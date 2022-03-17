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Україна перемагає РФ у інформаційній війні, - Washington Post
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна перемагає Російську Федерацію в інформаційній війні.
Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Звертаючись до Конгресу США Володимир Зеленський показав наслідки війни в Україні. Відеоролик з кадрами братських могил та пораненими дітьми справив враження на американських законодавців та допоміг Україні заручитися підтримкою Конгресу.
Автор книги "Нові правила війни" та старший науковий співробітник Атлантичної ради Шон Макфейт зазначив, що Україна виграє в інорфмаційній війні.
"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає в інформаційній війні. Це ключ до отримання підтримки та співчуття від союзників", - сказав він.
Топ коментарі
+28 Мистер Икс 00711c20
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+27 Rostyslav Komarnytsky
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+16 Roman Rjevskiy
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І що він курить? В перестрілці?
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5 год
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Источник: © DEITA.RU
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