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Путин о целях войны в Украине: За будущее России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что ведет войну с Украиной "за право быть и оставаться Россией" и "за будущее нашей страны".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Путина цитирует издание "Голос Америки".
"Борьба, которую мы ведем, – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем бороться за право быть и оставаться Россией", – уверяет Путин.
Путин также назвал "национал-изменниками" тех, кто ориентируется на западный образ жизни.
По словам президента РФ, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь помешать стране.
К людям, которые просто тратят деньги за границей, у него нет вопросов.
Он в очередной раз подверг критике западные страны, заявив, что они пытаются "отменить" Россию.
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+92 olele
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+57 Sophia-Maria Duglass
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Пожалуйста, подождите...
выходит, будущее своё паРаша представляет исключительно в скатывании к состоянию азиопской Нигерии в снегах или Верхней Вольты с ржавыми ракетами, в подлом нападении на соседние страны под дикими шизофреническими предлогами, в одичании и в пребывании в контрах со всем цивилизованным миром+в состоянии жалкой сырьевой шавки на подсосе у Поднебесной.
а жить как все нормальные страны, соблюдая международные законы и договоры, которые сами и подписали, да даже собственные законы паРашии, не? никак?
кстати, по законам самой эрэфии, ст.353 УК рассеи- за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны существует серьезная ответственность.
За развязывание войны в эрэфии предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. За ведение войны - от 10 до 20 лет...
украінську націю ?
Ні , кремлівський виродку , вас орків , потрібно знищити під корінь ,
щоби весь світ видохнув з полегшенням 🙁
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это называется "грабли",это уже всё было и это развалилось.
Первый акт закончился в 90е ,сейчас начало 2го заключительного.
Эволюционные процессы пошли вспять.С реками как-то не удалось,масштаб не тот,надо всю страну в двадцатый век загнать.
Вопрос,зачем разведки работают в рф,когда один идиот может и так,по собственной инициативе всё разрушить.
може раССія перестане красти (чи в кращому випадку купляти) західні технології? ну щоб не копіювати 'західний спосіб життя'.
Ещё в каком году Немцов сказал про Путина "он ********!"?
Мы племя людоедов.
У нас обычай есть
Кусаться за обедом,
Стремясь соседа съесть.
А если кто соседа
Не может съесть живьём,
Тот будет без обеда.
Вот так мы и живём.
за посиланням - П.І.Б, особисті номери телефонів Прес-служби Путіна
Дякуємо за увагу!
З повагою кібер спільнота «ENIGMA»
✍️ https://t.me/EN111GMA/167
будуть жерти , бо вони людожери і ходячі зомбаки 😠
Україна переможе й жорстко помститься за усі смерті, кров безневинну, безмежне горе, яке принесло на нашу землю ця кремлівська нечисть.
Слава Нації. піZда фашистській *********.
Все эти российские ******** пользуются от машин до туалетной бумаги с Запада.
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- россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
- Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война.
- Война началась для того, чтобы не началась война.
- Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли.
- Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё-равно не разбомбили, это постановка.
- Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но за 20 дней получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь.
- Все украинские самолёты были уничтожены ракетами еще на аэродромах. но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
- Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм.
І які перемовини???
Україна вимушена озброюватись, щоби чинити опір оркам що хочуть знищити народ, вішати їх на фонарних стовбах........про це кричали ******* з каналів ТВ **********, Соловья і інших.
Смерть, тільки смерть підoрасам.
Оказывается, есть первоисточник:
Выражение Nationalverrater употребляется в книге Адольфа Гитлера "Моя борьба", (2-й том, часть 9 "Мысли о значении и организации штурмовых отрядов").