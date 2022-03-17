РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12956 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
21 709 37
Великобритания (4236) война (46506) Трасс Элизабет (116)

Великобритания не сделала достаточно, чтобы бросить вызов Путину, - Трасс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

трасс

Великобритания "не сделала достаточно", чтобы остановить Владимира Путина раньше, еще во время его действий на Донбассе в Украине и в Сирии.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Было слишком много самодовольства. Мы не сделали достаточно, чтобы бросить вызов Владимиру Путину, и сейчас мы видим эти ужасающие преступления, нарушающие международное право", - сказала она.

По ее словам, Великобритания "возглавила" усилия по поставке оружия Украине и введению санкций против России.

Трасс, по ее словам, хотела бы видеть более жесткие санкции в отношении банков, а также нефти и газа.

"Если он добьется успеха в Украине, мы, вероятно, увидим еще больше разрушений в Восточной Европе", – добавляет она.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину застопорилось по всем фронтам, - разведка Британии
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
США, Великобритания, Канада, Турция, Польша, Литва, Латвия, Эстония -
вот военный блок, который нам нужен.
Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:17
+20
Нічого,головне працювати над помилками! Уінстон Чьорчіль був лицем Великої Британії,а зараз вимальовується новий світовий лідер - Борис Джонсон!
показать весь комментарий
17.03.2022 14:16
+12
В 2014 році , і Турчинов і Порошенко кричали про допомогу Україні ,
але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
показать весь комментарий
17.03.2022 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По телевізору називають володимир путін? Накуй, *****.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:09 Ответить
Там,наймані працівники...
показать весь комментарий
17.03.2022 14:29 Ответить
Нічого,головне працювати над помилками! Уінстон Чьорчіль був лицем Великої Британії,а зараз вимальовується новий світовий лідер - Борис Джонсон!
показать весь комментарий
17.03.2022 14:16 Ответить
от прямо світовий? поцікався його біографією спочатку
показать весь комментарий
19.03.2022 16:53 Ответить
США, Великобритания, Канада, Турция, Польша, Литва, Латвия, Эстония -
вот военный блок, который нам нужен.
Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:17 Ответить
Я,б посиавив Грейт Брітен наперше місце.Вони,це заслуговують
показать весь комментарий
17.03.2022 14:27 Ответить
Й,додав Румунію
показать весь комментарий
17.03.2022 14:28 Ответить
+ Австралія як колишній домініон Британії
показать весь комментарий
17.03.2022 14:29 Ответить
і прочих меркелей
показать весь комментарий
17.03.2022 14:48 Ответить
Ще можна додати Азербайджан та Грузію (але грузинам свій уряд потрібно поміняти звичайно).
показать весь комментарий
17.03.2022 16:50 Ответить
Коррлевтву начасі задуматися й почати працювати над створенням Дієвих засад й життєздатних структур Світовлаштування, Існування Цивілізації.
Визнання помилок необхідне,але це підвалина Світобудування
показать весь комментарий
17.03.2022 14:21 Ответить
Ми не бажаємо щоб путлер "досяг успіху в Україні". Тому зброю замість балаканини!
показать весь комментарий
17.03.2022 14:21 Ответить
"Зачем Вам помагать, если через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?" Если бы не стойкость и героизм ВСУ, теробороны, отчаянное сопротивление народа нас бы все сдали за 2 дня.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:21 Ответить
Врятувала готовність до зради
показать весь комментарий
17.03.2022 14:31 Ответить
В 2014 році , і Турчинов і Порошенко кричали про допомогу Україні ,
але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
показать весь комментарий
17.03.2022 14:22 Ответить
воровать меньше надо было и фсбшных "медведчуков" не на переговоры к ***** отправлять, а сажать и расстреливать
показать весь комментарий
17.03.2022 14:33 Ответить
Ви,кому,це белькочете? Собі?
показать весь комментарий
17.03.2022 14:37 Ответить
Тобі
показать весь комментарий
17.03.2022 14:50 Ответить
Пнх сміття
показать весь комментарий
17.03.2022 15:00 Ответить
іди панські параши мий, виродок сцикливий
показать весь комментарий
17.03.2022 15:07 Ответить
ну вот вовочка Медведчука и отпустил - в военное время

закон о колаборантах подписал через ОДИННАДЦАТЬ дней после его принятия Верховной радой! чтобы дать время всем колаборантам свалить
показать весь комментарий
19.03.2022 16:55 Ответить
Чули, але російські лоббі та пропаганда тоді перемогли....
показать весь комментарий
17.03.2022 15:21 Ответить
Это правда. Дают на 300%. Такого не ожидал.
показать весь комментарий
17.03.2022 15:22 Ответить
Здолання орди, неє здоланням ординської ментальності! Цивілізація в пелюшках. А,людство Обгадилося.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:24 Ответить
Умная и смелая женщина..
показать весь комментарий
17.03.2022 14:24 Ответить
и красивая
показать весь комментарий
17.03.2022 15:28 Ответить
Дуже хиткий цивілізаційний стрижень...
показать весь комментарий
17.03.2022 14:25 Ответить
Великобританиия - это УКРАИНА...
показать весь комментарий
17.03.2022 14:28 Ответить
Це,спонукає замтслитися над сер'йозними речами. Виявилося,що в британців,багато,з нами,спільного...
показать весь комментарий
17.03.2022 14:34 Ответить
В черновике договора с ******, гарантами безопасноти выступает Британия, США, Турция.
Что мешает этим странам сейчас выполнить то, что мы хотим прописать в этом договоре?
Ничего не мешает. Вот вам и реальность.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:28 Ответить
Гарантом безпеки Країни,може бути лише,вона сама! Все,інше вологі сполівання
показать весь комментарий
17.03.2022 14:35 Ответить
Це так, але ми вже бачили як ця країна змогла себе захистити. Наші люди неімовірні, але своєї зброї немає, усе розікрали і за останні два роки нічого не зробили. Якщо б не США та Британія ворог зараз був би у Київі.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:56 Ответить
диванні експерти в дії
показать весь комментарий
17.03.2022 15:37 Ответить
Naspravdě kacapskie tanki buli zupineni ukrainskoju ATGW Stugna i ukrainskoju že artillerieju, perevažno.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:09 Ответить
Pani Truss odna valčitь potužnejše za cělu britansku udarnu avianosnu groupu.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:05 Ответить
 
 