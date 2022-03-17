Рада Європи припиняє відносини з Білоруссю
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Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про припинення будь-яких відносин з Білоруссю через її активну участь в агресії Російської Федерації проти України.
Як інформує Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Ради Європи, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Комітет міністрів призупиняє право Білорусі брати участь у засіданнях і заходах РЄ.
Це стосується й участі Білорусі у часткових угодах Ради Європи, включно з Венеціанською комісією, але без шкоди для прав Білорусі як договірної сторони міжнародних конвенцій.
Комітет міністрів РЄ також вирішив призупинити будь-яке технічне співробітництво з Білоруссю.
Водночас Комітет міністрів Ради Європи підтримуватиме та зміцнюватиме зв’язки з білоруським громадянським суспільством та опозицією в еміграції. Незабаром буде оприлюднено інші ініціативи в цьому напрямку, йдеться в повідомленні.
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нет, лента новостей блокируется флагом РФ и колорадской лентой!
Устраните!
Тепер усі стосунки від Білорусії буде здійснювати законно обраний президент!!!!!!!!!
Це треба було вчинити давно.
Але все одно БРАВО!!!!!!!! Єропа повинна захищати свої терена від орків.!!!!!!!!!!
Європа - без орків москалів - фашистів!!!!!!!!!