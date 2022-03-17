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Продолжаются работы по разблокировке бомбоубежища в драмтеатре Мариуполя. Оттуда выходят живые люди, информации о жертвах пока нет, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

геращенко,маріуполь

В Мариуполе начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище.

"Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока нет информации о погибших или раненых под завалами театра", - отметила Денисова.

"Авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон подмечено надписями "дети" является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда. Наказание для рашистских войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким", - добавляет омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бомбоубежище в Мариуполе выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые, - Тарута
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Спасибо Господи что защитил этих несчастных людей от кремлёвского Люцифера
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17.03.2022 12:24 Ответить
А це означає, що потрібно нічого не говорити про волонтерів, які допомагають, де знаходяться гуманітарні грузи, де ховаються люди і т.п., коротше кажучи, держати язик за зубами.
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17.03.2022 12:30 Ответить
А як це донести до найбільшої медіапомийниці країни . .
Ворог за допомогою Г+Г продовжує знищувати українців . https://www.facebook.com/100008612829760/videos/1003131913912234
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17.03.2022 12:37 Ответить
Аж полегшало на душі, бо як з ранку про влучення прочитав, то дуже був засмученій загибеллю діточок. Суки москальскі винищують навіть дітей українських.
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17.03.2022 12:30 Ответить
раSSистская *********!
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17.03.2022 12:31 Ответить
Дітей і жінок потрібно вивозити з Маріуполя, не дають в глиб України, то хоч до рашки, все ж по дітям там ракети не кидають, а там підросте дитина - найде шлях повернутись на Батьківщину, головне щоб жива залишилась.
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17.03.2022 12:40 Ответить
Почекайте, наскiльки достовiрна iнформацiя?
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17.03.2022 13:09 Ответить
 
 