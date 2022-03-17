В России рассказали об очередной "биолаборатории в Украине"
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Минобороны России вновь придумало "американские биолаборатории в Украине" и заявило, что 4 года назад была утечка, из-за которой погибли 70 человек в оккупированной РФ части Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на "РИА Новости".
Российское военное ведомство сообщило, что в "херсонской биолаборатории" экстренно уничтожили документы, а причиной якобы может быть "сокрытие сведений о вспышке дирофиляриоза, возникшей в 2018 в Херсоне, – болезни, передаваемой комарами".
В ведомстве добавили, что в апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где "знакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию".
Также Минобороны РФ "обратило внимание" на резкий рост в "ДНР" и "ЛНР" в 2018 году числа заражений туберкулезом, во время которых якобы погибли 70 человек.
Россияне решили, что это либо заражение, либо утечка из одной из биолабораторий в Украине.
Они также заявили, что "проект в Грузии и Украине по патогенам летучих мышей под руководством США" начался в октябре 2019 года.
Пожалуйста, подождите...
Враховуючи високу зацікавленість до інформації, кібер спільнота <<ENIGMA>> публікує
повний список акредитованих журналістів ДНР
https://t.me/EN111GMA/168
А те, що у орків був спалаз тубіка -так серед злочинців, що сиділи в тюрмах і серед бомжів він сильно розповсюджений, а саме такий контингент орки набирали в свою орду.
ну а если серьезно - припизженные и их тупые сказки.
@*****
·
3 ч
Офисная бумага в России подорожала на 300%! На 300%!!! Пачка бумаги, которая раньше стоила 250 руб., теперь стоит 1000! Потому что реактивы для производства бумаги импортные! О каком импортозамещении может идти речь, когда в стране ВСЁ импортное, кроме говна и палок?!
«Carthago delenda est»
Це питання наразі стоїть рубо....... адже РФія скинула відповідальність за КОВІД на Китай?!!!!