Путін - воєнний злочинець, - Байден. ВIДЕО

Президент Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден журналістам після виступу у Білому домі.

Раніше офіційні особи США, включаючи Байдена, не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини, посилаючись на те, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, розслідування воєнних злочинів все ще триває.

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