.2022 13:25 Ответить
Змбаки и они тут никому не всрались
показать весь комментарий
17.03.2022 13:29 Ответить
Будуемо парашу вбиваючи українських дітей та жінок в Україні, які є фашистами. Що верзе це плешиве *****.

Україна переможе й жорстко помститься за усі смерті, кров безневинну, безмежне горе, яке принесло на нашу землю ця кремлівська нечисть.

Слава Нації. піZда фашистській *********.
показать весь комментарий
17.03.2022 13:28 Ответить
Просто старый урод не может принять изменившийся мир и пытается законсервировать кацапов в совке, а руссекий мир это и есть совок - отсутствие демократии, пропаганда, народа в рабстве у государства, милитаризация общества, гомофобия, бедность и дачи с кортошкой, безперспективность и пьянство, железный зановес.
показать весь комментарий
17.03.2022 13:29 Ответить
Кубань тре вернути Україні....
показать весь комментарий
17.03.2022 13:36 Ответить
разом з Кримом і Донбасом...
показать весь комментарий
17.03.2022 13:36 Ответить
я вибачаюсь, ***** вона всралась з заселеним лайном? чи ви хочете теж погратись в імперію, збираючу 'ісконно Українські землі'?
показать весь комментарий
17.03.2022 15:07 Ответить
у путинских ********* вся недвижимость на Западе, все их дети ******** на Западе.
Все эти российские ******** пользуются от машин до туалетной бумаги с Запада.
показать весь комментарий
17.03.2022 15:07 Ответить
"за право бути і залишатися імперськими скаженими собаками і мерзенними безсерцевими тварюками"
показать весь комментарий
17.03.2022 15:16 Ответить
маячня
показать весь комментарий
17.03.2022 15:28 Ответить
Не буде у вас ніякого майбутнього! Russia delenda est!
показать весь комментарий
17.03.2022 16:04 Ответить
Жоден президент не турбувався що до захисту та зміцненню України. Закривали ракетні розробки,чути не бажали за відновлення ядерної зброї. Ось і наслідки.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:12 Ответить
умом расисю не понять !!
///
- россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
- Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война.
- Война началась для того, чтобы не началась война.
- Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли.
- Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё-равно не разбомбили, это постановка.
- Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но за 20 дней получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь.
- Все украинские самолёты были уничтожены ракетами еще на аэродромах. но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
- Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:24 Ответить
👍
показать весь комментарий
17.03.2022 16:43 Ответить
ленинград, свердловск, орджоникидзе, горький, калинин, брежнев и памятник дзержинскому до сих пор не коммунизированы обратно
показать весь комментарий
17.03.2022 18:34 Ответить
воно ще живе???
показать весь комментарий
17.03.2022 16:50 Ответить
Он *******, Владимир Путин, чтобы вы поняли." - Борис Ефимович Немцов.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:53 Ответить
И мы уже знаем какое это будущее, российскому же быдлу это ещё предстоит узнать и прочувствовать на собственной шкуре.
показать весь комментарий
17.03.2022 17:10 Ответить
падла кацапська - чиста гебельсовщина ....це коли Україна посягала на кацапський суверинітет - чому тоді не пішов війною на прибалтівв ...сикливо із НАТО мати справу ....- обломаетесь кацапи ...
показать весь комментарий
17.03.2022 17:10 Ответить
Згадую Б. Нємцова :" Он ********, щоб ви розуміли"
показать весь комментарий
17.03.2022 18:22 Ответить
Путин виновен в том, что Россия не имеет брава на жизнь и как государство исчезнет с политической карты мира.
показать весь комментарий
17.03.2022 18:41 Ответить
Альбо Росссія альбо Україна!!!!!!!! план доволі альтернативний !!!!!! ліпше Україна.
І які перемовини???
Україна вимушена озброюватись, щоби чинити опір оркам що хочуть знищити народ, вішати їх на фонарних стовбах........про це кричали ******* з каналів ТВ **********, Соловья і інших.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:06 Ответить
Тобто кацапи хочуть забезпечити своє майбутнє позбавивши майбутнього українців і їх дітей? Хто їм дав таке право?
Смерть, тільки смерть підoрасам.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:50 Ответить
Откуда вдруг взялось у Путина выражение "национал-предатели"?
Оказывается, есть первоисточник:
Выражение Nationalverrater употребляется в книге Адольфа Гитлера "Моя борьба", (2-й том, часть 9 "Мысли о значении и организации штурмовых отрядов").

показать весь комментарий
17.03.2022 20:05 Ответить
.... яка припинить існування після перемоги над "підступною рашисткою навалою" - так буде написано в новітніх підручниках історії.
показать весь комментарий
17.03.2022 20:16 Ответить
Придурок у России нет будущего просрали.
показать весь комментарий
18.03.2022 04:30 Ответить
Похоже на неуклюжий перевод слов Гитлера: "Мы ведем борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества"...
показать весь комментарий
20.03.2022 16:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 