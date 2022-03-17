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техника (1540) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (108) трофеи (165)

Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады в очередной раз показали успешный результат и вражеская техника отправлилась под украинское командование.

Об этом защитники Украины сообщили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе очередной удачной операции, десантники захватили вражескую технику, которая уже стала в строй и работает на НАШУ ПОБЕДУ! Верьте в ВСУ!", - говорится в сообщении.

Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колонны войск РФ пытались прорваться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи, ВСУ уничтожили технику и живую силу врага


Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта 02
Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта 03
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Топ комментарии
+57
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17.03.2022 19:27
+38
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 19:35
+34
Браво-брависсимо енотики наши дорогие !
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17.03.2022 19:27
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17.03.2022 19:27 Ответить
природнє положення парашинця, це в генах!
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17.03.2022 19:51 Ответить
Браво-брависсимо енотики наши дорогие !
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17.03.2022 19:27 Ответить
БТР- 82 добре, да и мотолыга пригодится.
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17.03.2022 19:28 Ответить
смотрю все чаще крымчане уже стали идти на удобрения (З в квадратике)
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17.03.2022 19:28 Ответить
А чого кримчани?
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17.03.2022 19:31 Ответить
того
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17.03.2022 19:33 Ответить
ну так Z в квадрате - обозначение крымской группировки войск, там много крымчан-предателей служит... служило)
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17.03.2022 19:33 Ответить
Аааа, зроз.
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17.03.2022 20:47 Ответить
Ху..ло не плохо вооружает ЗСУ
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17.03.2022 19:31 Ответить
Так, але Подоляк договаривается с хуэло о разоружении Украины
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17.03.2022 20:04 Ответить
Я так смотрю, у нашей армии неисчерпаемые ресурсы: Людей своих хватает, оружием запад накачивает, технику лапти регулярно подгоняют. С кем х.уйло позорный нищеброд собрался воевать???))
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17.03.2022 19:34 Ответить
Чухче 100000 пообещал отправить, как и космонавта своего - на Солнце.
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17.03.2022 19:49 Ответить
Ну будет шанс у оппозиции покончить с Асадом, если оголит свой фронт.
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17.03.2022 19:52 Ответить
Ага... щаз...
1. Асад реально половину или треть своей армии отдаст?
2. Как переправить 40 тыс. человек в тот же Крым или на другую кацапскую базу? Кораблями? Босфор закрыт. Самолетами? Ну, минимум месяц при условии наличия всех ресурсов...
3. Где разместить росии эти 40 тыс накмников
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17.03.2022 20:05 Ответить
перед отправкой в бой? А оружие им надо дать? А одеть-обуть? А покормить, китайскими пайками?
Ну да.... 40 тыс разве что по зомби тв для пойдут за рашку воевать... Максимум тыс. 10 еще как-то можно поверить, и то это чисто на убой сгореть аод Чорнобаивкой
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17.03.2022 20:09 Ответить
Никто их сюда вести не будет. ***** позвонит Зеленскому и попросит ВСУ самим поехать в Сирию их окобзонить. А если реально, единственные сирийцы в наличии у ***** - те, которые потерялись в лесах Беларуси у границ Польши и Литвы.
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17.03.2022 20:25 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 19:35 Ответить
Я вірю в ЗСУ
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17.03.2022 19:35 Ответить
Сейчас более целесообразно иметь тысячи внедорожников пикапов и бойцов в них с джавами и нлавами и дронами и тепловизорами, и в том числе и дронами камикадзе. И чтобы жалить противника внезапно налётами и отходить быстро. Скоро зелёнка пойдёт, дело к весне.
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17.03.2022 19:37 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 19:39 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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17.03.2022 19:40 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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17.03.2022 19:50 Ответить
пойдет....., трофеев мало не бывает.....
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17.03.2022 20:00 Ответить
Чого чого,а мотолаб(МТ ЛБ) в нашій армії буде до хріна і ще трошки...
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17.03.2022 20:28 Ответить
 
 