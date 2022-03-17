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Рада Європи припиняє відносини з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рада,європи

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про припинення будь-яких відносин з Білоруссю через її активну участь в агресії Російської Федерації проти України.

Як інформує Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Ради Європи, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Комітет міністрів призупиняє право Білорусі брати участь у засіданнях і заходах РЄ.

Це стосується й участі Білорусі у часткових угодах Ради Європи, включно з Венеціанською комісією, але без шкоди для прав Білорусі як договірної сторони міжнародних конвенцій.

Комітет міністрів РЄ також вирішив призупинити будь-яке технічне співробітництво з Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Європи виключила Росію зі складу організації після 26 років членства

Водночас Комітет міністрів Ради Європи підтримуватиме та зміцнюватиме зв’язки з білоруським громадянським суспільством та опозицією в еміграції. Незабаром буде оприлюднено інші ініціативи в цьому напрямку, йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
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17.03.2022 18:18
+12
Прощай, колхозник, мне будет не хватать твоего незатейливого юморка.
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17.03.2022 18:15
+10
белорашкинская оппозиция в эмиграции - это не та, которая хотела наладить отношения с ******?
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17.03.2022 18:15
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Прощай, колхозник, мне будет не хватать твоего незатейливого юморка.
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17.03.2022 18:15 Відповісти
белорашкинская оппозиция в эмиграции - это не та, которая хотела наладить отношения с ******?
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17.03.2022 18:15 Відповісти
Саме та. "Рашка - хороша. Вона нам допоможе скинути вусанчика і зажити добре!" Дибіли...
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17.03.2022 18:24 Відповісти
........раздуплились наконец......
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17.03.2022 18:16 Відповісти
РАДІ ЄВРОПИ-РЕСПЕКТ.БУЛЬБОФЮРЕР Є СПІВУЧАСНИКОМ ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНУ ПРОТИ УКРАЇНИ...
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17.03.2022 18:17 Відповісти
бульбашня, може хватить сидіти і дрочити на свого ублюдка таракана?
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17.03.2022 18:17 Відповісти
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17.03.2022 18:18 Відповісти
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17.03.2022 18:27 Відповісти
усатому таракану тоже надо активы заморозить и его семье и отдать Украине
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17.03.2022 22:56 Відповісти
В мобильной версии цензор.
нет, лента новостей блокируется флагом РФ и колорадской лентой!
Устраните!
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17.03.2022 18:21 Відповісти
Да, есть такое. Уберите срочно!
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17.03.2022 18:32 Відповісти
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17.03.2022 18:34 Відповісти
бєлая, малая, вєлікая. Бєларус з тієї ж самої опери, що й малорос.
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17.03.2022 18:35 Відповісти
Шо Бульбафюрер вже не є стороною міжнародних стосунків.

Тепер усі стосунки від Білорусії буде здійснювати законно обраний президент!!!!!!!!!
Це треба було вчинити давно.
Але все одно БРАВО!!!!!!!! Єропа повинна захищати свої терена від орків.!!!!!!!!!!
Європа - без орків москалів - фашистів!!!!!!!!!
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17.03.2022 18:36 Відповісти
теперь что, таможенные переходв фсё, технически не будут обслуживаться ?
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17.03.2022 18:37 Відповісти
Зате фури з товарами з ЄС до росії через білорусь валять і валять, а українських мітенгувальників,які пробують блокувати цю колону, розганяє поліція Польщі. Санкції взагалі в дії чи тільки на словах для європейського лохторату? Де журналісти BBC, наприклад?
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17.03.2022 19:27 Відповісти
Як там українська влада колись приєднається до санкцій проти бульбосраких за війну проти... України?
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17.03.2022 21:54 Відповісти
 
 