Путін - воєнний злочинець, - Байден. ВIДЕО
Президент Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Я думаю, що він воєнний злочинець", - сказав Байден журналістам після виступу у Білому домі.
Раніше офіційні особи США, включаючи Байдена, не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини, посилаючись на те, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.
За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, розслідування воєнних злочинів все ще триває.
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тобто з терористои ніяких підписів і договорів.
Амінь
путлер не посещал США !
Путин за шаг до физической ликвидации 19
ТАРАС ЧОРНОВИЛ, «ГЛАВРЕД» 16.03.2022, 15:46 26,600
Что означает признание главы РФ военным преступником?
Впервые после Гитлера... Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании Путина военным преступником. Республиканцы и демократы были едины в этом решении. Еще раз - Путин официально приравнен к Гитлеру парламентом самого могущественного государства мира, которое умеет и может добиться учета своих позиций!
За этим стоит абсолютная изоляция и поиск способов стимулировать физическую ликвидацию преступника. Более чем четкий сигнал, что любое сотрудничество с таким лицом и связанными с ним субъектами влечет за собой жесткое реагирование. Даже те экономические контакты, которые сохраняются с РФ, становятся для участников опасными.
Можно предположить, что и ЕС поспешит как можно скорее попрощаться с рашистскими энергоносителями. И, скорее всего, Путин им в этом поможет контрсанкциями.
Переговоры с преступником становятся актом сомнительного действия. Это сигнал для всех самозваных посредников, а также и для Зеленского. Потому что с Гитлером после Второй мировой переговоров уже не вел никто, кроме Сталина. Если существо признано международным военным преступником, с ним не договариваются - его уничтожают.
За этим стоит ожидание кардинально другого уровня военной помощи. К 13,6 млрд долларов общей помощи Байден добавил еще миллиард сугубо военной. Если бы они еще так фатально не боялись московских ракет...
А еще такое объявление означает, что для США важно, чтобы Украина полностью и безусловно победила Россию. Теперь это дело принципа, и обратного пути нет.
Также Сенат в довольно ультимативной форме требует от Международного суда ООН начать обстоятельное расследование по факту военных преступлений и преступлений против человечности со стороны Московии. Это указывает на раскрутку процесса не только против персонально Путина и его верхушки (этим занимается Международный уголовный суд), а против рашизма в целом как явления. Это свидетельствует о том, что американские элиты наконец созрели для понимания, что само существование этой империи несет угрозу миру.
Очень хочется верить, что точка невозврата уже пройдена. И голосование в Сенате ряда близких к президенту сенаторов свидетельствует о том, что решение согласовано с Байденом.
Еще раз: впервые после Гитлера последовала такая заруба.
Тарас Чорновил, «Главред»
Вважаю, зміниться. Навіть ці злочинці не мають такої огидності, як той карлік-більшовичок. Якщо б у 1918 подох ленін, все б ткж було б інакше.
Слідкуємо, як ті різко перевзуватимуться у стрибку і як різко з їх мови зникне фраза "війна закінчиться тоді, коли встрінуться два президенти".
Ми повернемо Крим і кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо Росію та її керівництво на відповідальність за всі злочини, скоєні нею в Україні,
- йдеться у повідоменні МЗС
а ******** буде застрілений в горах Уралу... напевно дуже скоро
Впервые я хочу сказать этому выродку - окурку Спасибо !
И для этого у меня есть свои соображения ….!
И так , слушай ПлеШивый , что кроме того , что тебя проклинает и не навидит весь мир , я один хочу сказать тебе спасибо !
И вот за что :
1.За то что ты сделал Росиию самой нищей страной мира .
2.За то что показал всем кто тебя « боялся « , что у тебя самая Ху@вая Армия в мире .
3.За то что весь мир увидел какой ты тупой старый вышедший из ума маразматик и с тобой бесполезно в дальнейшем вести будь какие дела
За то что ты сделал из себя политического трупа - ты для всех мировых лидеров - покойник .
За то что на Россиию опустили железный занавес и надолго .
За то что добился чтобы Россию обложили жестокими санкциями .
За то что слово русское , русский стало словом нарицательным
За то что ты сплотил народ Украины в единый крепкий кулак , который ****** тебя по твоей плешивой голове ….
За то , что теперь Европа укрепит ещё сильнее
Североатлантический альянс.
10. За то что хотел взорвать Украину, а фактически ты укрепил единство Украины.
Ты хотел чтобы было меньше войск НАТО на твоих границах , но теперь ты навсегда получил еще больше войск НАТО на твоих границах.
И последнее я скажу тебе Большое Спасибо - если ты **** здохнешь !
Якось не впевнено звучить-це злочинець 21 століття-і його треба ізолювати(знешкодити) від всього Світу