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Росія (47115) біологічна зброя (25) фейк (649)

У Росії розповіли про чергову "біолабораторію в Україні"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

лаборатория

Міноборони Росії знову вигадало "американські біолабораторії в Україні" і заявило, що 4 роки тому був витік, через який загинуло 70 осіб в окупованій РФ частині Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на "РИА Новости".

Російське військове відомство повідомило, що в "херсонській біолабораторії" екстрено знищили документи, а причиною нібито може бути "приховування відомостей про спалах дирофіляріозу, що виник у 2018 у Херсоні, – хвороби, яка передається комарами".

У відомстві додали, що у квітні 2018 року представники Пентагону відвідали місцеві заклади охорони здоров'я, де "ознайомилися з результатами епідеміологічного розслідування та скопіювали медичну документацію".

Також Міноборони РФ "звернуло увагу" на різке зростання у "ДНР" та "ЛНР" у 2018 році числа заражень туберкульозом, під час яких нібито загинуло 70 людей.

Росіяни вирішили, що це – або зараження, або витік з однієї з біолабораторій в Україні.

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Вони також заявили, що "проєкт у Грузії та в Україні щодо патогенів кажанів під керівництвом США" розпочався у жовтні 2019 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 15:55
+13
Віримо! Аякже, свято віримо! Це ж Рассія сказала! А вона ніколи-ніколи не бреше. Весь світ знає, що підарасія завжди каже тільки правду.
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17.03.2022 15:56
+12
Какой душераздирающий триллер. Жаль,кацапня со своим сценарием в Голливуд не попадет. А мосфильм скоро по миру пойдет.
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17.03.2022 15:56
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 15:55 Відповісти
Віримо! Аякже, свято віримо! Це ж Рассія сказала! А вона ніколи-ніколи не бреше. Весь світ знає, що підарасія завжди каже тільки правду.
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17.03.2022 15:56 Відповісти
отут рашистська біолабораторія - розсадник дези і фейків

Враховуючи високу зацікавленість до інформації, кібер спільнота <<ENIGMA>> публікує
повний список акредитованих журналістів ДНР
https://t.me/EN111GMA/168
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17.03.2022 16:02 Відповісти
Це біоРАБОлаторія, як й решта на кацапії.
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17.03.2022 16:39 Відповісти
ШОСЬ ЗГАДАЛОСЬ-ХТО ВСРАВСЬ,НЕВІСТКА...
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17.03.2022 15:56 Відповісти
Какой душераздирающий триллер. Жаль,кацапня со своим сценарием в Голливуд не попадет. А мосфильм скоро по миру пойдет.
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17.03.2022 15:56 Відповісти
дебилы, ***...
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17.03.2022 15:57 Відповісти
Від комарів у них почався кацапізм головного мозку.
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17.03.2022 15:57 Відповісти
Нормально так дырляндия пытается спихнуть полную жопу с медициной в даунецке (из-за чего люди с тубером умирают) на какие-то секретные лаборатории.
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17.03.2022 15:58 Відповісти
олігофренія, це нормальний стан 99% парашеньских суб"єктів
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17.03.2022 16:05 Відповісти
Украинцы подло подмешали биооружие в незамерзайку, из-за чего погибло 70 потривротов ордло. Гинацыд народов бамбаса!
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17.03.2022 15:59 Відповісти
Касапы, это чуваки фен "варят"..
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17.03.2022 16:00 Відповісти
Не не дно ещё не пробито.
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17.03.2022 16:00 Відповісти
В мордорі на дверях з"явились об"яви мешканців з закликом до сусідів по булинку не годувати голобів. Бо це ті голуби яких ми тут в Україні.....далі по тексту. От така фігня
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17.03.2022 16:01 Відповісти
Та най відгодовують тих голубів! Їм же скоро їх жерти доведеться, якщо зловлять
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17.03.2022 16:03 Відповісти
Кацапи рідкісні дебіли. Ніколи не розглядалися як біологічна зброя хвороби, які практично ніяк не впливають на особовий склад військ.
А те, що у орків був спалаз тубіка -так серед злочинців, що сиділи в тюрмах і серед бомжів він сильно розповсюджений, а саме такий контингент орки набирали в свою орду.
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17.03.2022 16:02 Відповісти
Готують інформаційно до застосування хімічної або біологічної зброї
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17.03.2022 16:03 Відповісти
І це все? лише 70, чому так мало, ціла біолабараторія в нас була, гранти пиляли? чому не травили нарід бамбасу по стандартам нато?
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17.03.2022 16:04 Відповісти
А можно уточнить какую именно?
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17.03.2022 16:05 Відповісти
ті домбасята котрі у 2014 році дуже сильно кричали "хутин введи ,спаси биндері нападают" надихалися рашистської пропоганди.котра спровокувала захворюваність на туберкульоз і вони через 4 роки повмирали
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17.03.2022 16:06 Відповісти
Победа будет тогда, когда сдохнет последний кацап.
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17.03.2022 16:07 Відповісти
Завидуют он вам - у вас лаборатоии а у них уже нет.
ну а если серьезно - припизженные и их тупые сказки.
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17.03.2022 16:10 Відповісти
Если это правда, то у кацапов осталось мало времени. Уже солнышко пригревает, скоро проснуться комары, созданные "злобными пиндосами" в биолабораториях Украины и покусают скрепных солдат. Если эти бандеровские комары в феврале умудрились покусать население Лугандона, представляете, что они сделают в апреле с воинами Раиси?
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17.03.2022 16:12 Відповісти
проснутся*
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17.03.2022 16:40 Відповісти
Дядюшка Шу


