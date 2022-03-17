В России рассказали об очередной "биолаборатории в Украине"

Минобороны России вновь придумало "американские биолаборатории в Украине" и заявило, что 4 года назад была утечка, из-за которой погибли 70 человек в оккупированной РФ части Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на "РИА Новости".

Российское военное ведомство сообщило, что в "херсонской биолаборатории" экстренно уничтожили документы, а причиной якобы может быть "сокрытие сведений о вспышке дирофиляриоза, возникшей в 2018 в Херсоне, – болезни, передаваемой комарами".

В ведомстве добавили, что в апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где "знакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию".

Также Минобороны РФ "обратило внимание" на резкий рост в "ДНР" и "ЛНР" в 2018 году числа заражений туберкулезом, во время которых якобы погибли 70 человек.

Россияне решили, что это либо заражение, либо утечка из одной из биолабораторий в Украине.

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Они также заявили, что "проект в Грузии и Украине по патогенам летучих мышей под руководством США" начался в октябре 2019 года.