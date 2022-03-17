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Путін про мету війни в Україні: За майбутнє Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що веде війну з Україною "за право бути і залишатися Росією" і "за майбутнє нашої країни".

Як інформує Цензор.НЕТ, Путіна цитує видання "Голос Америки".

"Боротьба, яку ми ведемо, – це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей. Ми боротимемося за право бути і залишатися Росією", - запевняє Путін.

Путін також назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.

За словами президента РФ, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.

До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, - Джонсон

Він вчергове розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.

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Топ коментарі
+61
🇺🇦автостанція чайка @pereproshuyu

я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
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17.03.2022 09:21
+33
Редактор , поменяйте фотку хитлера

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17.03.2022 09:23
+30
Як завжди. Це падло саме скасовує кацапердію, а звинувачує Захід.
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17.03.2022 09:23
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Чтобы получить право быть Россией, нужно отказаться от сменовеховской модели развития общества, избавиться от советского наследия и осудить преступления коммунизма в ПАСЕ, а не проводить террор в Украине. Но вырожденческая модель развития РФ, предложенная выходцами из КГБ, предполагает именно сменовеховство. Что такое смена вех? Это прямое примирение ценностей коммунизма и ценностей императорской России, что в моральном плане есть неприемлемым. Попытка помирить РПЦ с РПЦЗ, привлечение Романовых к конституционной монархии в РФ и при этом на кремле планируют оставить звёзды вместо орлов, а в мавзолее будет лежать Ленин. Эта невероятная, богоборческая модель пытается прижиться сегодня в РФ. Умирающий в Буэнос-Айресе белоэмигрант, атаман ВВД - Михеев Ярополк Леонидович, написал мне письмо пару лет назад. Он сказал мне: "Нет мира между Богом и Мамоною", намекая, что постсоветская РФ развивается неправильно.
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17.03.2022 09:49 Відповісти
Московією може ви і залишитеся, не більше
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17.03.2022 09:49 Відповісти
Яке ж воно направду дурнувате! Та й чого це він за росію воювати почав в Україні? Ми що претендували на його мордор? Чи воно увесь світ зібралося підімяти під себе і успішно вдавилося українцями!!!
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17.03.2022 09:50 Відповісти
фюрер московської недокраїни лякає весь світ, московію потрібно знищити всим людством.
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17.03.2022 09:50 Відповісти
россия будет - Кацапстан. А путин так и останется - ******.
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17.03.2022 09:51 Відповісти
Почему путин - *****? Потому что несёт всякую *****!
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17.03.2022 09:51 Відповісти
Netu drugogo vybora kak tolko unictozit putlera,tut i medicina uze besilna
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17.03.2022 09:52 Відповісти
Так, вово )(й-ло, у історії таке вже відбувалось із царем Крьозом, він, почувши пророкування оракула, "перейшовши річку ти зруйнуєш велике царство" подумав, о це чуже царство , а виявилось, що розрушив власне.
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17.03.2022 09:53 Відповісти
Х*йло про борьбу пишет? Новый mein Kampf
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17.03.2022 09:55 Відповісти
Путя фашист, ублюдок
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17.03.2022 09:55 Відповісти
В барьбе за будущєє Раїсі я в нєй камня на камнє нє аставлю... Прапор в руки. Шизоїд.
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17.03.2022 09:55 Відповісти
Ты и так вошел в мировую историю как ***** фашисткой росии этого достаточно на много десятилетий...пощади не буде нікому!
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17.03.2022 09:56 Відповісти
просто бреше. приведе пукін росію до московії
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17.03.2022 09:56 Відповісти
Русскіє, разом з їх язиком, будуть там, де зараз савєцкіі з тим самим же язиком.
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17.03.2022 09:56 Відповісти
Початок кінця паРаші!
Через 5, 10 чи 30 років, але небуття прийде на московські болота!
