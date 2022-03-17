Велика Британія не зробила достатньо, щоб кинути виклик Путіну, - Трасс
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Велика Британія "не зробив достатньо", щоб зупинити Володимира Путіна раніше, ще під час його дій на Донбасі в Україні та в Сирії.
Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Було занадто багато самовдоволення. Ми не зробили достатньо, щоб кинути виклик Володимиру Путіну, і зараз ми бачимо ці жахливі злочини, які порушують міжнародне право", - сказала вона.
За її словами, Велика Британія "очолила" зусилля щодо постачання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії.
Трасс, за її словами, хотіла б бачити більш жорсткі санкції щодо банків, а також нафти та газу.
"Якщо він досягне успіху в Україні, ми, ймовірно, побачимо ще більше руйнувань у Східній Європі", – додає вона.
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вот военный блок, который нам нужен.
Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
Визнання помилок необхідне,але це підвалина Світобудування
але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
закон о колаборантах подписал через ОДИННАДЦАТЬ дней после его принятия Верховной радой! чтобы дать время всем колаборантам свалить
Что мешает этим странам сейчас выполнить то, что мы хотим прописать в этом договоре?
Ничего не мешает. Вот вам и реальность.