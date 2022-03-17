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Россия (91190) биологическое оружие (22) фейк (613)

В России рассказали об очередной "биолаборатории в Украине"

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лаборатория

Минобороны России вновь придумало "американские биолаборатории в Украине" и заявило, что 4 года назад была утечка, из-за которой погибли 70 человек в оккупированной РФ части Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на "РИА Новости".

Российское военное ведомство сообщило, что в "херсонской биолаборатории" экстренно уничтожили документы, а причиной якобы может быть "сокрытие сведений о вспышке дирофиляриоза, возникшей в 2018 в Херсоне, – болезни, передаваемой комарами".

В ведомстве добавили, что в апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где "знакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию".

Также Минобороны РФ "обратило внимание" на резкий рост в "ДНР" и "ЛНР" в 2018 году числа заражений туберкулезом, во время которых якобы погибли 70 человек.

Россияне решили, что это либо заражение, либо утечка из одной из биолабораторий в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России продолжают распространять фейки о "биологическом оружии", - посольство США

Они также заявили, что "проект в Грузии и Украине по патогенам летучих мышей под руководством США" начался в октябре 2019 года.
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Топ комментарии
+18
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 15:55
+13
Віримо! Аякже, свято віримо! Це ж Рассія сказала! А вона ніколи-ніколи не бреше. Весь світ знає, що підарасія завжди каже тільки правду.
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17.03.2022 15:56
+12
Какой душераздирающий триллер. Жаль,кацапня со своим сценарием в Голливуд не попадет. А мосфильм скоро по миру пойдет.
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17.03.2022 15:56
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 15:55 Ответить
Віримо! Аякже, свято віримо! Це ж Рассія сказала! А вона ніколи-ніколи не бреше. Весь світ знає, що підарасія завжди каже тільки правду.
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17.03.2022 15:56 Ответить
отут рашистська біолабораторія - розсадник дези і фейків

Враховуючи високу зацікавленість до інформації, кібер спільнота <<ENIGMA>> публікує
повний список акредитованих журналістів ДНР
https://t.me/EN111GMA/168
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17.03.2022 16:02 Ответить
Це біоРАБОлаторія, як й решта на кацапії.
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17.03.2022 16:39 Ответить
ШОСЬ ЗГАДАЛОСЬ-ХТО ВСРАВСЬ,НЕВІСТКА...
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17.03.2022 15:56 Ответить
Какой душераздирающий триллер. Жаль,кацапня со своим сценарием в Голливуд не попадет. А мосфильм скоро по миру пойдет.
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17.03.2022 15:56 Ответить
дебилы, ***...
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17.03.2022 15:57 Ответить
Від комарів у них почався кацапізм головного мозку.
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17.03.2022 15:57 Ответить
Нормально так дырляндия пытается спихнуть полную жопу с медициной в даунецке (из-за чего люди с тубером умирают) на какие-то секретные лаборатории.
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17.03.2022 15:58 Ответить
олігофренія, це нормальний стан 99% парашеньских суб"єктів
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17.03.2022 16:05 Ответить
Украинцы подло подмешали биооружие в незамерзайку, из-за чего погибло 70 потривротов ордло. Гинацыд народов бамбаса!
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17.03.2022 15:59 Ответить
Касапы, это чуваки фен "варят"..
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17.03.2022 16:00 Ответить
Не не дно ещё не пробито.
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17.03.2022 16:00 Ответить
В мордорі на дверях з"явились об"яви мешканців з закликом до сусідів по булинку не годувати голобів. Бо це ті голуби яких ми тут в Україні.....далі по тексту. От така фігня
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17.03.2022 16:01 Ответить
Та най відгодовують тих голубів! Їм же скоро їх жерти доведеться, якщо зловлять
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17.03.2022 16:03 Ответить
Кацапи рідкісні дебіли. Ніколи не розглядалися як біологічна зброя хвороби, які практично ніяк не впливають на особовий склад військ.
А те, що у орків був спалаз тубіка -так серед злочинців, що сиділи в тюрмах і серед бомжів він сильно розповсюджений, а саме такий контингент орки набирали в свою орду.
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17.03.2022 16:02 Ответить
Готують інформаційно до застосування хімічної або біологічної зброї
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17.03.2022 16:03 Ответить
І це все? лише 70, чому так мало, ціла біолабараторія в нас була, гранти пиляли? чому не травили нарід бамбасу по стандартам нато?
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17.03.2022 16:04 Ответить
А можно уточнить какую именно?
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17.03.2022 16:05 Ответить
ті домбасята котрі у 2014 році дуже сильно кричали "хутин введи ,спаси биндері нападают" надихалися рашистської пропоганди.котра спровокувала захворюваність на туберкульоз і вони через 4 роки повмирали
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17.03.2022 16:06 Ответить
Победа будет тогда, когда сдохнет последний кацап.
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17.03.2022 16:07 Ответить
Завидуют он вам - у вас лаборатоии а у них уже нет.
ну а если серьезно - припизженные и их тупые сказки.
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17.03.2022 16:10 Ответить
Если это правда, то у кацапов осталось мало времени. Уже солнышко пригревает, скоро проснуться комары, созданные "злобными пиндосами" в биолабораториях Украины и покусают скрепных солдат. Если эти бандеровские комары в феврале умудрились покусать население Лугандона, представляете, что они сделают в апреле с воинами Раиси?
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17.03.2022 16:12 Ответить
проснутся*
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17.03.2022 16:40 Ответить
Дядюшка Шу