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17.03.2022 09:57 Відповісти
Во ібанько
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17.03.2022 09:57 Відповісти
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Ну че, нацики! Намазали уже себе зеленкой места для быстрой денацификации? Бггг
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17.03.2022 09:59 Відповісти
nутін також назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.
А його доньки в ЄС про це знають? 🤨
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17.03.2022 09:59 Відповісти
Понятно. Готовит стадо баранов к всеобщей мобилизации на убой
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17.03.2022 10:01 Відповісти
****** и не краснеет
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17.03.2022 10:01 Відповісти
Кабаева предатель...
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17.03.2022 10:02 Відповісти
да будет будущее расеи у пуйла в отхожем месте в бункерном сортире !
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17.03.2022 10:03 Відповісти
За восемь лет антифошызду пуйлу могли бы уже в папочке доложить, что слово "нацпредатель" стыбзено у гитлера. плывёт лысый без ботокса.
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17.03.2022 10:06 Відповісти
А шо це таке, ваша "росія"? І що за "слава руZZкого оружия"? Коли взагалі кацапи когось перемагали, без союзників, і не закидуючи м'ясом замість демонстрації військової майстерності? З давніх часів: Куліковська битва? просто епізод громадянської війни у Золотій Орді, з обох сторон і татари, і московити - жорстка рубка і розмін, так зване іго ще мінімум на 100 років на московії... Бородино? так у французьських підручниках - це їх перемога, та й не посперечаєся, мацкву віддали і спалили, відступ військ Наполеона був з інших причин і десь тільки через півроку. Кримська війна? ганебний розгром, як в футболі казали колись "мордой об газон". Турецька? ну йшло непогано, доки її Величність не вмішалась, і відразу хвоста піджали, сявки позорні кацапо-свинособачи... "Маленька пабєданосна" Японська? ги-ги-ги Перша Світова? ну там йшло і так, і сяк - десь прорвались, десь звіздюлів отримали, потім членін порішав( "укралі пабєду********* )Друга Світова - перемога з величезними втратами і з допомогою як зовнішніх союзників, так і тих, яких зараз і не мають(Україна та деякі інші країни совка) і то, сподівалися ж не зовсім на те в 39-му - хотіли "да ла-маншу дайті", це як мінімум, так що така собі перемога... а потім взагалі - вдалих війн не пригадую - тільки карательні акції на кшталт Праги чи 2-ї Чеченської, Сирії/на купу ганебних програшів.
І взагалі 90% території захоплено не якоюсь такою собі "доблєстью", а тупо через те, що там на час захоплення жили народи не настільки розвинені(пороху і вогнепальної зброї не знали), або взагалі майже ніхто не жив - не треба здаватися тим, ким ви не є. Бо тоді Канада теж "свєрх-дєржава", вона ж не настільки менше за вас за територією. Хоча та сама Канада і насправді в 1000 разів гідніша за вас називатися "над-державою" - бо там люди живуть як ЛЮДИ, а не як гній в людській подобі, і начхати, скільки в них ракет і чи є вони в них взагалі!..
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17.03.2022 10:07 Відповісти
Это ***** шизофрения , раздвоение личности , у него и Лаврова дети на Западе , у Соловьева коттеджи . Это шо пчелы против меда , это он на себя намекает Я еще раз убедился , что ***** , кроме того , что больной ублюдок , так еще и ттупой
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17.03.2022 10:08 Відповісти
поубивав тысячу-две своих "мальчиков" в Украинских степях и лесах и еще тысяч 10-20 сделав калеками и психами... какое будущее рашки ***** увидело вдали....
да и вообще, что додыхающее ботоксное ****** может знать о будущем????
ты падаль плешивая убила не только будущее беснуватой рашки но и ее сегодняшнее....
тварь сдохни...
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17.03.2022 10:09 Відповісти
Насправді цьому їбан&ту все пише ×уйло Патрушев, якій що Єльціна що Пукіна тримав, та тримає за маріонеток. Патрушев зараз домовляється з КаДиркой можливо дійсно пукіна в "расход" та привести нове "обличчя" до влади ну щось на кшталт Ленін-Сталін
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17.03.2022 10:09 Відповісти
путин-онкология 2-й степени,у него рак мозга,он не жилец,отсюда маразм и расстройства психики.Окружение об этом знает,но боится его ликвидации,ведь сдохнет скоро по-любому! И сатана-людоед хочет перед смертью забрать побольше жизней.
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17.03.2022 10:09 Відповісти
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