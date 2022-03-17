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техніка (1319) 25 окрема повітряно-десантна бригада (108) трофеї (171)

Українські десантники під час успішної операції захопили техніку окупанта. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади вкотре показали успішний результат і ворожа техніка перейшла під українське командування.

Про це захисники України повідомили на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

"У ході чергової вдалої операції, десантники захопили ворожу техніку, яка вже стала в стрій та працює на НАШУ ПЕРЕМОГУ! Вірте в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Українські десантники під час успішної операції захопили техніку окупанта 01

Також читайте: Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщині з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога


Українські десантники під час успішної операції захопили техніку окупанта 02
Українські десантники під час успішної операції захопили техніку окупанта 03
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Топ коментарі
+57
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17.03.2022 19:27
+38
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 19:35
+34
Браво-брависсимо енотики наши дорогие !
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17.03.2022 19:27
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17.03.2022 19:27 Відповісти
природнє положення парашинця, це в генах!
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17.03.2022 19:51 Відповісти
Браво-брависсимо енотики наши дорогие !
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17.03.2022 19:27 Відповісти
БТР- 82 добре, да и мотолыга пригодится.
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17.03.2022 19:28 Відповісти
смотрю все чаще крымчане уже стали идти на удобрения (З в квадратике)
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17.03.2022 19:28 Відповісти
А чого кримчани?
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17.03.2022 19:31 Відповісти
того
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17.03.2022 19:33 Відповісти
ну так Z в квадрате - обозначение крымской группировки войск, там много крымчан-предателей служит... служило)
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17.03.2022 19:33 Відповісти
Аааа, зроз.
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17.03.2022 20:47 Відповісти
Ху..ло не плохо вооружает ЗСУ
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17.03.2022 19:31 Відповісти
Так, але Подоляк договаривается с хуэло о разоружении Украины
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17.03.2022 20:04 Відповісти
Я так смотрю, у нашей армии неисчерпаемые ресурсы: Людей своих хватает, оружием запад накачивает, технику лапти регулярно подгоняют. С кем х.уйло позорный нищеброд собрался воевать???))
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17.03.2022 19:34 Відповісти
Чухче 100000 пообещал отправить, как и космонавта своего - на Солнце.
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17.03.2022 19:49 Відповісти
Ну будет шанс у оппозиции покончить с Асадом, если оголит свой фронт.
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17.03.2022 19:52 Відповісти
Ага... щаз...
1. Асад реально половину или треть своей армии отдаст?
2. Как переправить 40 тыс. человек в тот же Крым или на другую кацапскую базу? Кораблями? Босфор закрыт. Самолетами? Ну, минимум месяц при условии наличия всех ресурсов...
3. Где разместить росии эти 40 тыс накмников
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17.03.2022 20:05 Відповісти
перед отправкой в бой? А оружие им надо дать? А одеть-обуть? А покормить, китайскими пайками?
Ну да.... 40 тыс разве что по зомби тв для пойдут за рашку воевать... Максимум тыс. 10 еще как-то можно поверить, и то это чисто на убой сгореть аод Чорнобаивкой
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17.03.2022 20:09 Відповісти
Никто их сюда вести не будет. ***** позвонит Зеленскому и попросит ВСУ самим поехать в Сирию их окобзонить. А если реально, единственные сирийцы в наличии у ***** - те, которые потерялись в лесах Беларуси у границ Польши и Литвы.
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17.03.2022 20:25 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Я вірю в ЗСУ
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Сейчас более целесообразно иметь тысячи внедорожников пикапов и бойцов в них с джавами и нлавами и дронами и тепловизорами, и в том числе и дронами камикадзе. И чтобы жалить противника внезапно налётами и отходить быстро. Скоро зелёнка пойдёт, дело к весне.
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17.03.2022 19:37 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 19:39 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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17.03.2022 19:40 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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17.03.2022 19:50 Відповісти
пойдет....., трофеев мало не бывает.....
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17.03.2022 20:00 Відповісти
Чого чого,а мотолаб(МТ ЛБ) в нашій армії буде до хріна і ще трошки...
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17.03.2022 20:28 Відповісти
 
 