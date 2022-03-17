Байден и Си Цзиньпин обсудят войну РФ против Украины, - Белый дом
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Президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином обсудит российскую агрессию против Украины.
Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Лидеры двух стран (США и Китая – ред.) обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну россии против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином, который состоится в пятницу, 18 марта, является частью постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР.
Отмечается, что последний разговор лидеров двух стран состоялся в ноябре во время виртуального саммита, который длился три с половиной часа.
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хіба що взяті кацапів в сексуальне рабство?
бо Сибір і так #наш - тепер кацапи на Захід ресурси будуть гнати на репарації, а в Чайну - нижче собівартості, за миску соєвої похльобки
Скрипач не нужен - крылатая фраза, обозначающая, что участие данного человека в некоем мероприятии нежелательно или вовсе вредно, что ему тут не рады, или что ему нельзя доверять ответственную должность и т.п.
будут рашку делить - красные карандаши уже остро заточены....
Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай. Джерело: https://censor.net/ua/n3325796
- Лао-цзы сказал: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага».
Лукреция обдумывает это изречение и возражает:
- Иногда врагу можно помочь упасть в реку. Заодно и время сэкономишь.
.......КАК ТО ТАК......
в лучшем случае пуйло со своими орками пососет китайские "сухари" без соли - реальной помощи ему не видать