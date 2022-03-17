УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12923 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
21 709 37
Велика Британія (3645) війна (56107) Трасс Елізабет (167)

Велика Британія не зробила достатньо, щоб кинути виклик Путіну, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс

Велика Британія "не зробив достатньо", щоб зупинити Володимира Путіна раніше, ще під час його дій на Донбасі в Україні та в Сирії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Було занадто багато самовдоволення. Ми не зробили достатньо, щоб кинути виклик Володимиру Путіну, і зараз ми бачимо ці жахливі злочини, які порушують міжнародне право", - сказала вона.

За її словами, Велика Британія "очолила" зусилля щодо постачання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії.

Трасс, за її словами, хотіла б бачити більш жорсткі санкції щодо банків, а також нафти та газу.

"Якщо він досягне успіху в Україні, ми, ймовірно, побачимо ще більше руйнувань у Східній Європі", – додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Трасс обговорили посилення санкційного тиску на Росію

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
США, Великобритания, Канада, Турция, Польша, Литва, Латвия, Эстония -
вот военный блок, который нам нужен.
Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
показати весь коментар
17.03.2022 14:17
+20
Нічого,головне працювати над помилками! Уінстон Чьорчіль був лицем Великої Британії,а зараз вимальовується новий світовий лідер - Борис Джонсон!
показати весь коментар
17.03.2022 14:16
+12
В 2014 році , і Турчинов і Порошенко кричали про допомогу Україні ,
але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
показати весь коментар
17.03.2022 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По телевізору називають володимир путін? Накуй, *****.
показати весь коментар
17.03.2022 14:09 Відповісти
Там,наймані працівники...
показати весь коментар
17.03.2022 14:29 Відповісти
Нічого,головне працювати над помилками! Уінстон Чьорчіль був лицем Великої Британії,а зараз вимальовується новий світовий лідер - Борис Джонсон!
показати весь коментар
17.03.2022 14:16 Відповісти
от прямо світовий? поцікався його біографією спочатку
показати весь коментар
19.03.2022 16:53 Відповісти
США, Великобритания, Канада, Турция, Польша, Литва, Латвия, Эстония -
вот военный блок, который нам нужен.
Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
показати весь коментар
17.03.2022 14:17 Відповісти
Я,б посиавив Грейт Брітен наперше місце.Вони,це заслуговують
показати весь коментар
17.03.2022 14:27 Відповісти
Й,додав Румунію
показати весь коментар
17.03.2022 14:28 Відповісти
+ Австралія як колишній домініон Британії
показати весь коментар
17.03.2022 14:29 Відповісти
і прочих меркелей
показати весь коментар
17.03.2022 14:48 Відповісти
Ще можна додати Азербайджан та Грузію (але грузинам свій уряд потрібно поміняти звичайно).
показати весь коментар
17.03.2022 16:50 Відповісти
Коррлевтву начасі задуматися й почати працювати над створенням Дієвих засад й життєздатних структур Світовлаштування, Існування Цивілізації.
Визнання помилок необхідне,але це підвалина Світобудування
показати весь коментар
17.03.2022 14:21 Відповісти
Ми не бажаємо щоб путлер "досяг успіху в Україні". Тому зброю замість балаканини!
показати весь коментар
17.03.2022 14:21 Відповісти
"Зачем Вам помагать, если через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?" Если бы не стойкость и героизм ВСУ, теробороны, отчаянное сопротивление народа нас бы все сдали за 2 дня.
показати весь коментар
17.03.2022 14:21 Відповісти
Врятувала готовність до зради
показати весь коментар
17.03.2022 14:31 Відповісти
В 2014 році , і Турчинов і Порошенко кричали про допомогу Україні ,
але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
показати весь коментар
17.03.2022 14:22 Відповісти
воровать меньше надо было и фсбшных "медведчуков" не на переговоры к ***** отправлять, а сажать и расстреливать
показати весь коментар
17.03.2022 14:33 Відповісти
Ви,кому,це белькочете? Собі?
показати весь коментар
17.03.2022 14:37 Відповісти
Тобі
показати весь коментар
17.03.2022 14:50 Відповісти
Пнх сміття
показати весь коментар
17.03.2022 15:00 Відповісти
іди панські параши мий, виродок сцикливий
показати весь коментар
17.03.2022 15:07 Відповісти
ну вот вовочка Медведчука и отпустил - в военное время

закон о колаборантах подписал через ОДИННАДЦАТЬ дней после его принятия Верховной радой! чтобы дать время всем колаборантам свалить
показати весь коментар
19.03.2022 16:55 Відповісти
Чули, але російські лоббі та пропаганда тоді перемогли....
показати весь коментар
17.03.2022 15:21 Відповісти
Это правда. Дают на 300%. Такого не ожидал.
показати весь коментар
17.03.2022 15:22 Відповісти
Здолання орди, неє здоланням ординської ментальності! Цивілізація в пелюшках. А,людство Обгадилося.
показати весь коментар
17.03.2022 14:24 Відповісти
Умная и смелая женщина..
показати весь коментар
17.03.2022 14:24 Відповісти
и красивая
показати весь коментар
17.03.2022 15:28 Відповісти
Дуже хиткий цивілізаційний стрижень...
показати весь коментар
17.03.2022 14:25 Відповісти
Великобританиия - это УКРАИНА...
показати весь коментар
17.03.2022 14:28 Відповісти
Це,спонукає замтслитися над сер'йозними речами. Виявилося,що в британців,багато,з нами,спільного...
показати весь коментар
17.03.2022 14:34 Відповісти
В черновике договора с ******, гарантами безопасноти выступает Британия, США, Турция.
Что мешает этим странам сейчас выполнить то, что мы хотим прописать в этом договоре?
Ничего не мешает. Вот вам и реальность.
показати весь коментар
17.03.2022 14:28 Відповісти
Гарантом безпеки Країни,може бути лише,вона сама! Все,інше вологі сполівання
показати весь коментар
17.03.2022 14:35 Відповісти
Це так, але ми вже бачили як ця країна змогла себе захистити. Наші люди неімовірні, але своєї зброї немає, усе розікрали і за останні два роки нічого не зробили. Якщо б не США та Британія ворог зараз був би у Київі.
показати весь коментар
17.03.2022 14:56 Відповісти
диванні експерти в дії
показати весь коментар
17.03.2022 15:37 Відповісти
Naspravdě kacapskie tanki buli zupineni ukrainskoju ATGW Stugna i ukrainskoju že artillerieju, perevažno.
показати весь коментар
17.03.2022 16:09 Відповісти
Pani Truss odna valčitь potužnejše za cělu britansku udarnu avianosnu groupu.
показати весь коментар
17.03.2022 16:05 Відповісти
 
 