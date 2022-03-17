Українські десантники під час успішної операції захопили техніку окупанта. ФОТО
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Бійці 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади вкотре показали успішний результат і ворожа техніка перейшла під українське командування.
Про це захисники України повідомили на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ
"У ході чергової вдалої операції, десантники захопили ворожу техніку, яка вже стала в стрій та працює на НАШУ ПЕРЕМОГУ! Вірте в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+57 Анатолик
показати весь коментар17.03.2022 19:27
+38 Vasyl A_Vinn
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+34 Мистер Икс 00711c20
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Будь ласка, зачекайте...
1. Асад реально половину или треть своей армии отдаст?
2. Как переправить 40 тыс. человек в тот же Крым или на другую кацапскую базу? Кораблями? Босфор закрыт. Самолетами? Ну, минимум месяц при условии наличия всех ресурсов...
3. Где разместить росии эти 40 тыс накмников
Ну да.... 40 тыс разве что по зомби тв для пойдут за рашку воевать... Максимум тыс. 10 еще как-то можно поверить, и то это чисто на убой сгореть аод Чорнобаивкой
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
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https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!