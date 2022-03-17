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Женщина в Харьковской области погибла, закрыв собой четырехлетнюю дочь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Девочка и ее отец выжили, получив ранения.

Об этом сообщает полиция Харьковcкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушения также получила Золочевская громада, где в результате обстрела жилого массива погибла женщина. Она своим телом закрыла 4-летнюю дочь и тем самым спасла ей жизнь. Ребенок и мужчина получили ранения", - говорится в сообщении.

"Уважаемые граждане! Страна-агрессор делает все, чтобы сломать победный дух украинцев. Враг коварно атакует мирные поселки и города ночью, применяя авиацию, ракетные установки. Но любовь украинского народа к свободной и независимой Украине не сломать", - добавили в полиции.

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Увидел кацапа ,УБЕЙ ,секунду не сомневайся ..
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17.03.2022 12:10 Ответить
суки кацапские когда же вы подохните гады
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17.03.2022 12:11 Ответить
они готовятся к подписанию договора о мире, подтягивая к границам новые групы войск, разрасывая бомбы и пуляя ракетами
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17.03.2022 12:56 Ответить
Кацапов придется убивать не только в Украине. Теперь они должны будут хорошо подумать, куда бежать из мордора.
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17.03.2022 12:14 Ответить
Най,падли, сидять у себе! І жеруть один-одного!
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17.03.2022 12:17 Ответить
Нет оправдания кремлёвским фашистам только висилица.
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17.03.2022 12:21 Ответить
Яка жорстокість варварів і що запамятає дитина як рашиська мерзота вбила маму ? яким же треба бути дибілами що б підтримувати кривавого ката який вбиває дітй жінок в сосідній коаіні ,це я до так званого російського населения а точніше бидломаса.
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17.03.2022 13:31 Ответить
 
 