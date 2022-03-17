Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта. ФОТО
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Бойцы 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады в очередной раз показали успешный результат и вражеская техника отправлилась под украинское командование.
Об этом защитники Украины сообщили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе очередной удачной операции, десантники захватили вражескую технику, которая уже стала в строй и работает на НАШУ ПОБЕДУ! Верьте в ВСУ!", - говорится в сообщении.
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+57 Анатолик
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+38 Vasyl A_Vinn
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+34 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий17.03.2022 19:27
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1. Асад реально половину или треть своей армии отдаст?
2. Как переправить 40 тыс. человек в тот же Крым или на другую кацапскую базу? Кораблями? Босфор закрыт. Самолетами? Ну, минимум месяц при условии наличия всех ресурсов...
3. Где разместить росии эти 40 тыс накмников
Ну да.... 40 тыс разве что по зомби тв для пойдут за рашку воевать... Максимум тыс. 10 еще как-то можно поверить, и то это чисто на убой сгореть аод Чорнобаивкой
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!