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Путін про мету війни в Україні: За майбутнє Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив, що веде війну з Україною "за право бути і залишатися Росією" і "за майбутнє нашої країни".
Як інформує Цензор.НЕТ, Путіна цитує видання "Голос Америки".
"Боротьба, яку ми ведемо, – це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей. Ми боротимемося за право бути і залишатися Росією", - запевняє Путін.
Путін також назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.
За словами президента РФ, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.
До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає.
Він вчергове розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.
Топ коментарі
+61 olele
показати весь коментар17.03.2022 09:21
+33 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.03.2022 09:23
+30 drowsy_cat
показати весь коментар17.03.2022 09:23
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Будь ласка, зачекайте...
Через 5, 10 чи 30 років, але небуття прийде на московські болота!
А його доньки в ЄС про це знають? 🤨
к всеобщей мобилизациина убой
І взагалі 90% території захоплено не якоюсь такою собі "доблєстью", а тупо через те, що там на час захоплення жили народи не настільки розвинені(пороху і вогнепальної зброї не знали), або взагалі майже ніхто не жив - не треба здаватися тим, ким ви не є. Бо тоді Канада теж "свєрх-дєржава", вона ж не настільки менше за вас за територією. Хоча та сама Канада і насправді в 1000 разів гідніша за вас називатися "над-державою" - бо там люди живуть як ЛЮДИ, а не як гній в людській подобі, і начхати, скільки в них ракет і чи є вони в них взагалі!..
да и вообще, что додыхающее ботоксное ****** может знать о будущем????
ты падаль плешивая убила не только будущее беснуватой рашки но и ее сегодняшнее....
тварь сдохни...