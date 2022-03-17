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Совет Европы прекращает отношения с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рада,європи

Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении любых отношений с Беларусью из-за ее активного участия в агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать в заседаниях и мероприятиях СЕ.

Это касается и участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав Беларуси как договорной стороны международных конвенций.

Комитет министров СЕ также решил приостановить любое техническое сотрудничество с Беларусью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы исключил Россию из состава организации после 26 лет членства

В то же время, Комитет министров Совета Европы будет поддерживать и укреплять связи с белорусским гражданским обществом и оппозицией в эмиграции. В скором времени будут обнародованы другие инициативы в этом направлении, говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+14
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17.03.2022 18:18
+12
Прощай, колхозник, мне будет не хватать твоего незатейливого юморка.
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17.03.2022 18:15
+10
белорашкинская оппозиция в эмиграции - это не та, которая хотела наладить отношения с ******?
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17.03.2022 18:15
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Прощай, колхозник, мне будет не хватать твоего незатейливого юморка.
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17.03.2022 18:15 Ответить
белорашкинская оппозиция в эмиграции - это не та, которая хотела наладить отношения с ******?
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17.03.2022 18:15 Ответить
Саме та. "Рашка - хороша. Вона нам допоможе скинути вусанчика і зажити добре!" Дибіли...
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17.03.2022 18:24 Ответить
........раздуплились наконец......
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17.03.2022 18:16 Ответить
РАДІ ЄВРОПИ-РЕСПЕКТ.БУЛЬБОФЮРЕР Є СПІВУЧАСНИКОМ ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНУ ПРОТИ УКРАЇНИ...
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17.03.2022 18:17 Ответить
бульбашня, може хватить сидіти і дрочити на свого ублюдка таракана?
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17.03.2022 18:17 Ответить
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17.03.2022 18:18 Ответить
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17.03.2022 18:27 Ответить
усатому таракану тоже надо активы заморозить и его семье и отдать Украине
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17.03.2022 22:56 Ответить
В мобильной версии цензор.
нет, лента новостей блокируется флагом РФ и колорадской лентой!
Устраните!
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17.03.2022 18:21 Ответить
Да, есть такое. Уберите срочно!
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17.03.2022 18:32 Ответить
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17.03.2022 18:34 Ответить
бєлая, малая, вєлікая. Бєларус з тієї ж самої опери, що й малорос.
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17.03.2022 18:35 Ответить
Шо Бульбафюрер вже не є стороною міжнародних стосунків.

Тепер усі стосунки від Білорусії буде здійснювати законно обраний президент!!!!!!!!!
Це треба було вчинити давно.
Але все одно БРАВО!!!!!!!! Єропа повинна захищати свої терена від орків.!!!!!!!!!!
Європа - без орків москалів - фашистів!!!!!!!!!
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17.03.2022 18:36 Ответить
теперь что, таможенные переходв фсё, технически не будут обслуживаться ?
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17.03.2022 18:37 Ответить
Зате фури з товарами з ЄС до росії через білорусь валять і валять, а українських мітенгувальників,які пробують блокувати цю колону, розганяє поліція Польщі. Санкції взагалі в дії чи тільки на словах для європейського лохторату? Де журналісти BBC, наприклад?
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17.03.2022 19:27 Ответить
Як там українська влада колись приєднається до санкцій проти бульбосраких за війну проти... України?
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17.03.2022 21:54 Ответить
 
 