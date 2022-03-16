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Путин – военный преступник, – Байден. ВИДЕО

Президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что он военный преступник", – сказал Байден журналистам после выступления в Белом доме.

Ранее официальные лица США, включая Байдена, не заявляли, что в Украине совершаются военные преступления, ссылаясь на продолжающееся расследование относительно того, можно ли использовать этот термин.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, расследование военных преступлений все еще продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут продолжать давление на экономику России и будут изолировать ее на международной арене, - Байден

Байден Джо (2790) путин владимир (31260)


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Топ комментарии
+40
Амінь.....
тобто з терористои ніяких підписів і договорів.
Амінь
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16.03.2022 21:56
+16
Убить упрямую ******** тварь…
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16.03.2022 21:58
+16
А дальше - всё......... это был сигнал в Гаагу, фактически сейчас идёт речь о создании специального трибунала. Даже если этот ублюдок сейчас остановится и выведет своих орков, ничего не изменится.
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16.03.2022 22:08
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Амінь.....
тобто з терористои ніяких підписів і договорів.
Амінь
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16.03.2022 21:56 Ответить
Саме так, знову Байден з журналістами спрацював на випередження!
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16.03.2022 22:19 Ответить
"Я думаю..."
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16.03.2022 22:28 Ответить
Джо дипломат )
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16.03.2022 22:39 Ответить
Убить упрямую ******** тварь…
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16.03.2022 21:58 Ответить
а клешню он ему снова пожмет при встрече?
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16.03.2022 21:59 Ответить
Ведь мог же убить его несколько месяцев назад когда ***** прилетало в США
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16.03.2022 22:00 Ответить
В октябре прошлого года , Байден встречался с путлером в Швейцарии 😡
путлер не посещал США !
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16.03.2022 23:29 Ответить
І що далі?
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16.03.2022 22:03 Ответить
А дальше - всё......... это был сигнал в Гаагу, фактически сейчас идёт речь о создании специального трибунала. Даже если этот ублюдок сейчас остановится и выведет своих орков, ничего не изменится.
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16.03.2022 22:08 Ответить
ви справді вірите що хло піде в гаагу?
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16.03.2022 22:13 Ответить
Увы, я давно сняла розовые очки. А решение о создании трибунала будет днями, после отчета Хана.
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16.03.2022 22:39 Ответить
Я ж не против цих трибуналів. Від створення до винесення рішення може пройти дуже багато часу. Це така ж сама буде маячня як с MH17.
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16.03.2022 22:45 Ответить
и что дальше? путин на него явится?
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16.03.2022 22:47 Ответить
Прям как дядя Хуссейн😀
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16.03.2022 22:03 Ответить
Я, думаю, ці слова багато значать, для світу і само собою для нас Українців
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16.03.2022 22:06 Ответить
Вже постив, але тут тема співпвдає, тому ще раз:

Путин за шаг до физической ликвидации 19
ТАРАС ЧОРНОВИЛ, «ГЛАВРЕД» 16.03.2022, 15:46 26,600

Что означает признание главы РФ военным преступником?

Впервые после Гитлера... Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании Путина военным преступником. Республиканцы и демократы были едины в этом решении. Еще раз - Путин официально приравнен к Гитлеру парламентом самого могущественного государства мира, которое умеет и может добиться учета своих позиций!

За этим стоит абсолютная изоляция и поиск способов стимулировать физическую ликвидацию преступника. Более чем четкий сигнал, что любое сотрудничество с таким лицом и связанными с ним субъектами влечет за собой жесткое реагирование. Даже те экономические контакты, которые сохраняются с РФ, становятся для участников опасными.

Можно предположить, что и ЕС поспешит как можно скорее попрощаться с рашистскими энергоносителями. И, скорее всего, Путин им в этом поможет контрсанкциями.

Переговоры с преступником становятся актом сомнительного действия. Это сигнал для всех самозваных посредников, а также и для Зеленского. Потому что с Гитлером после Второй мировой переговоров уже не вел никто, кроме Сталина. Если существо признано международным военным преступником, с ним не договариваются - его уничтожают.

За этим стоит ожидание кардинально другого уровня военной помощи. К 13,6 млрд долларов общей помощи Байден добавил еще миллиард сугубо военной. Если бы они еще так фатально не боялись московских ракет...

А еще такое объявление означает, что для США важно, чтобы Украина полностью и безусловно победила Россию. Теперь это дело принципа, и обратного пути нет.

Также Сенат в довольно ультимативной форме требует от Международного суда ООН начать обстоятельное расследование по факту военных преступлений и преступлений против человечности со стороны Московии. Это указывает на раскрутку процесса не только против персонально Путина и его верхушки (этим занимается Международный уголовный суд), а против рашизма в целом как явления. Это свидетельствует о том, что американские элиты наконец созрели для понимания, что само существование этой империи несет угрозу миру.

