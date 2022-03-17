РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11380 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
12 625 29
война (46506) информационная война (661) Россия (91190)

Украина побеждает РФ в информационной войне, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне, - Washington Post

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Обращаясь к Конгрессу США, Владимир Зеленский показал последствия войны в Украине. Видеоролик с кадрами братских могил и ранеными детьми произвел впечатление на американских законодателей и помог Украине заручиться поддержкой Конгресса.

Автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон МакФейт отметил, что Украина побеждает в информационной войне.

"Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает в информационной войне. Это - ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - сказал он.

Читайте также: Шойгу приказал исключить Зеленского из "культурной повестки дня" в РФ, - росСМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
УКРАИНА ПРОСТО ПОБЕЖДАЕТ ,ПО ВСЕМ ФРОНТАМ !!!
показать весь комментарий
17.03.2022 19:33
+27
Нууу. Напевне мался на увазі, щ кацапія більше стріляє. Але війну виграють не ті, що стріляють більше, а ті, що роблять це влучніше. Ну і слід зауважити, що пан американець все ще знаходиться у ментально у полоні "другої" армії світу.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:37
+16
«Вчера Росстат опубликовал последние данные: все растёт очень быстро. Цены просто пошли в разнос. Подорожало всё: и телевизоры, и смартфоны, и легковые иномарки, и подгузники», , заявил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. При этом он предложил выдавать малообеспеченным гражданам деньги, а ещё лучше - продовольственные талоны (карточки).
показать весь комментарий
17.03.2022 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Пітера прикольний екземпляр.
https://t.me/rf200_now/1145
показать весь комментарий
17.03.2022 19:33 Ответить
УКРАИНА ПРОСТО ПОБЕЖДАЕТ ,ПО ВСЕМ ФРОНТАМ !!!
показать весь комментарий
17.03.2022 19:33 Ответить
"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає в інформаційній війні" - WTF???
показать весь комментарий
17.03.2022 19:34 Ответить
Нууу. Напевне мался на увазі, щ кацапія більше стріляє. Але війну виграють не ті, що стріляють більше, а ті, що роблять це влучніше. Ну і слід зауважити, що пан американець все ще знаходиться у ментально у полоні "другої" армії світу.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:37 Ответить
«Вчера Росстат опубликовал последние данные: все растёт очень быстро. Цены просто пошли в разнос. Подорожало всё: и телевизоры, и смартфоны, и легковые иномарки, и подгузники», , заявил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. При этом он предложил выдавать малообеспеченным гражданам деньги, а ещё лучше - продовольственные талоны (карточки).
показать весь комментарий
17.03.2022 19:34 Ответить
найбільший рост цін на підгузники великих розмірів, здогадайтесь чому?
показать весь комментарий
17.03.2022 19:48 Ответить
"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає в інформаційній війні. Це ключ до отримання підтримки та співчуття від союзників", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3326188


І що він курить? В перестрілці?
показать весь комментарий
17.03.2022 19:35 Ответить
Орест Петренко


@wUwQotWJqZ1aVJD

·
5 год



Не варто забувати, що у нас при владі високопрофесійна команда сценаристів, режисерів, акторів і операторів. Вони робили, роблять і надалі робитимуть якісний продукт, що відповідає запитам більшої частини населення. Попит породжує пропозицію.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:35 Ответить
Де у підвалах і бомбосховищах? Ви думаєте зараз є на це час сили і ресурс. Українці аналізуйте і не будьте тупішимиза кацапів, чи може Кадиров і головорізи працюють на Зеленського, ннунунуну мля немає слів
показать весь комментарий
17.03.2022 19:38 Ответить
Є така робота - сіяти розбрат серед українців.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:49 Ответить
Рабсія перемогає тільки у взятті за щьоку ! 😁
показать весь комментарий
17.03.2022 19:36 Ответить
Это позитивно, но надо ещё много чего сделать для полнейшей и на долгие годы дискредитации "друзей" Расиси на Западе и Востоке и донесения в каждую российскую лачугу потерь, пленных "2-й армии мира" и финансовой расплаты за нынешнюю дичь
показать весь комментарий
17.03.2022 19:36 Ответить
Потому что за Украиной правда. Плюс талант и массовость. Если маленькую Грузию можно было спокойно заспамить, то с Украиной такое не проканает.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:39 Ответить
А ще ми банально ближче, і ЄС набагато важче забити на нас х%й. Б
показать весь комментарий
17.03.2022 19:47 Ответить
Пенсионный фонд России может временно прекратить выплачивать гражданину пенсию

Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Дума ТВ».

По её словам, чаще всего выплату пенсии приостанавливают тем россиянам, которые имеют проблемы со справками об обучении или потере кормильца. Так, в частности, трудности в процессе назначения пенсии могут возникать из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов.

Источник: © DEITA.RU
показать весь комментарий
17.03.2022 19:40 Ответить
Не перемагає, якщо пан досі вважає, що рашка "перемагає у перестрільці".
показать весь комментарий
17.03.2022 19:41 Ответить
кацапи самі собі обрубили соц мережі. І кругом заборонили їх інфопомийки
показать весь комментарий
17.03.2022 19:42 Ответить
Член Радбезу ООН напав на іншу країну, бомбить і вбиває дітей і жінок, а ви зважуєте, хто кого, замість дати в зуби загарбнику?!
Цинізм ваш просто не знає меж…
показать весь комментарий
17.03.2022 19:45 Ответить
а з часом і "зільонка" нам допоможе
показать весь комментарий
17.03.2022 19:45 Ответить
То правда брехню перемагає.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:45 Ответить
тот видеоролик смотреть невозможно....
показать весь комментарий
17.03.2022 19:45 Ответить
фури з товарами з ЄС до росії через білорусь валять і валять, багато фур, багато товарів. Мітингувальників,які пробують блокувати цей рух, постійно розганяє поліція Польщі. Санкції ЄС взагалі діють реально чи тільки на словах для лохторату ЄС?
показать весь комментарий
17.03.2022 19:53 Ответить
И труба работает...
показать весь комментарий
17.03.2022 19:57 Ответить
Пригожинской сволочи не хватает, чтобы заболтать столь грандиозную подлость.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:57 Ответить
А им не надо забалтывать всему миру что они звери. Достаточно заболтать россиян. МИД и прочие говорят для нас (россиян), а не для мира.

Доступа к альтернативному мнению нет без VPN. Бункерный открыто обещает расстрелы несогласных с войной. Вот и всё.
показать весь комментарий
17.03.2022 20:01 Ответить
Чи не набридло цим аналітикам грати роль "третейського судді над схваткой" ?
показать весь комментарий
17.03.2022 19:57 Ответить
Даже слишком. Такая эйфория ,дай Бог не обосраться.
показать весь комментарий
17.03.2022 20:01 Ответить
 
 