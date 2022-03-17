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16 діб блокади. Ситуація у Маріуполі станом на 17 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, більше ніж 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ.

Про ситуацію у східному форпості Украіни, Маріуполі, повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню.

Також повідомляється, що ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

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Про поточну ситуацію з евакуацією маріупольців повідомляється, що за останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська та потім на Запоріжжя. Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з облогового Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

Вчора внаслідок бомбардування знищено Драматичний театр та будівлю басейну "Нептун". У цих місцях, від постійних обстрілів, ховалися сотні людей, переважно жінки, діти та люди похилого віку. Вчора і сьогодні, незважаючи на безперервні обстріли, наскільки це можливо, триває розбір завалів та порятунок людей. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.
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Топ коментарі
+22
Я розумію, що генштабу відніше, та що в Маріуполі воює найкащий підрозділ - полк Азов.

Але треба щось вирішувати та допомогати їм.
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17.03.2022 17:59
+14
Значит, надо для начала расхерачить ту русню, которая ждет, чтобы расхреначить помощь в чистом поле.
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17.03.2022 18:08
+11
МАРІУПОЛЬ-МОЛИМОСЬ ЗА ВАС,ВСЯ УКРАЇНА З ВАМИ,ТРИМАЙТЕСЬ...
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17.03.2022 18:04
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17.03.2022 17:58 Відповісти
Главное что бы от санкций в РФии пропали из продажи презервативы и противозачаточные средства. Тагды население РФии в разы увеличиться. Безработным не останется другого удовольствия как трахаться и мастерить потомство
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17.03.2022 18:12 Відповісти
В Києві у порівнянні з Маріуполем- курорт. У нас часто тривоги і обстрілюють, але є тепло, світло, їжа і вода.
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Я розумію, що генштабу відніше, та що в Маріуполі воює найкащий підрозділ - полк Азов.

Але треба щось вирішувати та допомогати їм.
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17.03.2022 17:59 Відповісти
Да, я так понял что им тяжелее всего, нужно срочно чем-то помочь, а русня ждет чтобы расхреначить помощь в чистом поле.
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17.03.2022 18:01 Відповісти
Значит, надо для начала расхерачить ту русню, которая ждет, чтобы расхреначить помощь в чистом поле.
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17.03.2022 18:08 Відповісти
Я бы так и сделал, но генштаб считает иначе...может у них больше информации. Слышал что опрометчивая атака может привести к жестким потерям, от которых мы можем долго не оправиться. Сейчас жесткие шахматы идут.
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17.03.2022 18:18 Відповісти
выдвижение в ту сторону с огромной вероятностью закончится котлом и разгромом. тем более, что в той стороне еще и небо рашей больше контролируется. что бы дойти до Мариуполя по нормальному, надо сначала хотя бы загнать рашу за Изюм и за Волноваху, а в Запорожской области отжать на пример до Токмака и Бердянска, а на этих направлениях мы сами еле держимся и пока не до наступлений.
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17.03.2022 19:40 Відповісти
В твиторе вчера снова понты, теперь уже что словаки поставят с300. Пионтковский сейчас пишет что словаки передумали. Что это за игры ****? Живыми людьми играют - дам не дам...накуя такое творят...что за игрушки...ненавижу. Или давайте молча, или закройте хлебальники...
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17.03.2022 18:00 Відповісти
Допоки техніка не опиниться на території України, можно читати подібні новини, але особливо не рохраховувати на неї.

Хоча згоде - оці перекидування гарячої картоплі одне одному таки дістає!
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17.03.2022 18:04 Відповісти
вот сейчас фашисткий блогер в ютубе скинул видео. Снимает наверно типо он местный , якобы что всу здали Мариуполь. https://youtu.be/dImDM23yZlk
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17.03.2022 18:03 Відповісти
Они уже Киев взяли
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17.03.2022 18:15 Відповісти
Ось-ось мають підняти власівську ганчірку над Вашингтоном.
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17.03.2022 18:27 Відповісти
фашисты контролируют часть Мариуполя. В основном восточную его часть. и зашли они не сегодня. но это ничего не значит. город в целом под нашим контролем. Как и Изюм на пример, северная часть города оккупирована, а южная наша. да и не только там такие ситуации.
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17.03.2022 19:44 Відповісти
МАРІУПОЛЬ-МОЛИМОСЬ ЗА ВАС,ВСЯ УКРАЇНА З ВАМИ,ТРИМАЙТЕСЬ...
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17.03.2022 18:04 Відповісти
орки еще долго будут вспоминать Азовских Рыцарей и при этом ссаться прямо где вспомнят... Но нашим украинским воинам таки нужно помочь!
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17.03.2022 18:04 Відповісти
Кацапо-фашистм надо сказать - пока не пропустят гуманитарку в Мариуполь и не выпустят людей - переговоров не будет!!
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17.03.2022 18:07 Відповісти
После войны Международный суд над зачинщиками этой войны надо провести в Мариуполе в Драматическом театре.
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17.03.2022 18:14 Відповісти
Мариуполь уже наполовину орки контролируют ,боюсь ещё день -другой и город будет взят
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17.03.2022 18:23 Відповісти
это плохо
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17.03.2022 18:25 Відповісти
То что ситуация в Мариуполе критическая ,мы читаем каждый день и слышим призывы «Азовцев».и молимся при каждой бомбардировке,чтобы не было погибших .и становится действительно страшно…Возникает только ОДИН вопрос -когда город будет деблокирован и что думают в верхах ..?Я не стратег и не тактик ,но одно знаю ,что у любого человека есть ГРАНИЦЫ силы,возможностей ,человеческого разума и патриотизма ..И где то когда то наступает «конец»..поэтому много людей и волнуются за Мариуполь и его защитников и тех кто ещё не успел выехать…Не хочется «черта на стене рисовать»,но создаётся такое впечатление ,что рашисты ,преднамеренно город разрушают ,чтобы легче его захватить,по типу Алеппо.
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17.03.2022 18:56 Відповісти
Задача орков несколько иная. Уничтожив Мариуполь, а после подойдя к любому другому нашему городу, они будут говорить: или сдавайтесь или будет как в Мариуполе. Так действовала в свое время орда.
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17.03.2022 19:16 Відповісти
Андрій Білецький:

Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!

Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.

Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.

Маріуполю потрібна деблокада!
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17.03.2022 20:10 Відповісти
 
 