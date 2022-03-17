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Байден и Си Цзиньпин обсудят войну РФ против Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,цзиньпин

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином обсудит российскую агрессию против Украины.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лидеры двух стран (США и Китая – ред.) обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну россии против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином, который состоится в пятницу, 18 марта, является частью постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР.

Отмечается, что последний разговор лидеров двух стран состоялся в ноябре во время виртуального саммита, который длился три с половиной часа.

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Автор: Анастасія Потіха
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Давай Байден благослови косоглазого на экспедицию в Сибирь.
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17.03.2022 16:14 Ответить
навіщо ?
хіба що взяті кацапів в сексуальне рабство?

бо Сибір і так #наш - тепер кацапи на Захід ресурси будуть гнати на репарації, а в Чайну - нижче собівартості, за миску соєвої похльобки
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17.03.2022 17:13 Ответить
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17.03.2022 16:15 Ответить
А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт

Скрипач не нужен - крылатая фраза, обозначающая, что участие данного человека в некоем мероприятии нежелательно или вовсе вредно, что ему тут не рады, или что ему нельзя доверять ответственную должность и т.п.

будут рашку делить - красные карандаши уже остро заточены....
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17.03.2022 17:18 Ответить
Президент США Джо Байден у п'ятницю, 18 березня, під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорить російську агресію проти України:

- Лао-цзы сказал: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага».

Лукреция обдумывает это изречение и возражает:
- Иногда врагу можно помочь упасть в реку. Заодно и время сэкономишь.

.......КАК ТО ТАК......
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17.03.2022 16:29 Ответить
фсе !

в лучшем случае пуйло со своими орками пососет китайские "сухари" без соли - реальной помощи ему не видать
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17.03.2022 17:20 Ответить
Ой. Эти посочуйсвовали и подсчитали в кошельке и разбежались, а Украину бросили. Хер вам в догонку, она будет стоять до Победы! И не надо потом визжать о вашей соболезновасти.
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17.03.2022 17:41 Ответить
китай 80% работает на экспорт и его сильно могут обезглавить эмбарго на ввоз в США, Канада, ЕС. Всё, бобик сдох!
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17.03.2022 18:13 Ответить
Этих надо оргонизовать встречу в Мариуполе и пусть им коктеиль поперёк горла станет . Слава Украине!
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17.03.2022 18:30 Ответить
 
 