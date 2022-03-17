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Жінка на Харківщині загинула, закривши собою чотирирічну доньку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Дівчинка та її батько вижили, але дістали поранення.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Руйнувань також зазнала Золочівська громада, де внаслідок обстрілу жилого масиву загинула жінка. Вона своїм тілом закрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. Дитина і чоловік отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

"Шановні громадяни! Країна-агресор робить все, щоб зламати переможний дух українців. Ворог підступно атакує мирні селища і міста вночі, застосовуючи авіацію, ракетні установки. Але любов українського народу до вільної та незалежної України не зламати", - додали в поліції.

Читайте: Від початку війни в Україні загинуло 108 дітей, поранено понад 120, - Офіс генпрокурора

Автор: Ольга Лузан
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Увидел кацапа ,УБЕЙ ,секунду не сомневайся ..
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17.03.2022 12:10 Відповісти
суки кацапские когда же вы подохните гады
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17.03.2022 12:11 Відповісти
они готовятся к подписанию договора о мире, подтягивая к границам новые групы войск, разрасывая бомбы и пуляя ракетами
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17.03.2022 12:56 Відповісти
Кацапов придется убивать не только в Украине. Теперь они должны будут хорошо подумать, куда бежать из мордора.
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17.03.2022 12:14 Відповісти
Най,падли, сидять у себе! І жеруть один-одного!
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17.03.2022 12:17 Відповісти
Нет оправдания кремлёвским фашистам только висилица.
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17.03.2022 12:21 Відповісти
Яка жорстокість варварів і що запамятає дитина як рашиська мерзота вбила маму ? яким же треба бути дибілами що б підтримувати кривавого ката який вбиває дітй жінок в сосідній коаіні ,це я до так званого російського населения а точніше бидломаса.
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17.03.2022 13:31 Відповісти
 
 