Женщина в Харьковской области погибла, закрыв собой четырехлетнюю дочь

Девочка и ее отец выжили, получив ранения.

Об этом сообщает полиция Харьковcкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушения также получила Золочевская громада, где в результате обстрела жилого массива погибла женщина. Она своим телом закрыла 4-летнюю дочь и тем самым спасла ей жизнь. Ребенок и мужчина получили ранения", - говорится в сообщении.

"Уважаемые граждане! Страна-агрессор делает все, чтобы сломать победный дух украинцев. Враг коварно атакует мирные поселки и города ночью, применяя авиацию, ракетные установки. Но любовь украинского народа к свободной и независимой Украине не сломать", - добавили в полиции.

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