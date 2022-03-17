Украина побеждает РФ в информационной войне, - Washington Post
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Украина побеждает Российскую Федерацию в информационной войне, - Washington Post
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Обращаясь к Конгрессу США, Владимир Зеленский показал последствия войны в Украине. Видеоролик с кадрами братских могил и ранеными детьми произвел впечатление на американских законодателей и помог Украине заручиться поддержкой Конгресса.
Автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон МакФейт отметил, что Украина побеждает в информационной войне.
"Возможно, Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает в информационной войне. Это - ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - сказал он.
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І що він курить? В перестрілці?
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Не варто забувати, що у нас при владі високопрофесійна команда сценаристів, режисерів, акторів і операторів. Вони робили, роблять і надалі робитимуть якісний продукт, що відповідає запитам більшої частини населення. Попит породжує пропозицію.
Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Дума ТВ».
По её словам, чаще всего выплату пенсии приостанавливают тем россиянам, которые имеют проблемы со справками об обучении или потере кормильца. Так, в частности, трудности в процессе назначения пенсии могут возникать из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов.
Источник: © DEITA.RU
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