Польша перестанет покупать российский газ с 2023 года

После завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре Польша перестанет покупать газ у России.

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.

Як нагадав уповноважений, "у жовтні ми вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, у нас вже є розширений LNG-термінал", буде готова й інша інфраструктура, наприклад, газове сполучення з Литвою та Словаччиною.

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"Если речь идет о закупках, мы тоже готовы", - заверил он. Как отметил Наимский, цены в этих закупках "не должны быть значительно дороже".

"В течение многих лет мы платили за российский газ от монополистического поставщика, который мог диктовать цену выше, чем можно было получить в Западной Европе. Цены будут европейскими", - пояснил уполномоченный.

По его оценке, нынешние очень высокие европейские цены стабилизируются, поскольку все покупатели в Европе пытаются перейти на другие, не российские закупки.

"В США, которые отправляют сжиженный газ в Европу, цена газа на бирже совсем не выросла, глобализация газового рынка приведет к приемлемым ценам", – отметил он.

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Наимский также подчеркнул, что польское правительство выступает за немедленное эмбарго на поставки нефти из России.

"Наши НПЗ могут переходить на другие поставки нефти, это практиковалось в 2019 году, когда российская нефть была загрязнена, и ее поток пришлось остановить", - напомнил он.