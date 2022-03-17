Великобритания не сделала достаточно, чтобы бросить вызов Путину, - Трасс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Великобритания "не сделала достаточно", чтобы остановить Владимира Путина раньше, еще во время его действий на Донбассе в Украине и в Сирии.
Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Было слишком много самодовольства. Мы не сделали достаточно, чтобы бросить вызов Владимиру Путину, и сейчас мы видим эти ужасающие преступления, нарушающие международное право", - сказала она.
По ее словам, Великобритания "возглавила" усилия по поставке оружия Украине и введению санкций против России.
Трасс, по ее словам, хотела бы видеть более жесткие санкции в отношении банков, а также нефти и газа.
"Если он добьется успеха в Украине, мы, вероятно, увидим еще больше разрушений в Восточной Европе", – добавляет она.
Пожалуйста, подождите...
вот военный блок, который нам нужен.
Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
Визнання помилок необхідне,але це підвалина Світобудування
але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
закон о колаборантах подписал через ОДИННАДЦАТЬ дней после его принятия Верховной радой! чтобы дать время всем колаборантам свалить
Что мешает этим странам сейчас выполнить то, что мы хотим прописать в этом договоре?
Ничего не мешает. Вот вам и реальность.