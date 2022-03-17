Жінка на Харківщині загинула, закривши собою чотирирічну доньку

Дівчинка та її батько вижили, але дістали поранення.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Руйнувань також зазнала Золочівська громада, де внаслідок обстрілу жилого масиву загинула жінка. Вона своїм тілом закрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. Дитина і чоловік отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

"Шановні громадяни! Країна-агресор робить все, щоб зламати переможний дух українців. Ворог підступно атакує мирні селища і міста вночі, застосовуючи авіацію, ракетні установки. Але любов українського народу до вільної та незалежної України не зламати", - додали в поліції.

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