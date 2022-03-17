16 суток блокады. Ситуация в Мариуполе на 17 марта

Ситуация в Мариуполе критическая. Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают укрываться в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск.

О ситуации в восточном форпосте Украины Мариуполе сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Разрушения колоссальные, по предварительной оценке, около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% - не подлежит восстановлению.

Также сообщается, что ВСУ продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки превосходящего по численности врага. Бои идут уже в окрестностях города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу.

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О текущей ситуации с эвакуацией мариупольцев сообщается, что за последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем в Запорожье. В общей сложности около 6500 легковых машин вырвались из осадного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя уехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

Вчера в результате бомбардировки были уничтожены Драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах от постоянных обстрелов скрывались сотни людей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Вчера и сегодня, несмотря на непрерывные обстрелы, насколько это возможно, идет разбор завалов и спасение людей. Информация о пострадавших еще уточняется.