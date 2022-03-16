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Путін - воєнний злочинець, - Байден. ВIДЕО

Президент Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден журналістам після виступу у Білому домі.

Раніше офіційні особи США, включаючи Байдена, не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини, посилаючись на те, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, розслідування воєнних злочинів все ще триває.

Також читайте: США продовжуватимуть тиск на економіку Росії та ізолюватимуть її на міжнародній арені, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+40
Амінь.....
тобто з терористои ніяких підписів і договорів.
Амінь
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16.03.2022 21:56
+16
Убить упрямую ******** тварь…
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16.03.2022 21:58
+16
А дальше - всё......... это был сигнал в Гаагу, фактически сейчас идёт речь о создании специального трибунала. Даже если этот ублюдок сейчас остановится и выведет своих орков, ничего не изменится.
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16.03.2022 22:08
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Амінь.....
тобто з терористои ніяких підписів і договорів.
Амінь
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16.03.2022 21:56 Відповісти
Саме так, знову Байден з журналістами спрацював на випередження!
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16.03.2022 22:19 Відповісти
"Я думаю..."
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16.03.2022 22:28 Відповісти
Джо дипломат )
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16.03.2022 22:39 Відповісти
Убить упрямую ******** тварь…
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16.03.2022 21:58 Відповісти
а клешню он ему снова пожмет при встрече?
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16.03.2022 21:59 Відповісти
Ведь мог же убить его несколько месяцев назад когда ***** прилетало в США
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16.03.2022 22:00 Відповісти
В октябре прошлого года , Байден встречался с путлером в Швейцарии 😡
путлер не посещал США !
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16.03.2022 23:29 Відповісти
І що далі?
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16.03.2022 22:03 Відповісти
А дальше - всё......... это был сигнал в Гаагу, фактически сейчас идёт речь о создании специального трибунала. Даже если этот ублюдок сейчас остановится и выведет своих орков, ничего не изменится.
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16.03.2022 22:08 Відповісти
ви справді вірите що хло піде в гаагу?
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Увы, я давно сняла розовые очки. А решение о создании трибунала будет днями, после отчета Хана.
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16.03.2022 22:39 Відповісти
Я ж не против цих трибуналів. Від створення до винесення рішення може пройти дуже багато часу. Це така ж сама буде маячня як с MH17.
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16.03.2022 22:45 Відповісти
и что дальше? путин на него явится?
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16.03.2022 22:47 Відповісти
Прям как дядя Хуссейн😀
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16.03.2022 22:03 Відповісти
Я, думаю, ці слова багато значать, для світу і само собою для нас Українців
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16.03.2022 22:06 Відповісти
Вже постив, але тут тема співпвдає, тому ще раз:

Путин за шаг до физической ликвидации 19
ТАРАС ЧОРНОВИЛ, «ГЛАВРЕД» 16.03.2022, 15:46 26,600

Что означает признание главы РФ военным преступником?

Впервые после Гитлера... Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании Путина военным преступником. Республиканцы и демократы были едины в этом решении. Еще раз - Путин официально приравнен к Гитлеру парламентом самого могущественного государства мира, которое умеет и может добиться учета своих позиций!

За этим стоит абсолютная изоляция и поиск способов стимулировать физическую ликвидацию преступника. Более чем четкий сигнал, что любое сотрудничество с таким лицом и связанными с ним субъектами влечет за собой жесткое реагирование. Даже те экономические контакты, которые сохраняются с РФ, становятся для участников опасными.

Можно предположить, что и ЕС поспешит как можно скорее попрощаться с рашистскими энергоносителями. И, скорее всего, Путин им в этом поможет контрсанкциями.

Переговоры с преступником становятся актом сомнительного действия. Это сигнал для всех самозваных посредников, а также и для Зеленского. Потому что с Гитлером после Второй мировой переговоров уже не вел никто, кроме Сталина. Если существо признано международным военным преступником, с ним не договариваются - его уничтожают.

За этим стоит ожидание кардинально другого уровня военной помощи. К 13,6 млрд долларов общей помощи Байден добавил еще миллиард сугубо военной. Если бы они еще так фатально не боялись московских ракет...

А еще такое объявление означает, что для США важно, чтобы Украина полностью и безусловно победила Россию. Теперь это дело принципа, и обратного пути нет.

Также Сенат в довольно ультимативной форме требует от Международного суда ООН начать обстоятельное расследование по факту военных преступлений и преступлений против человечности со стороны Московии. Это указывает на раскрутку процесса не только против персонально Путина и его верхушки (этим занимается Международный уголовный суд), а против рашизма в целом как явления. Это свидетельствует о том, что американские элиты наконец созрели для понимания, что само существование этой империи несет угрозу миру.

Очень хочется верить, что точка невозврата уже пройдена. И голосование в Сенате ряда близких к президенту сенаторов свидетельствует о том, что решение согласовано с Байденом.

