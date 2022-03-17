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Парламент Латвії закликав закрити небо над Україною, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

небо,росія

Парламент Латвійської Республіки увійшов до трійки перших, хто прийняв рішення із закликом про закриття неба над Україною.

Про це у Facebook повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Цією заявою парламентарії Латвії висловлюють свою підтримку Україні, її Захисникам і Народу України у боротьбі проти росії.

Як безмежне небо, така ж моя і безмежна вдячність Голові Латвійського Сейму Інарі Мурніеце та усім депутатам.

Нехай такою ж безмежною буде рішучість парламентів інших країн. Закрийте небо над Україною!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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17.03.2022 19:44 Відповісти
Если честно, лично мне, если выбирать между 1) НАТО закрывает небо и 2) Украине предоставляют ПВО и она сама себе закрывает небо, то второй вариант кажется более привлекательным. Потому, что сегодня НАТО закрывает, а завтра - не закрывает. А ПВО уже останется у ЗСУ.
Хотя одно другому не мешает.
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17.03.2022 19:48 Відповісти
Это намёк США побыстрее двигать привоз обещанного ПВО. Чтобы не забыли
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17.03.2022 20:28 Відповісти
РЕСПЕКТ!!
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17.03.2022 20:05 Відповісти
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17.03.2022 22:44 Відповісти
 
 