@*****

·
3 ч



Офисная бумага в России подорожала на 300%! На 300%!!! Пачка бумаги, которая раньше стоила 250 руб., теперь стоит 1000! Потому что реактивы для производства бумаги импортные! О каком импортозамещении может идти речь, когда в стране ВСЁ импортное, кроме говна и палок?!
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17.03.2022 16:14 Відповісти
Заразить всех пленных поРаши новичком и срочно отправить в паРашу!!!!******* сколько хотите мне ваш голс *****!!!!
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17.03.2022 16:16 Відповісти
Шукають біолабораторію? Це та каструля з борщем у моєму холодильнику на 5-му поверсі, яку я зварив ще до війни.
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17.03.2022 16:16 Відповісти
О как !Бандерокомары!
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17.03.2022 16:22 Відповісти
Бандерокомаріхи. Самці кров не п"ють.
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17.03.2022 16:54 Відповісти
Глупость и невежество населения - основа государственности паРашки.

«Carthago delenda est»
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17.03.2022 16:35 Відповісти
Козломордым вже нiде i нiхто неповiрить.
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17.03.2022 16:37 Відповісти
Да. Но это для внутреннего потребления. Недавно попадался коммент на ютуб: "Хохлы, а что вы скажете про свои биолаборатории теперь, после того, как Нуланд это подтвердила". Они живут в альтернативной реальности. В их голове мы создавали ядерную бомбу, химическое оружие и готовились уничтожать Лугандон. И только "мудрые действия *****" предотвратили катастрофу. Геббельс бы позавидовал мастерству нынешних пропагандонов.
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17.03.2022 16:47 Відповісти
Для внутрішнього споживання в кацапії є багато такого, що і на голову не лізе...
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17.03.2022 16:52 Відповісти
Чере дії лабораторії в москві на базі телецентру останкі-но в росії 140 млн зомбі . Так шо тепер ?
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17.03.2022 16:43 Відповісти
Ще не поставлена крапка у питанні створення вірусу "КОВІД-" РФійською лабораторією що росташована на Уралі.!!!!!!!! Там же проводяться і інші випробування бактеріологічної зброї!!!!!!!!!!
Це питання наразі стоїть рубо....... адже РФія скинула відповідальність за КОВІД на Китай?!!!!
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17.03.2022 18:09 Відповісти
биомусор кацапский
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17.03.2022 18:46 Відповісти
 
 