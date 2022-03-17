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16 суток блокады. Ситуация в Мариуполе на 17 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Ситуация в Мариуполе критическая. Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают укрываться в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск.

О ситуации в восточном форпосте Украины Мариуполе сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Разрушения колоссальные, по предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% - не подлежит восстановлению.

Также сообщается, что ВСУ продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки превосходящего по численности врага. Бои идут уже в окрестностях города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб": В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя. ФОТО

О текущей ситуации с эвакуацией мариупольцев сообщается, что за последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем в Запорожье. В общей сложности около 6500 легковых машин вырвались из осадного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя уехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

Вчера в результате бомбардировки были уничтожены Драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Вчера и сегодня, несмотря на непрерывные обстрелы, насколько это возможно, идет разбор завалов и спасение людей. Информация о пострадавших еще уточняется.
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Топ комментарии
+22
Я розумію, що генштабу відніше, та що в Маріуполі воює найкащий підрозділ - полк Азов.

Але треба щось вирішувати та допомогати їм.
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17.03.2022 17:59
+14
Значит, надо для начала расхерачить ту русню, которая ждет, чтобы расхреначить помощь в чистом поле.
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17.03.2022 18:08
+11
МАРІУПОЛЬ-МОЛИМОСЬ ЗА ВАС,ВСЯ УКРАЇНА З ВАМИ,ТРИМАЙТЕСЬ...
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17.03.2022 18:04
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17.03.2022 17:58 Ответить
Главное что бы от санкций в РФии пропали из продажи презервативы и противозачаточные средства. Тагды население РФии в разы увеличиться. Безработным не останется другого удовольствия как трахаться и мастерить потомство
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17.03.2022 18:12 Ответить
В Києві у порівнянні з Маріуполем- курорт. У нас часто тривоги і обстрілюють, але є тепло, світло, їжа і вода.
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17.03.2022 18:17 Ответить
Я розумію, що генштабу відніше, та що в Маріуполі воює найкащий підрозділ - полк Азов.

Але треба щось вирішувати та допомогати їм.
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17.03.2022 17:59 Ответить
Да, я так понял что им тяжелее всего, нужно срочно чем-то помочь, а русня ждет чтобы расхреначить помощь в чистом поле.
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17.03.2022 18:01 Ответить
Значит, надо для начала расхерачить ту русню, которая ждет, чтобы расхреначить помощь в чистом поле.
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17.03.2022 18:08 Ответить
Я бы так и сделал, но генштаб считает иначе...может у них больше информации. Слышал что опрометчивая атака может привести к жестким потерям, от которых мы можем долго не оправиться. Сейчас жесткие шахматы идут.
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17.03.2022 18:18 Ответить
выдвижение в ту сторону с огромной вероятностью закончится котлом и разгромом. тем более, что в той стороне еще и небо рашей больше контролируется. что бы дойти до Мариуполя по нормальному, надо сначала хотя бы загнать рашу за Изюм и за Волноваху, а в Запорожской области отжать на пример до Токмака и Бердянска, а на этих направлениях мы сами еле держимся и пока не до наступлений.
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17.03.2022 19:40 Ответить
В твиторе вчера снова понты, теперь уже что словаки поставят с300. Пионтковский сейчас пишет что словаки передумали. Что это за игры ****? Живыми людьми играют - дам не дам...накуя такое творят...что за игрушки...ненавижу. Или давайте молча, или закройте хлебальники...
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17.03.2022 18:00 Ответить
Допоки техніка не опиниться на території України, можно читати подібні новини, але особливо не рохраховувати на неї.

Хоча згоде - оці перекидування гарячої картоплі одне одному таки дістає!
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17.03.2022 18:04 Ответить
вот сейчас фашисткий блогер в ютубе скинул видео. Снимает наверно типо он местный , якобы что всу здали Мариуполь. https://youtu.be/dImDM23yZlk
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17.03.2022 18:03 Ответить
Они уже Киев взяли
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17.03.2022 18:15 Ответить
Ось-ось мають підняти власівську ганчірку над Вашингтоном.
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17.03.2022 18:27 Ответить
фашисты контролируют часть Мариуполя. В основном восточную его часть. и зашли они не сегодня. но это ничего не значит. город в целом под нашим контролем. Как и Изюм на пример, северная часть города оккупирована, а южная наша. да и не только там такие ситуации.
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17.03.2022 19:44 Ответить
МАРІУПОЛЬ-МОЛИМОСЬ ЗА ВАС,ВСЯ УКРАЇНА З ВАМИ,ТРИМАЙТЕСЬ...
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17.03.2022 18:04 Ответить
орки еще долго будут вспоминать Азовских Рыцарей и при этом ссаться прямо где вспомнят... Но нашим украинским воинам таки нужно помочь!
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17.03.2022 18:04 Ответить
Кацапо-фашистм надо сказать - пока не пропустят гуманитарку в Мариуполь и не выпустят людей - переговоров не будет!!
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17.03.2022 18:07 Ответить
После войны Международный суд над зачинщиками этой войны надо провести в Мариуполе в Драматическом театре.
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17.03.2022 18:14 Ответить
Мариуполь уже наполовину орки контролируют ,боюсь ещё день -другой и город будет взят
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17.03.2022 18:23 Ответить
это плохо
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17.03.2022 18:25 Ответить
То что ситуация в Мариуполе критическая ,мы читаем каждый день и слышим призывы «Азовцев».и молимся при каждой бомбардировке,чтобы не было погибших .и становится действительно страшно…Возникает только ОДИН вопрос -когда город будет деблокирован и что думают в верхах ..?Я не стратег и не тактик ,но одно знаю ,что у любого человека есть ГРАНИЦЫ силы,возможностей ,человеческого разума и патриотизма ..И где то когда то наступает «конец»..поэтому много людей и волнуются за Мариуполь и его защитников и тех кто ещё не успел выехать…Не хочется «черта на стене рисовать»,но создаётся такое впечатление ,что рашисты ,преднамеренно город разрушают ,чтобы легче его захватить,по типу Алеппо.
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17.03.2022 18:56 Ответить
Задача орков несколько иная. Уничтожив Мариуполь, а после подойдя к любому другому нашему городу, они будут говорить: или сдавайтесь или будет как в Мариуполе. Так действовала в свое время орда.
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17.03.2022 19:16 Ответить
Андрій Білецький:

Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!

Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.

Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.

Маріуполю потрібна деблокада!
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17.03.2022 20:10 Ответить
 
 