@*****

·
3 ч



Офисная бумага в России подорожала на 300%! На 300%!!! Пачка бумаги, которая раньше стоила 250 руб., теперь стоит 1000! Потому что реактивы для производства бумаги импортные! О каком импортозамещении может идти речь, когда в стране ВСЁ импортное, кроме говна и палок?!
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17.03.2022 16:14 Ответить
Заразить всех пленных поРаши новичком и срочно отправить в паРашу!!!!******* сколько хотите мне ваш голс *****!!!!
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17.03.2022 16:16 Ответить
Шукають біолабораторію? Це та каструля з борщем у моєму холодильнику на 5-му поверсі, яку я зварив ще до війни.
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17.03.2022 16:16 Ответить
О как !Бандерокомары!
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17.03.2022 16:22 Ответить
Бандерокомаріхи. Самці кров не п"ють.
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17.03.2022 16:54 Ответить
Глупость и невежество населения - основа государственности паРашки.

«Carthago delenda est»
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17.03.2022 16:35 Ответить
Козломордым вже нiде i нiхто неповiрить.
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17.03.2022 16:37 Ответить
Да. Но это для внутреннего потребления. Недавно попадался коммент на ютуб: "Хохлы, а что вы скажете про свои биолаборатории теперь, после того, как Нуланд это подтвердила". Они живут в альтернативной реальности. В их голове мы создавали ядерную бомбу, химическое оружие и готовились уничтожать Лугандон. И только "мудрые действия *****" предотвратили катастрофу. Геббельс бы позавидовал мастерству нынешних пропагандонов.
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17.03.2022 16:47 Ответить
Для внутрішнього споживання в кацапії є багато такого, що і на голову не лізе...
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17.03.2022 16:52 Ответить
Чере дії лабораторії в москві на базі телецентру останкі-но в росії 140 млн зомбі . Так шо тепер ?
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17.03.2022 16:43 Ответить
Ще не поставлена крапка у питанні створення вірусу "КОВІД-" РФійською лабораторією що росташована на Уралі.!!!!!!!! Там же проводяться і інші випробування бактеріологічної зброї!!!!!!!!!!
Це питання наразі стоїть рубо....... адже РФія скинула відповідальність за КОВІД на Китай?!!!!
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17.03.2022 18:09 Ответить
биомусор кацапский
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17.03.2022 18:46 Ответить
 
 