Очень хочется верить, что точка невозврата уже пройдена. И голосование в Сенате ряда близких к президенту сенаторов свидетельствует о том, что решение согласовано с Байденом.

Еще раз: впервые после Гитлера последовала такая заруба.

Тарас Чорновил, «Главред»
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16.03.2022 22:17 Ответить
Сейчас уже с кацапстана не слезут, пока не доведут их до уровня Сев.Кореи.
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16.03.2022 22:41 Ответить
сев. корея при всех ее санкциях по сег. день себя прекрасно чувствует.
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16.03.2022 22:49 Ответить
Не смешите.
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16.03.2022 22:51 Ответить
По сравнению с "рф", разве что...
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16.03.2022 22:54 Ответить
Ну, у каждого своё чувство прекрасного - кому и кобыла невеста.
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17.03.2022 11:43 Ответить
Буде замість путіна медведєв чи лавров - нічого не зміниться

Вважаю, зміниться. Навіть ці злочинці не мають такої огидності, як той карлік-більшовичок. Якщо б у 1918 подох ленін, все б ткж було б інакше.
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16.03.2022 22:53 Ответить
Чесність-найкраща політика. Тому потрібно злочинця путіна вже давно назвати злочинцем за злочини проти людяності. Хіба так може вчиняти людина, що віддає накази знищувати міста і села України?
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16.03.2022 22:06 Ответить
И думаю, что это был экспромт Байдена, очевидно после того как он получил сводку разведки по сегодняшнему Мариуполю.
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16.03.2022 22:11 Ответить
Це суттєво змінює простір фразування для подоляків, єрмаків і інших арахамій.

Слідкуємо, як ті різко перевзуватимуться у стрибку і як різко з їх мови зникне фраза "війна закінчиться тоді, коли встрінуться два президенти".
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16.03.2022 22:13 Ответить
Плутин - это генетическое недоразумение и заноза человечества.. и враг каждого УКРАИНЦА..
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16.03.2022 22:21 Ответить
вспомните когда отменили поправку Джексона-Веника
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17.03.2022 00:20 Ответить
МЗС обіцяє повернути Крим і кожен клаптик землі, захоплений Росією.
Ми повернемо Крим і кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо Росію та її керівництво на відповідальність за всі злочини, скоєні нею в Україні,
- йдеться у повідоменні МЗС
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16.03.2022 22:23 Ответить
ХЙЛО ХУЖЕ !!! ОН СВОЙ НАРОД В ДОМАХ ВЗРЫВАЛ !!!
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16.03.2022 22:25 Ответить
беН Ладен був застрілений в горах десь там
а ******** буде застрілений в горах Уралу... напевно дуже скоро
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16.03.2022 22:27 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты
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16.03.2022 22:46 Ответить
Ху@ло буде знищений фізично , своїми людьми 😠
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16.03.2022 23:33 Ответить
СПАСИБО ПЛЕШИВОМУ ПУТИНУ !
Впервые я хочу сказать этому выродку - окурку Спасибо !
И для этого у меня есть свои соображения ….!

И так , слушай ПлеШивый , что кроме того , что тебя проклинает и не навидит весь мир , я один хочу сказать тебе спасибо !
И вот за что :

1.За то что ты сделал Росиию самой нищей страной мира .

2.За то что показал всем кто тебя « боялся « , что у тебя самая Ху@вая Армия в мире .

3.За то что весь мир увидел какой ты тупой старый вышедший из ума маразматик и с тобой бесполезно в дальнейшем вести будь какие дела

За то что ты сделал из себя политического трупа - ты для всех мировых лидеров - покойник .
За то что на Россиию опустили железный занавес и надолго .
За то что добился чтобы Россию обложили жестокими санкциями .
За то что слово русское , русский стало словом нарицательным
За то что ты сплотил народ Украины в единый крепкий кулак , который ****** тебя по твоей плешивой голове ….
За то , что теперь Европа укрепит ещё сильнее

Североатлантический альянс.
10. За то что хотел взорвать Украину, а фактически ты укрепил единство Украины.

Ты хотел чтобы было меньше войск НАТО на твоих границах , но теперь ты навсегда получил еще больше войск НАТО на твоих границах.

И последнее я скажу тебе Большое Спасибо - если ты **** здохнешь !
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17.03.2022 05:45 Ответить
Давно пора объявить ЗАКОННУЮ ОХОТУ на кровавого лубянского ублюдка. Все суды, все прокуроры мира должны принять ОРДЕРА НА ДОСТАВКУ СО СНЯТИЕМ ВСЯКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЭТО ОСУЩЕСТВЯТ. Доставить живым или, лучше, сразу - с ломом в заднице...
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17.03.2022 10:42 Ответить
"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден Джерело:
Якось не впевнено звучить-це злочинець 21 століття-і його треба ізолювати(знешкодити) від всього Світу
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17.03.2022 11:49 Ответить
Байден пришел, порядок навел. Кацапам конец.
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17.03.2022 12:21 Ответить
 
 