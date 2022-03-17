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Парламент Латвии призвал закрыть небо над Украиной, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

небо,росія

Парламент Латвийской Республики вошел в тройку первых, кто принял решение с призывом о закрытии неба над Украиной.

Об этом в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Этим заявлением парламентарии Латвии выражают свою поддержку Украине, ее Защитникам и Народу Украины в борьбе против России.

Как безгранично небо, такая же и моя безграничная признательность Председателю Латвийского Сейма Инари Мурниеце и всем депутатам.

Пусть такой же безграничной будет решительность парламентов других стран. Закройте небо над Украиной!" - говорится в сообщении.

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17.03.2022 19:44 Ответить
Если честно, лично мне, если выбирать между 1) НАТО закрывает небо и 2) Украине предоставляют ПВО и она сама себе закрывает небо, то второй вариант кажется более привлекательным. Потому, что сегодня НАТО закрывает, а завтра - не закрывает. А ПВО уже останется у ЗСУ.
Хотя одно другому не мешает.
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17.03.2022 19:48 Ответить
Это намёк США побыстрее двигать привоз обещанного ПВО. Чтобы не забыли
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17.03.2022 20:28 Ответить
РЕСПЕКТ!!
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17.03.2022 20:05 Ответить
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17.03.2022 22:44 Ответить
 
 