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Україна перемагає РФ у інформаційній війні, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна перемагає Російську Федерацію в інформаційній війні.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Звертаючись до Конгресу США Володимир Зеленський показав наслідки війни в Україні. Відеоролик з кадрами братських могил та пораненими дітьми справив враження на американських законодавців та допоміг Україні заручитися підтримкою Конгресу.

Автор книги "Нові правила війни" та старший науковий співробітник Атлантичної ради Шон Макфейт зазначив, що Україна виграє в інорфмаційній війні.

"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає в інформаційній війні. Це ключ до отримання підтримки та співчуття від союзників", - сказав він.

Читайте: Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" в РФ, - росЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
УКРАИНА ПРОСТО ПОБЕЖДАЕТ ,ПО ВСЕМ ФРОНТАМ !!!
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17.03.2022 19:33
+27
Нууу. Напевне мался на увазі, щ кацапія більше стріляє. Але війну виграють не ті, що стріляють більше, а ті, що роблять це влучніше. Ну і слід зауважити, що пан американець все ще знаходиться у ментально у полоні "другої" армії світу.
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17.03.2022 19:37
+16
«Вчера Росстат опубликовал последние данные: все растёт очень быстро. Цены просто пошли в разнос. Подорожало всё: и телевизоры, и смартфоны, и легковые иномарки, и подгузники», , заявил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. При этом он предложил выдавать малообеспеченным гражданам деньги, а ещё лучше - продовольственные талоны (карточки).
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17.03.2022 19:34
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З Пітера прикольний екземпляр.
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17.03.2022 19:33 Відповісти
УКРАИНА ПРОСТО ПОБЕЖДАЕТ ,ПО ВСЕМ ФРОНТАМ !!!
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17.03.2022 19:33 Відповісти
"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає в інформаційній війні" - WTF???
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17.03.2022 19:34 Відповісти
Нууу. Напевне мался на увазі, щ кацапія більше стріляє. Але війну виграють не ті, що стріляють більше, а ті, що роблять це влучніше. Ну і слід зауважити, що пан американець все ще знаходиться у ментально у полоні "другої" армії світу.
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17.03.2022 19:37 Відповісти
«Вчера Росстат опубликовал последние данные: все растёт очень быстро. Цены просто пошли в разнос. Подорожало всё: и телевизоры, и смартфоны, и легковые иномарки, и подгузники», , заявил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. При этом он предложил выдавать малообеспеченным гражданам деньги, а ещё лучше - продовольственные талоны (карточки).
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17.03.2022 19:34 Відповісти
найбільший рост цін на підгузники великих розмірів, здогадайтесь чому?
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17.03.2022 19:48 Відповісти
"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає в інформаційній війні. Це ключ до отримання підтримки та співчуття від союзників", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3326188


І що він курить? В перестрілці?
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Орест Петренко


@wUwQotWJqZ1aVJD

·
5 год



Не варто забувати, що у нас при владі високопрофесійна команда сценаристів, режисерів, акторів і операторів. Вони робили, роблять і надалі робитимуть якісний продукт, що відповідає запитам більшої частини населення. Попит породжує пропозицію.
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Де у підвалах і бомбосховищах? Ви думаєте зараз є на це час сили і ресурс. Українці аналізуйте і не будьте тупішимиза кацапів, чи може Кадиров і головорізи працюють на Зеленського, ннунунуну мля немає слів
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17.03.2022 19:38 Відповісти
Є така робота - сіяти розбрат серед українців.
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17.03.2022 19:49 Відповісти
Рабсія перемогає тільки у взятті за щьоку ! 😁
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17.03.2022 19:36 Відповісти
Это позитивно, но надо ещё много чего сделать для полнейшей и на долгие годы дискредитации "друзей" Расиси на Западе и Востоке и донесения в каждую российскую лачугу потерь, пленных "2-й армии мира" и финансовой расплаты за нынешнюю дичь
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17.03.2022 19:36 Відповісти
Потому что за Украиной правда. Плюс талант и массовость. Если маленькую Грузию можно было спокойно заспамить, то с Украиной такое не проканает.
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17.03.2022 19:39 Відповісти
А ще ми банально ближче, і ЄС набагато важче забити на нас х%й. Б
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17.03.2022 19:47 Відповісти
Пенсионный фонд России может временно прекратить выплачивать гражданину пенсию

Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Дума ТВ».

По её словам, чаще всего выплату пенсии приостанавливают тем россиянам, которые имеют проблемы со справками об обучении или потере кормильца. Так, в частности, трудности в процессе назначения пенсии могут возникать из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов.

Источник: © DEITA.RU
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17.03.2022 19:40 Відповісти
Не перемагає, якщо пан досі вважає, що рашка "перемагає у перестрільці".
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17.03.2022 19:41 Відповісти
кацапи самі собі обрубили соц мережі. І кругом заборонили їх інфопомийки
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17.03.2022 19:42 Відповісти
Член Радбезу ООН напав на іншу країну, бомбить і вбиває дітей і жінок, а ви зважуєте, хто кого, замість дати в зуби загарбнику?!
Цинізм ваш просто не знає меж…
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17.03.2022 19:45 Відповісти
а з часом і "зільонка" нам допоможе
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17.03.2022 19:45 Відповісти
То правда брехню перемагає.
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17.03.2022 19:45 Відповісти
тот видеоролик смотреть невозможно....
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17.03.2022 19:45 Відповісти
фури з товарами з ЄС до росії через білорусь валять і валять, багато фур, багато товарів. Мітингувальників,які пробують блокувати цей рух, постійно розганяє поліція Польщі. Санкції ЄС взагалі діють реально чи тільки на словах для лохторату ЄС?
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17.03.2022 19:53 Відповісти
И труба работает...
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17.03.2022 19:57 Відповісти
Пригожинской сволочи не хватает, чтобы заболтать столь грандиозную подлость.
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17.03.2022 19:57 Відповісти
А им не надо забалтывать всему миру что они звери. Достаточно заболтать россиян. МИД и прочие говорят для нас (россиян), а не для мира.

Доступа к альтернативному мнению нет без VPN. Бункерный открыто обещает расстрелы несогласных с войной. Вот и всё.
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17.03.2022 20:01 Відповісти
Чи не набридло цим аналітикам грати роль "третейського судді над схваткой" ?
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17.03.2022 19:57 Відповісти
Даже слишком. Такая эйфория ,дай Бог не обосраться.
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17.03.2022 20:01 Відповісти
 
 