Жінка на Харківщині загинула, закривши собою чотирирічну доньку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дівчинка та її батько вижили, але дістали поранення.
Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Руйнувань також зазнала Золочівська громада, де внаслідок обстрілу жилого масиву загинула жінка. Вона своїм тілом закрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. Дитина і чоловік отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
"Шановні громадяни! Країна-агресор робить все, щоб зламати переможний дух українців. Ворог підступно атакує мирні селища і міста вночі, застосовуючи авіацію, ракетні установки. Але любов українського народу до вільної та незалежної України не зламати", - додали в поліції.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар17.03.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 36
foose
показати весь коментар17.03.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 27
Alisa Korovieva
показати весь коментар17.03.2022 12:56 Відповісти Мені подобається 1
✘
Andy S 89bd7d80
показати весь коментар17.03.2022 12:14 Відповісти Мені подобається 17
Калибан
показати весь коментар17.03.2022 12:17 Відповісти Мені подобається 7
Саша Пончик
показати весь коментар17.03.2022 12:21 Відповісти Мені подобається 11
Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар17.03.2022 13:31 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...