Еще раз: впервые после Гитлера последовала такая заруба.

Тарас Чорновил, «Главред»
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16.03.2022 22:17 Відповісти
Сейчас уже с кацапстана не слезут, пока не доведут их до уровня Сев.Кореи.
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16.03.2022 22:41 Відповісти
сев. корея при всех ее санкциях по сег. день себя прекрасно чувствует.
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16.03.2022 22:49 Відповісти
Не смешите.
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16.03.2022 22:51 Відповісти
По сравнению с "рф", разве что...
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16.03.2022 22:54 Відповісти
Ну, у каждого своё чувство прекрасного - кому и кобыла невеста.
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17.03.2022 11:43 Відповісти
Буде замість путіна медведєв чи лавров - нічого не зміниться

Вважаю, зміниться. Навіть ці злочинці не мають такої огидності, як той карлік-більшовичок. Якщо б у 1918 подох ленін, все б ткж було б інакше.
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16.03.2022 22:53 Відповісти
Чесність-найкраща політика. Тому потрібно злочинця путіна вже давно назвати злочинцем за злочини проти людяності. Хіба так може вчиняти людина, що віддає накази знищувати міста і села України?
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16.03.2022 22:06 Відповісти
И думаю, что это был экспромт Байдена, очевидно после того как он получил сводку разведки по сегодняшнему Мариуполю.
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16.03.2022 22:11 Відповісти
Це суттєво змінює простір фразування для подоляків, єрмаків і інших арахамій.

Слідкуємо, як ті різко перевзуватимуться у стрибку і як різко з їх мови зникне фраза "війна закінчиться тоді, коли встрінуться два президенти".
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Плутин - это генетическое недоразумение и заноза человечества.. и враг каждого УКРАИНЦА..
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16.03.2022 22:21 Відповісти
вспомните когда отменили поправку Джексона-Веника
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17.03.2022 00:20 Відповісти
МЗС обіцяє повернути Крим і кожен клаптик землі, захоплений Росією.
Ми повернемо Крим і кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо Росію та її керівництво на відповідальність за всі злочини, скоєні нею в Україні,
- йдеться у повідоменні МЗС
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16.03.2022 22:23 Відповісти
ХЙЛО ХУЖЕ !!! ОН СВОЙ НАРОД В ДОМАХ ВЗРЫВАЛ !!!
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16.03.2022 22:25 Відповісти
беН Ладен був застрілений в горах десь там
а ******** буде застрілений в горах Уралу... напевно дуже скоро
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16.03.2022 22:27 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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16.03.2022 22:46 Відповісти
Ху@ло буде знищений фізично , своїми людьми 😠
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16.03.2022 23:33 Відповісти
СПАСИБО ПЛЕШИВОМУ ПУТИНУ !
Впервые я хочу сказать этому выродку - окурку Спасибо !
И для этого у меня есть свои соображения ….!

И так , слушай ПлеШивый , что кроме того , что тебя проклинает и не навидит весь мир , я один хочу сказать тебе спасибо !
И вот за что :

1.За то что ты сделал Росиию самой нищей страной мира .

2.За то что показал всем кто тебя « боялся « , что у тебя самая Ху@вая Армия в мире .

3.За то что весь мир увидел какой ты тупой старый вышедший из ума маразматик и с тобой бесполезно в дальнейшем вести будь какие дела

За то что ты сделал из себя политического трупа - ты для всех мировых лидеров - покойник .
За то что на Россиию опустили железный занавес и надолго .
За то что добился чтобы Россию обложили жестокими санкциями .
За то что слово русское , русский стало словом нарицательным
За то что ты сплотил народ Украины в единый крепкий кулак , который ****** тебя по твоей плешивой голове ….
За то , что теперь Европа укрепит ещё сильнее

Североатлантический альянс.
10. За то что хотел взорвать Украину, а фактически ты укрепил единство Украины.

Ты хотел чтобы было меньше войск НАТО на твоих границах , но теперь ты навсегда получил еще больше войск НАТО на твоих границах.

И последнее я скажу тебе Большое Спасибо - если ты **** здохнешь !
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17.03.2022 05:45 Відповісти
Давно пора объявить ЗАКОННУЮ ОХОТУ на кровавого лубянского ублюдка. Все суды, все прокуроры мира должны принять ОРДЕРА НА ДОСТАВКУ СО СНЯТИЕМ ВСЯКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЭТО ОСУЩЕСТВЯТ. Доставить живым или, лучше, сразу - с ломом в заднице...
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17.03.2022 10:42 Відповісти
"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден Джерело:
Якось не впевнено звучить-це злочинець 21 століття-і його треба ізолювати(знешкодити) від всього Світу
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17.03.2022 11:49 Відповісти
Байден пришел, порядок навел. Кацапам конец.
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17.03.2022 12:21 Відповісти
 
 