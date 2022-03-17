Украинские десантники в ходе успешной операции захватили технику оккупанта. ФОТО

Бойцы 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады в очередной раз показали успешный результат и вражеская техника отправлилась под украинское командование.

Об этом защитники Украины сообщили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе очередной удачной операции, десантники захватили вражескую технику, которая уже стала в строй и работает на НАШУ ПОБЕДУ! Верьте в ВСУ!", - говорится в сообщении.

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