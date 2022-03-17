Українські десантники під час успішної операції захопили техніку окупанта. ФОТО

Бійці 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади вкотре показали успішний результат і ворожа техніка перейшла під українське командування.

Про це захисники України повідомили на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"У ході чергової вдалої операції, десантники захопили ворожу техніку, яка вже стала в стрій та працює на НАШУ ПЕРЕМОГУ! Вірте в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

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