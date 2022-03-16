Путин – военный преступник, – Байден. ВИДЕО

Президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что он военный преступник", – сказал Байден журналистам после выступления в Белом доме.

Ранее официальные лица США, включая Байдена, не заявляли, что в Украине совершаются военные преступления, ссылаясь на продолжающееся расследование относительно того, можно ли использовать этот термин.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, расследование военных преступлений все еще продолжается.

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